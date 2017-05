27ht Anual Gala de United Way reconoce a un número récord de voluntarios

Por Rafael Viscarra

177 voluntarios nominados fueron reconocidos por United Way: “Por ser el Corazón y el Alma del Condado de Dane”, en el Concourse Hotel con una asistencia de más de 700 personas. Once premios fueron entregados a personas, grupos, empresas y organizaciones por tener el mayor impacto en el voluntariado en nuestra comunidad.

Entre los once premiados se encuentra Freddie López-Daniel, quien recibió el premio Community Volunteer Youth Award (Premio Comunitario de Jóvenes Voluntarios) de $500 en efectivo y $500 para una beca.

López-Daniel es estudiante de Memorial High School, además de sobresalir en la escuela y el trabajo a tiempo parcial, el dedica más de 20 horas a la semana para trabajar con jóvenes de minorías. López-Daniel es el actual presidente del Club Latino de su escuela, es miembro del consejo de estudiantes, ha estado involucrado en “Regeneración”, un grupo de jóvenes latinos de la comunidad, y la marcha de protesta un Día sin Latinos. López-Daniel también fundó el Student Activist Club (Club Activista Estudiantil) este año, el mismo ayudó a recaudar cerca de $500 para las víctimas de Siria.

Este evento de entrega de premios a voluntarios de la comunidad aprovecha la oportunidad para poner de relieve los enormes beneficios que aportan al Condado de Dane. Los nominados y ganadores de los premios predican con el ejemplo, animando a todos a participar en su comunidad a través del voluntariado.

“United Way entiende la influencia de los voluntarios que hacen el cambio. No es suficiente con sólo dar dinero o simplemente para ser voluntario, debe tener los recursos para hacer el cambio, y las manos para hacer una comunidad más fuerte ‘”, dijo Renee Moe, Presidente y CEO de United Way del Condado de Dane. “Los premios a los voluntarios de la comunidad son una celebración de esta gestión. Estos 177 nominados representan una floreciente cultura de aportar que tiene el doble propósito de hacer de nuestra comunidad un lugar mejor y traer más gente.

El Orador principal del evento fué Salvador Carranza del Consejo de Educación Latino. “Las personas que asisten al evento de hoy representan miles de voluntarios que están rompiendo las fronteras a través de nuestra comunidad todos los días. Este grupo diverso de candidatos puso miles de horas de trabajo, y esas horas a menudo pasan desapercibidas. Ellos son realmente el Corazón y el Alma del Condado de Dane”, dijo Carranza.

En 2016, más de 2.600 voluntarios de United Way dieron cerca de 98,000 horas de su tiempo. Este número se traduce en un valor de $2,306,712. Eso no incluye los otros 16,000 voluntarios que proporcionaron más de 420,370 horas de servicio adicionales a los organismos asociados de United Way en apoyo de las áreas de Educación y Salud.

Los premios de voluntarios están generosamente presentados por CUNA Mutual Group y se unen con patrocinados por patrocinadores de apoyo, JP Cullen y Physicians Plus y patrocinador en la comunidad, National Life Guardian. WKOW Canal 27 y la Hierba-FM son nuestros medios de comunicación patrocinadores. Estamos muy agradecidos a la Red de Voluntarios de Negocios, Administradores del Condado de Dane de servicios voluntarios y el Irwin A., y a la Fundación Robert D. Goodman por su patrocinio premio.También estamos agradecidos a Total Awards & Promotion, el Madison Concourse Hotel y el Club del gobernador y celebraciones de entretenimiento por su apoyo.

Para encontrar un proyecto voluntario perfecto para usted, su familia o empresa, póngase en contacto con United Way, con el Centro de Voluntarios 608-246-4380 o en línea en Volunteer Your Time.org.

Ganadores de los premios 2017: Danielle Wendricks, Dawn Crim, Bluetree Network, Inc,, Jeanne Moren, Sue Humphrey, Madison Dental Initiative, Madison College Volunteer Center, Melanie Schmidt, Robert Rahn,, Jan Somerfeld,

Acerca de United Way del Condado de Dane: United Way del Condado de Dane lucha por la educación, la estabilidad financiera, y la salud de todo el mundo en el Condado de Dane. A través de asociaciones estratégicas y el trabajo colaborativo, United Way trae las muchas voces de Dane County juntos para encontrar un terreno común, desarrollar una arquitectura estratégica para el cambio, y hacer un progreso mensurable, mientras involucra a organizaciones e individuos con la oportunidad de dar, abogar y ser voluntario para cambiar vidas en el Condado de Dane.