Brikny Ayala, futura doctora de raíces Guatemaltecas con vocación sobre ruedas

Por Gladys Jiménez

Brikny Ayala, nació en Madison Wisconsin, sus padres son Rudy Ayala y Helen Marroquín, ellos son originarios de Guatemala. Brikny estudio en la Escuela Elementaría de Midvale, posteriormente fue transferida al Distrito Escolar de Verona a la Escuela Glacier Edge (tercer grado). Actualmente está estudiando en Verona High School en el grado 11, por lo que ella recién se graduara en junio de 2018. El núcleo familiar está compuesto por sus padres antes nombrados y sus dos hermanas menores Zayda y Bethzy Ayala Marroquín. Brikny se siente plenamente segura de estudiar primero enfermería y después para doctora de “Emergency Room”, definitivamente tendremos en el futuro a una Doctora Latina de la nueva generación.

Brikny, ¿donde estudiaste la Escuela Elementaría y High School?

Yo estudie la elementaría en Midvale hasta el tercer grado y luego fui transferida al Distrito de Verona a la escuela Glacier Edge y ahora estudio en Verona High School en el grado 11.

¿Cuando te gradúas de la High School?

En junio, 2018.

¿Después de graduarte que piensas estudiar y en que universidad?

Pienso estudiar y obtener mi licenciatura en Biología o Enfermería. Luego aplicar para la Escuela de Medicina y ser doctora del Departamento de la Sala de Emergencias. Yo todavía estoy viendo las opciones de universidades y los gastos universitarios, pero tengo el sueño de ir a la Universidad de South Florida.

En el futuro, cuando ya seas profesional, ¿como podrás ayudar a los latinos?

Les aconsejaría a que no dejen sus estudios para alcanzar sus sueños.

Estudiaste para Asistente de Enfermería, ¿donde estudiaste?

Mis clases de Asistente de Enfermería las hice en Madison College.

¿Por qué te has propuesto estudiar para asistente de enfermería?

Mi meta es ser doctora, pero para alcanzar esa meta, tengo que pasar por estos pequeños cursos que son requisitos para alcanzar a donde yo quiero llegar.

¿Te gusta atender enfermos, porque?

Sí, me interesa todo lo de la medicina.

¿A un paciente que no puede caminar, como lo ayudarías a movilizarse para que esté junto a otros pacientes, ya sea en el comedor o que quiera ir a pasear a algún lado?

Lo levantaría de cama con un cinturón de marcha y transferirlo a la silla de ruedas.

Cuál fue el reto con tus estudios?

Mi reto fue un susto, cuando mi instructora me dijo que había fallado la clase. Mi mamá no lo había creído ni yo tampoco después de todo los esfuerzos. Gracias al Señor Frank Rodríguez, el me averiguo que fue un error. El Señor Rodríguez me llamó a felicitarme que había sobrepasado el curso con el porcentaje requerido.

¿Cuáles son los atributos más importantes para alcanzar tus metas?

Seguir adelante con mis estudios y alcanzar mis metas primero Dios.

¿Cuando llega el fin de semana, que disfrutas hacer?

Viajar y compartir lindos momentos con mi familia.

¿Cuál fue el momento más feliz de tu vida?

Cuando fui por primera vez a visitar a mi tía y primos que no había conocido en Atlanta, Georgia.

¿Que haces para sentirte feliz?

Siempre he sido feliz, yo soy una persona bien alegre y positiva.

¿Te gusta la cocina, cuáles son tus gustos diversos?

Si me gusta, incluso tomé una clase de cocina en la High School.

¿De qué te sientes muy orgullosa, como joven estudiante?

Estoy en cursos muy avanzados con mis créditos escolares, entonces tengo la opción de graduarme este año si yo quisiera, pero decidí continuar con mis estudios hasta el año 2018.

La comunidad Latina tiene muchos problemas, ¿qué les aconsejas para salir de esos problemas?

Que siempre enfrenten a la vida y a sus problemas. Todos tenemos problemas, pero siempre hay formas para resolverlos.

¿Cómo mantener tu bilingüismo?

Tener comunicación en español con mis padres y compañeros, también seguir tomando la clase de español.

¿Practicas algún deporte y cuál?

Sí, yo he practicado varios deportes; basquetbol, volibol, ballet, baile, natación y ahora soy porrista del equipo de fútbol americano de mi escuela.

Como te diviertes en tus momentos libres?

Me divierto cuando salgo de paseo con mi familia.

Te gusta ir al cine y qué clase de películas prefieres?

Me gustan las películas de acción y comedia.

¿Cuál sería tu consejo a la nueva generación de estudiantes como tú?

Que estudien y jamás se rindan hasta lograr que sus sueños se hagan realidad.