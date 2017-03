Belkin Ramírez, con el quipo catracho “HONDURAS” – Madre, trabajadora, líder, capitán

Delsi es una de las fundadoras de este equipo junto a María Espinal y otras hondureñas hace más de doce años. Ella es una fanática del fútbol al igual que hondureños varones. Los hondureños al igual que los latinos de otros países son fanáticos y aman jugar fútbol. Es el único deporte que mas practican más frecuentemente. Belkin es un ejemplo de mujer porque es ama de casa, madre de familia, trabaja y es la capitana de su equipo. Ella se caracteriza por hacer que sus disparos con el balón sean imparables y es el alma de su equipo.

Por Rafael Viscarra

¿Su nombre completo y de dónde es originaria?

Me nombre completo es Belkin Ramírez y soy originaria de Honduras, y juego fútbol desde que era niña porque siempre me ha gustado y lo práctico como una diversión contra el stress.

¿Cómo nació la idea de fundar el equipo femenino “Honduras”?

A las mujeres hondureñas nos gusta jugar fútbol. A mí personalmente desde que he estado en la escuela me ha gustado jugar fútbol y hasta ahora sigo jugando y mi esposo Juan que es Coach me apoya. María Espinal, mi persona, July, Iris y otras muchachas decidimos fundar el equipo que lleva el nombre de nuestro país Honduras en 2004, o sea, hace más de 12 años y nuestro primer juego fue en la liga Latina de Oregón con el abuelo.

¿Por qué el nombre del equipo “Honduras”?

Porque la mayoría de las integrantes del equipo somos hondureñas, razón por la cual decimos poner al equipo el nombre “Honduras” en honor a nuestro país.

¿Qué color de camiseta tiene el equipo y dónde la mandaron hacer?

El color de la camiseta del equipo es azul y blanco que representa la bandera de nuestro país Honduras. Tanto los equipo de fútbol de varones cuanto el equipo de mujeres generalmente tienen el mismo color de uniforme, aunque no sea fútbol.

¿Con cuántos integrantes cuenta el equipo y de qué países?

El equipo femenino “Honduras” está integrado por 13 guerreras y tiene el refuerzo de 4 mexicanas, 3 hueras y el resto son hondureñas.

¿Cuál es la meta del equipo ganar el campeonato o diversión?

Ambas cosas, pero si las cosas nos salen bien este año podemos logra el campeonato, porque en la tabla de posiciones estamos en el segundo lugar, solo hemos perdido dos partidos hasta la fecha. Yo trabajo de lunes a viernes, tengo 3 hijas, soy ama de casa, entonces las mujeres tenemos también el derecho de divertirnos sanamente jugando fútbol para combatir el estrés.

¿El equipo cuenta con patrocinadores para implementos deportivos?

No tenemos patrocinadores cada una de las jugadoras se compra el uniforme con sus propios recursos. El uniforme completo cuesta solo $25 y le compramos a un señor gordito que vende aquí mismo.

¿Cuánto pagan por inscripción en esta liga?

Por inscripción pagamos $200 y $10 por tarjeta de cada jugadora.

¿Y por arbitraje cuánto pagan?

$90 por equipo y por partido como todos los demás equipos. Esa suma aportamos entre todas la jugadoras a $10 por cabeza. Si una de ellas no tiene para arbitraje la prestamos y en el siguiente partido nos la paga, todas son muy responsables.

¿Tienes alguna sugerencia para que mejore esta liga?

Yo personalmente y las demás jugadoras nos sentimos cómodas en esta liga, no tengo ninguna sugerencia, todo está bien.

¿Qué le parece el arbitraje?

Los árbitros con nuestro equipo siempre han estado bien. No hemos tenido ningún problema con ellos ni ellos con nosotras.

¿Por qué se debe fomentar el deporte?

Bueno, el deporte es sano por eso, además une e integra a las familias, en nuestro equipo nos tratamos como familia y todas somos muy unidas.

¿Cuál sería tu consejo para los padres de familia que tienen hijos varones y mujeres?

Que fomenten a su hijos el fútbol o cualquier otro deporte para que estén ocupados en cosas buenas y no malas, que les llevaría a la perdición.