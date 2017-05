CONCIERTOS EN MONONA TERRACE VERANO 2017

La Comunidad News

Madison, WI – Conciertos en la azotea comienza en Monona Terrace en junio con la intervención de artistas de todo el Medio Oeste. La serie de conciertos de verano es uno de los eventos más populares de Madison, música gratis emparejada con magníficas vistas de la azotea del lago Monona y el Capitolio del Estado. Este año, los boletos GRATIS son necesarios y están disponibles en Eventbrite.

Empezando el 1 de junio será The Screamin ‘Pepinos. Esta banda favorita de la zona de Milwaukee ha actuado en escenarios de Summerfest a países del extranjero. “Si es optimista, bailable, y divertido, es probablemente en la lista de set”, dice el conjunto de cinco miembros que le encanta ver a sus fans en movimiento. Los bailes continúan el 8 de junio con The Boy Band Night, una banda tributo que cuenta con la música de ‘N Sync, Backstreet Boys, Boyz 2 Men y mucho más! Luego, el 15 de junio Transit Authority, una banda de tributo de Chicago que saldrá de las Ciudades Gemelas, dejará al público “Feelin Stronger Every Day”! El 29 de junio damos la bienvenida a The Boogie Men, un acto musical disfrazado de “la última fiesta de baile” para los fanáticos del boogie de Madison. Concierto en la azotea los fans esperan ansiosamente la vuelta de los monos del amor, a la azotea el 13 de julio después de una tormenta violenta cancelaron su demostración el año pasado.

Se pueden comprar bocadillos, aperitivos y un surtido de bebidas en el Lake Vista Café y bares situados alrededor de la azotea. Los conciertos comienzan a las 7pm. Los conciertos en la azotea son patrocinados por Leinenkugels y las compañías de cerveza de New Glarus, los alimentos del festival, las publicaciones de Isthmus, la fundación de MGE, y con los fondos adicionales de la fundación de la compañía de Mfg.

Foundation Inc, Capital Times, la Fundación W. Jerome Frautschi y la Fundación Pleasant T. Rowland. Monona Terrace Community and Convention Center se complace en ayudar a patrocinar este programa, así como numerosos otros eventos gratuitos que se ponen a disposición del público cada año.

Para obtener más información, visite http://communityevents.mononaterrace.com o llame al (608) 261-4000. ¡Asegúrate de encontrarnos en Facebook! Monona Terrace recibe aproximadamente 600 eventos cada año resultando en más de $ 48 millones en el impacto económico anual para la comunidad. Además, el centro produce y patrocina eventos comunitarios gratuitos a bajo costo que sirven a más de 46,000 personas cada año. La instalación diseñada por Frank Lloyd Wright tiene la misión de ofrecer una experiencia excepcional e inspiradora.