Becado con herencia Michoacana honra a sus padres con sus estudios

Javier es el futuro ingeniero que cambiara al mundo

Entrevista al estudiante Javier Díaz, estudiante de la UW-Madison en la especialidad de Ingeniera de computación, que después de graduarse piensa ser mentor para estudiantes latinos; porque quiere que los latinos y latinas vayan a la universidad. Adicionalmente, piensa usar sus conocimientos profesionales para ayudar a las organizaciones que ayudan a la comunidad Latina.

Por Gladys Jiménez

¿Tu has nacido en este país, y si no has nacido en este país, fue difícil dejar a tu familia?

Si nací en este país. Nací en Chicago, Illinois y tengo la fortuna de tener mi familia en este país.

¿Tus padres de dónde son originarios?

Mis padres son originarios de Michoacán, México e inmigraron a los Estados Unidos cuando tenían veinte años. Mis padres emigraron a este país porque no tenían oportunidades ni los recursos para sobrevivir en México y para buscar una mejor vida.

¿Tu status social, cuántos son dentro el núcleo familiar?

En mi núcleo familia somos cinco: Mi padre, mi madre, mis dos hermanas, y yo. Mi padre, madre, y herma menor están en Chicago. Mi hermana mayor está estudiando en Pomona, California.

¿Dónde estudiaste la escuela primaria y High School?

Estudie en las escuelas públicas de Chicago. Para la Elementaría, fui a Edward N. Hurley y para la High School, fui a John Hancock College Preparatory.

¿Tú estudias en UW- Madison, ¿qué estás estudiando?

Estoy estudiando Ingeniería de Computación y Ciencias de Computación con un Certificado en Estudios de Chicano/a y Latino/a.

¿Después que termines de estudiar, piensas hacer tu maestría y tu doctorado?

Pienso continuar estudiando pero todavía no he decidido hasta donde quiero estudiar.

Cuando ya seas profesional, ¿cómo podrás ayudar a la comunidad latina?

Pienso ser un mentor para estudiantes de la comunidad Latina porque creo que es importante que latinos y latinas vayan a la universidad. Cuando nuestra gente va a la universidad, es un orgullo para la comunidad Latina y ayuda a levantarla. Adicionalmente, pienso usar mis estudios para ayudar a organizaciones que ayudan a la comunidad Latina.

¿Cuál fue el reto con tus estudios?

Un reto fue lo avanzado que estuvieron las clases y que yo no tenía la misma preparación para enfrentarlas que tenían otros compañeros. Al mismo tiempo, fue difícil pedir ayuda y tuve que aprender a comunicar con gente fuera de mi zona de comodidad.

Tu comentario sobre DACA ¿Como beneficia a los estudiantes?

Estudiantes se benefician de este programa porque ayuda mantener a familias unidas. Además, este programa les da la oportunidad de continuar con sus estudios sin la preocupación de que vayan a ser deportados.

¿Cuáles son los atributos más importantes para alcanzar tus metas?

Con ganas todo se puede y es importante nunca tener miedo de equivocarme. De los errores se aprende.

¿En quién te inspiras?

Mis padres y familia me inspiran porque sé que van a estar orgullosos cuando me gradué. Estudiar es honrar los sacrificios de mis papás.

Cuando llega el fin de semana. ¿Qué disfrutas hacer?

Me gusta pasar tiempo con mis amigos. Me gusta visitar a mi familia en Chicago cuando el tiempo permite. Me gusta pasar tiempo con mi novia e ir a comer con ella.

¿Cuál fue el momento más feliz de tu vida?

El día más feliz fue cuando recibe una llamada que me había ganado una beca para la Universidad de Wisconsin – Madison y la beca iba a cubrir todos mis estudios para los próximos 4 a 5 años.

¿Qué haces para sentirte feliz?

Voy a la casa de M.E.Ch.A (Movimiento Estudiantil Chicanx de Aztlán) y convivo con mis amigos, escucho música, y comemos en comunidad.

¿Te gusta la cocina, cuáles son tus gustos diversos?

Me gustas hacer ensalada de atún, pastas, y huevos con frijoles. Me gusta la comida Mexicana pero también italiana y asiática.

¿Qué es lo más gratificante de tu vida?

Para mí lo más gratificante es estudiar porque soy parte de la primera generación de mi familia que va a estudiar a la Universidad.

¿La Comunidad Latina tiene desafíos ¿en tu experiencia cuáles podrían ser?

Uno de estos desafíos es que no hay unificación dentro de la comunidad. Tenemos nuestras diferencias culturales pero hay similitudes en la manera que nos tratan los Anglos-Sajones. Es importante que nos unifiquemos para luchar por nuestros derechos civiles.

¿Como ayudas a estimular tu bilingüismo?

Estimulo mi bilingüismo escuchando la música en español de varios géneros como: Ranchera, Norteña, Banda, Bachata, Cumbia, Baladas y música Romántica. Además, trato de comunicarme con mis amigos aquí en la universidad en español. Mi novia es una maestra de español y me empuja a practicar nuestra lengua materna.

¿Practicas algún deporte y cuál?

En mi infancia, jugaba fútbol pero no continúe por enfocarme en mis estudios.

Una recomendación a todos los estudiantes.

Es importante que los estudiantes pidan ayuda a estudiantes mayores en la Universidad y también es importante que se junten con gente que los quieran ver triunfar.