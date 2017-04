Chistes a Granel

La maquina

Una vez en Japón 5 japoneses crearon una máquina que atrapaba ladrones. Primero la máquina la estrenaron en Japón y en menos de 30 minutos atrapó 25 ladrones. La llevaron a Francia y en menos de 20 minutos atrapó a 17 ladrones. La llevaron a Italia y en menos de 15 minutos atrapó a 20 ladrones. En eso que la llevan a México y en menos de 5 minutos se robaron la máquina.

El dinero de los fieles

En una convención de sacerdotes se encontraba un cubano, un americano y un mexicano.

Se les aproxima una periodista y le pregunta al cubano:

– Padre, ¿usted podría explicarnos qué es lo que hacen en Cuba con el dinero de los fieles?

– Claro que sí chica. Es muy fácil, pintamos una línea en el piso y aventamos el dinero al cielo: lo que caiga adelante de la línea es para Dios y lo que caiga detrás de la línea es para nosotros.

– Muy bien, y ustedes los gringos, ¿qué hacen con el dinero?

– Nosotros, marcar un círculo en el piso y lo que caer dentro del círculo ser para Dios y lo que caer afuera, ser para nosotros.

– Finalmente ustedes los mexicanos, ¿qué hacen con el dinero de los fieles?

– Nosotros somos más justos, aventamos el dinero al cielo y lo que alcance a agarrar Dios es para él y lo demás es para

Entre Presidentes

Tres presidentes (Obama, Sarkozy y Calderón) están desnudos en la sauna de la casa blanca, discutiendo cuál será la estrategia a seguir para derrotar al terrorismo.

De repente, se escucha un bip.

Obama se toca el antebrazo y el sonido cesa.

Los otros se le quedan mirando perplejos.

– Es mi biper, – comenta Obama -. Tengo un microchip bajo la piel de mi brazo.

Minutos más tarde, un teléfono suena.

Sarkozy acerca la palma de la mano hacia su oído. Cuando termina de hablar, él les explica:

– Es mi teléfono móvil. Tengo un microchip en mi mano.

Calderón, sintiéndose totalmente fuera de lugar y escaso de tecnología, se sale de la sauna.

A los pocos minutos, regresa con un pedazo de papel higiénico colgando de su trasero.

Obama y Sarkozy se quedan atónitos, sin habla. A lo que Calderón les explica:

– Estoy recibiendo un fax.

Adán y Eva

Un alemán, un francés, un inglés y un mexicano comentan sobre un cuadro de Adán y Eva en el paraíso.

El alemán dice:

– Miren qué perfección de cuerpos, ella esbelta y espigada, él con ese cuerpo atlético, los músculos perfilados… deben de ser alemanes.

Inmediatamente el francés reaccionó:

– No lo creo, está claro el erotismo que se desprende de ambas figuras, ella tan femenina, él tan masculino, saben que pronto llegará la tentación, deben de ser franceses.

Moviendo negativamente la cabeza el inglés comenta:

– Para nada, noten la serenidad de sus rostros, la delicadeza de la pose, la sobriedad del gesto, sólo pueden ser ingleses.

Después de unos segundos más de contemplación el mexicano exclama:

– ¡No estoy de acuerdo! Miren bien, no tienen ropa, no tienen zapatos, no tienen casa, sólo tienen una triste manzana para comer, no protestan y todavía piensan que están en el paraíso.

– ¡Esos dos sólo pueden ser mexicanos!

El mexicano

El mexicano no se emborracha: ¡¡se pone bien pedo!!

El mexicano no saluda: te dice que onda guey.

El mexicano no tiene amigos: tiene brother

El mexicano no se cae: se da un chingadazo.

El mexicano no se burla: se caga de risa.

Dimisión

Llega Vicente Fox a una reunión con su gabinete a las 2:30 a.m.:

– ¡Señores, víboras prietas y tepocatas… ¡Renuncio! Me voy de este desgraciado país lleno de pobreza, guerrilla del EZLN y criticones. Tomó un respiro y ante la mirada atónita de todo su gabinete siguió:

– Me llegó una carta de Bush donde me dice que me va a nombrar asesor en el Medio Oriente.

Fox sacó un sobre sellado y estampado “TOP SECRET” como en las películas de espionaje y lo tiró al centro de la mesa del despacho. Martita, aún sin haberse recuperado de la sorpresa tomó el sobre, sacó la carta que contenía la supuesta oferta y aguantando la risa le dijo al señor presidente:

– ¡Hey!, Vicente. Aquí no dice que te van a nombrar asesor en el Medio Oriente. El presidente Bush te manda a decir que te va a mandar un asesor para que “te medio oriente”

El mexicano

El mexicano no se baña: se da un regaderazo.

El mexicano no se molesta: se encabrona.

El mexicano no te ordena: te manda a huevo.

El mexicano no tiene amantes: tiene culitos.

El mexicano no sufre de diarrea: sufre de chorrillo.

Cocodrilo

En un escenario hay un hombre y un cocodrilo. El cocodrilo abre la boca del todo y el hombre le pone su miembro adentro. Mira al público y dice:

– ¿Hay alguien que se atreva a hacer lo mismo?

Se levanta un gay y dice:

– Yo me atrevo, pero no sé si voy a poder abrir tanto la boca…

El genio de la lámpara

En cierta ocasión un gay iba por el desierto y se encontró una lámpara maravillosa. Al frotarla apareció el genio que le dijo:

– Soy el genio de la lámpara, pide tus tres deseos y acabemos con esto.

El gay dice:

– ¡Ay! ¡Tengo tres deseos!… Bueno el primero: Quiero mucho dinero.

– CONCEDIDO

– El segundo… Quiero muchos hombres.

– CONCEDIDO

– ¡Ay! ¡Por Dios! tengo dinero, tengo hombres ¡Me quiero morir…!

– CONCEDIDO

Mujeres o cerveza

¿Por qué es preferible una cerveza a una mujer?

1- No habla.

2- Es rubia de verdad.

3- La tomo hasta saciarme.

4- Es económica.

5- Es deliciosa a toda hora.

6- No tiene padre.

7- Mientras más fría es mejor.

8- La puedo compartir.

9- Es fácil de conseguir.