Comunidades de fe anuncian la creación de una nueva coalición santuario

La Comunidad News

Una red de 36 comunidades de fe, escuelas y ministerios en el Condado de Dane anunciaron la creación de la Coalición Santuario de Dane en una rueda de prensa el día jueves 6 de julio, en la iglesia Madison Christian Community, 7118 Old Sauk Rd.

Las congregaciones santuario, de varias denominaciones, albergarán a inmigrantes y refugiados que estén buscando santuario mientras enfrentan un número creciente de arrestos y órdenes de deportaciones llevadas a cabo por la actual administración de la Casa Blanca.

“Como comunidades de fe, estamos llamadas y obligadas a alzar nuestra voz por la justicia, la compasión y los derechos humanos”, dijo Rabí Bonnie Margulis, presidenta de Wisconsin Faith Voices for Justice. “La política de inmigración actual es injusta, divide a las familias y, muchas veces, personas que obedecen las leyes y que están contribuyendo a nuestra comunidad acaban siendo deportadas hacia la violencia, de la que un día escaparon, en sus países de origen”.

“Por esta razón, hemos creado la Coalición Santuario de Dane en apoyo y solidaridad hacia nuestros amigos y vecinos indocumentados, para luchar en estos momentos de miedo e incertidumbre y para que la justicia prevalezca ante la injusticia”, añadió.

Hasta la fecha, cinco congregaciones que ocupan tres edificios en Madison han votado en favor de ser congregaciones santuario, donde un inmigrante puede vivir en refugio mientras soluciona su situación con migración o espera una apelación de su orden de deportación. Estas congregaciones son Madison Christian Community, compuesta por Advent Lutheran Church y Community of Hope United Church of Christ; First Unitarian Society y Congregation Shaarei Shamayim; y Orchard Ridge United Church of Christ.

Además, otras cuatro congregaciones, James Reeb Unitarian Universalist Congregation, First Baptist Church, First Congregational United Church of Christ y Plymouth Congregational United Church of Christ, se han declarado comunidades de fe en apoyo y asistirán a los inmigrantes y refugiados que sean alojados en una congregación santuario. También, asistirán a sus familias con asuntos relacionados con alimentación, transporte, asistencia legal y apoyo en los procedimientos de deportación.

Hay otras comunidades de fe que están iniciando el proceso de conversación sobre este tema y tendrán una votación en los próximos seis meses, tal como explica Rabí Margulis. Las congregaciones de todo tipo de fe o denominación pueden ponerse en contacto con ella a través de su correo electrónico: rabbibonnie@charter.net

La Coalición Santuario de Dane trabaja en colaboración con Voces de la Frontera y Centro Hispano como parte del Movimiento Nuevo Santuario, que ha ido creciendo y cuenta, en la actualidad, con alrededor de 800 congregaciones santuario a lo largo del país que protegen a inmigrantes indocumentados y a sus familias, concluyó Rabí Margulis.

First Unitarian Society

Rev. Kelly Crocke

900 University Bay Dr.

233-9774

kellyc@fusmadison.org

Congregation Shaarei Shamayim

Rabbi Laurie Zimmerman

900 University Bay Dr.

257-2944

rabbi@shamayim.org

Advent Lutheran Church ELCA

Rev. Nick Utphall

7118 Old Sauk Rd.

824-1761

mccnick@tds.net

Community of Hope

United Church of Christ

Rev. Sonja Ingebritsen

7118 Old Sauk Rd.

824-1762

mccrevsonja@tds.net

Orchard Ridge

United Church of Christ

Rev. Winton Boyd

1501 Gilbert Rd.

271-7212

winton@orucc.org