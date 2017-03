Atención dental de emergencia los jueves: Madison Dental Initiative

La Comunidad News

Los residentes del Condado de Dane están apareciendo por miles en las salas de emergencia del condado y clínicas de atención urgente debido a la mala salud bucal. Según un informe del PHMDC (Salud Pública de Madison y el Condado de Dane) y la Coalición de Salud Oral del Condado de Dane, más de 4.000 pacientes presentaron dolor dental en las clínicas locales de emergencia y atención urgente en el Condado de Dane en 2015.

Un informe sobre el departamento de emergencias del hospital y las visitas de atención de urgencias para dolor dental no traumático (A Report on Dane County Hospital Emergency Department & Urgent Care Visits for Non-Traumatic Dental Pain – en inglés) muestra que los departamentos de emergencias de UW Health, SSM Health – St. Mary’s, y UnityPoint Health-Meriter vieron algo más de la mitad de estos pacientes con dolor dental no traumático, dando por resultado en más de $2.5 millones de dólares en costos.

Probablemente lo más llamativo es el hecho de que la tasa de uso de las salas de emergencia para el dolor por las poblaciones afroamericanas fue 10 veces mayor que las poblaciones de raza blanca. “La salud oral representa uno de los ejemplos más destacados de las disparidades en la salud. Esto es preocupante porque estas visitas son evitables. Si el cuidado dental fuera más asequible y accesible a todos por igual, no veríamos a muchas personas con infecciones dentales que se han convertido en situaciones de emergencia,” dice Debi DeNure, Coordinadora de Salud Oral de PHMDC.

“El dolor dental no tratado o subtratado representa una epidemia oculta en el Condado de Dane con un profundo impacto personal y financiero” informa el doctor Philip Bain, jefe de la división de Medicina Interna de SSM Health Dean Medical Group. Bain fue uno de los primeros participantes en la iniciativa de emergencia del departamento de emergencia y clínicas de atención urgente.

“Si un paciente tiene un diente podrido en la boca, a menudo no puede trabajar, cuidar a sus hijos o incluso dormir. Los dientes y las infecciones tienen un impacto significativo en la vida de las personas y puede conducir a problemas de salud más significativos con ó sin tratamiento adecuado. Los pacientes frecuentemente se presentan a las salas de emergencia porque sienten que no tienen otras opciones. Este es ineficaz, costoso y retrasa el tratamiento definitivo. Conseguir que los pacientes reciban una atención más apropiada más rápido ahorra dinero, mejora los resultados y alivia congestionamientos en las salas de emergencias y clínicas de cuidado urgente,” dice Bain.

La buena noticia es que el informe muestra avances. El número de visitas a la sala de emergencias por problemas dentales bajó a 2,100 en 2015 en comparación con 2,500 visitas en 2010. El progreso es probable debido a la atención de los líderes en el cuidado dental y de salud al abordar el tema a través de varias colaboraciones.

The Madison Dental Initiative ( La Iniciativa Dental de Madison – MDI por sus siglas en inglés), es una clínica ubicada en el Salvation Army (Ejército de Salvación) que brinda atención a los residentes del Condado de Dane sin seguro médico o con seguro inadecuado, y recibe pacientes procedentes de salas de emergencia y clínicas locales de cuidado urgente. Una asociación de dentistas, higienistas, voluntarios y líderes comunitarios interesados, el MDI es el último recurso para muchos pacientes.

“Todos los jueves por la noche tenemos una clínica de emergencias donde recibimos entre 8 a 12 pacientes con dolor, muchos de ellos referidos por las salas de emergencia. Esas noches son trágicas e inspiradoras– trágicas debido a la impotencia de tantos pacientes que no pueden pagar el cuidado dental, e inspiradoras por el buen trabajo que juntos logran hacer,” dijo Curtis Henderson, Director Ejecutivo de MDI y miembro de la Coalición de Salud Oral del Condado de Dane.

Dado el alto número de pacientes que se presentan en la sala de emergencias y clínicas de atención urgente con problemas dentales, un equipo de planificación que incluyó a los líderes de PHMDC, dental y médicos se reunieron para abordar el problema a nivel de sistemas desarrollando un protocolo. Este protocolo es un tratamiento estandarizado y algoritmo de referencia que incluye las mejores recomendaciones de prescripción de práctica para el manejo del dolor sin o con poco o ningún uso de opioides, y los antibióticos más eficaces para el tratamiento de infecciones dentales. Representantes de todos los sistemas de salud del Condado de Dane participaron incluyendo: UW Health, SSM Health-St. Mary’s y Dean Medical Group, UnityPoint Health-Meriter, GHC-SCW, Access Community Health Center, y Stoughton Hospital.

Con el abuso de opioides y las bacterias resistentes a los antibióticos frente y centro a nivel nacional y en Wisconsin, el dolor dental claramente no es sólo acerca de los dientes. “Si los pacientes se presentan en las salas de emergencias y clínicas de atención urgente inicialmente, a menudo obtendrán antibióticos y muchas veces analgésicos opioides. Si no están dirigidos a un seguimiento adecuado, pueden terminar de nuevo en la sala de emergencia o la clínica de atención de urgencia. Los antibióticos y los opiáceos prescritos sin tratar el problema subyacente pueden agregar a las tendencias relativas de la resistencia a los antibióticos y el uso excesivo de opioides y la adicción. Tuvimos que hacer algo,” dijo Bain, “Necesitábamos un esfuerzo coordinado para conseguir que esta gente recibiera el cuidado que necesitaban cuanto antes.”

A pesar de los esfuerzos de los líderes dentales y médicos, hay que hacer más. “Lo que tenemos ayuda con una tirita adhesiva para un problema mucho más grande,” dice DeNure. “Sólo un tercio de los beneficiarios de Medicaid adultos en el Condado de Dane están recibiendo atención dental regular. Es difícil encontrar una clínica dental que acepte a nuevos pacientes con Medicaid, y como resultado, la gente está terminando en el dolor y va a la sala de emergencia.”

Un informe sobre las visitas al departamento de emergencias del hospital y las clínicas de atención urgente para dolor dental no traumático (http://www.publichealthmdc.com/publications/documents/ED-UCCDentalDataRpt201703.pdf en inglés) presenta datos, pero también ofrece recomendaciones para mejorar la salud oral y reducir el uso de la sala de emergencia para el cuidado del dolor dental. “Si queremos ver que el uso de la salas de emergencia para dolor dental desaparezca, entonces tenemos que llegar más arriba. “Va a tomar muchos niveles de soluciones y cambios en el sistema para tener un impacto,” dijo el doctor David Gundersen, presidente de la Coalición de Salud Oral del Condado de Dane. “Lo bueno es que este es un problema se puede solucionar. El informe muestra parte de este progreso, pero también nos permite saber que hay más trabajo que hacer.”