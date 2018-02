Anuncio anti-Trump de Allet desencadena debate en el Foro del Tribunal Supremo

La Comunidad News

Milwaukee.- (05/02/18) Según información local, los tres candidatos estatales a la Corte Suprema participaron en un foro el lunes por la tarde en el Colegio de Abogados de Milwaukee. La discusión abarcó desde la política hasta la cuestión de los tribunales, pero dos de los candidatos se enfocaron en un anuncio de campaña que critica al presidente Donald Trump.

La Jueza de la Corte de Circuito del Condado de Milwaukee Rebecca Dallet comenzó a publicar el comercial la semana pasada. El aviso decía que Trump “atacó nuestros derechos y valores civiles”.

El fiscal de Madison, Tim Burns, dice que el anuncio viola la promesa de Dallet de que mantendrá a la política fuera de la competencia estatal de la Corte Suprema.

“No me malinterpreten, no me importan los ataques a Donald Trump. Lo que no me gusta son los candidatos que dirán cualquier cosa para ser elegidos”, acusó Burns.

Dallet respondió que mencionar valores no significa que ella sea una jueza parcial.

“Puedo hablar sobre valores, cosas como preocuparse por el aire limpio y el agua potable, las escuelas públicas, los derechos de las mujeres, y entiendo que no podemos tomar decisiones sobre los casos que van a presentarse ante el tribunal”.

El tercer candidato a la Corte Suprema, el juez de la Corte de Circuito del Condado de Sauk, Michael Screnock, dijo que su fidelidad es con la ley y solo con la ley.

“El papel de la justicia es, creo firmemente, que es dejar de lado las creencias personales que tenga sobre un tema, y ​​decidir el caso solo sobre la ley y sobre los hechos. Se necesita una fuerza de carácter increíble para hacerlo. Requiere integridad”, dijo Screnock.

Los críticos de Screnock, sin embargo, han tratado de resaltar su conexión con los conservadores. Los críticos señalan que el lunes, el Partido Republicano del estado llamó a Screnock “el único candidato que respetará la Constitución (de EE. UU.) Y defenderá el estado de derecho”.

Los intentos de Screnock, Dallet y otros jueces por retratarse a sí mismos como neutrales en los casos, provocaron la blasfemia de Burns, quien se ha postulado como progresista.

En su declaración de clausura en el foro, Burns dijo: “No puedo permanecer sentado y ver cómo se niegan a ser sinceros acerca de sus valores políticos. Tenemos serios problemas en este Condado. Les damos a estos jueces posiciones poderosas. Necesitamos exigirles franqueza sobre sus valores políticos”.

Caption photo: Tim Burns, Rebecca Dallet y Michael Screnock, en un foro de la Corte Suprema en Milwaukee.