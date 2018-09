Conferencia sobre la exploración de la identidad de Profesionales Latinx

Por Rafael Viscarra

Yo Soy el comunicador: Una exploración de Identidad de Profesionales Latinx (Latinx Professionals Identity) fue presentado por Latino Professionals Association, Inc. el viernes 14 de septiembre, 6-9 p.m. en el Madison Club, 5 E Wilson St. de esta ciudad. Con motivo de adherirse a la celebración del Mes de la Herencia Hispana. Esta institución actualmente se encuentra dirigida por su Ejecutiva Nicole Sandoval, y Tania Ibarra como Presidente de la Mesa Directiva. Quienes, además cuentan con la colaboración de Néstor Rodríguez, Julio Araujo, Yuly Osorio y María Luttig

Dos sillas. Un entrevistador y un entrevistado, cada uno proveniente de viajes únicos, perspectivas y experiencias como profesional de Latinx. Después de una discusión interesante, el entrevistador sale y el entrevistado pasa a la silla del entrevistador. Una nueva persona toma la silla del entrevistado y la conversación continúa.

Con un poder adquisitivo de aproximadamente $ 1.6 billones, Latinx está cambiando el talento, el mercado y el panorama político en los Estados Unidos de una manera sin precedentes. Los miembros de esta asociación hacen un llamado a los Baby Boomers, GenX o Millennials, a unirse a ellos para explorar la riqueza de la identidad de Latinx. Para aprender el manifiesto de 10 puntos sobre lo que se requiere para acelerar el avance de Latinxs basado en lo Auténtico: la guía definitiva para el éxito profesional de los latinos.

Este evento se realizo con motivo de adherirse a la celebración del Mes de la Herencia Hispana. La celebración de la herencia hispan empieza en 15 de septiembre y termina el 15 de octubre; porque cinco países de América Latina celebran su independencia este día. Los países son costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Además México celebra su independencia en16 de septiembre y Chile el 18 de septiembre. También el 12 de octubre se celebra el Día de la Raza (En EE.UU. es Columbus Day). Esta celebración, que reconoce las contribuciones de los hispanos en Estados Unidos fue impulsada en primer lugar por Lyndon Johnson y convertida en ley por Ronald Reagan en 1988.

“Partes sobresalientes de la conferencia a cargo de Nicole Sandoval: “Escuchamos esto a menudo … Latinx es la minoría más grande en el país y está cambiando el paisaje.

Latinx compone el 17% de la población en los Estados Unidos de ese 17%. 21% son de la generación milenio.

En el ámbito político, se espera que tengamos 30 millones de votantes en las elecciones presidenciales de 2020.

Económicamente. Tenemos un poder de compra de 1.3 trillón dólares, superando el PIB de México.

En 2012, latinx empleó alrededor de 2,5 millones de trabajadores.

Y, por último, el 43% de todas las empresas de las minorías son de propiedad de latinx, y el 86% de esas empresas son de propiedad de la generación del milenio.

¿Por qué esto importa?

Latinx contará con el 80% de la fuerza de trabajo de EE. UU.

entre 2012 y 2022.

El grupo de talentos profesionales latinos también está creciendo.

Entonces, ¿por qué debería importar?

Esto es importante porque entre 2012 y 2022, el 80% de la fuerza de trabajo será latinx”.

“Coporate América está cambiando pero no está al día con la demanda.

Echemos un vistazo al iceberg cultural de Brooks Peterson… Todos tenemos nuestra cultura visible, como la comida, las vacaciones, la música, los bailes, los juegos, la literatura, etc…Y luego la cultura profunda o no visible como nuestro estilo de comunicación, cuerpo lenguaje, actitudes, conceptos de uno mismo, hermosuras temporales, justicia, enfoques para la religión, toma de decisiones, etc.”

La cultura importa

“El 63% de Latinx NO SIENTE al menos uno de los siguientes:

Gratis para compartir sus ideas y opiniones

Confiados en que sus ideas sean escuchadas y valoradas

Bienvenido e incluido

Y, de acuerdo con un estudio de 2016 realizado por el centro de innovaciones de talento, el 76% de los latinos no sienten que puedan aportar todo su sentido de Latinoness a la oficina.

Sí, el 76% de Latinx reprime partes de sus personas en el trabajo”.

¿Ser o no ser?

“Ser Latinx es tanto una elección como su herencia. Elegir es mucho más complejo ya que enfrentamos desafíos en nuestro camino para encontrarnos a nosotros mismos. La sociedad a menudo ya define nuestro legado debido a nuestro lugar de nacimiento. Esta lucha de identidad nos sigue al mundo corporativo.

En base a la investigación realizada por el Dr. Rodríguez y Andrés Tapia, se han presentado cuatro lentes en los que Latinx Professionals puede identificar

Latinx sin arrepentimiento

Latinx Equivoco

Latinx Retro

Latinx Invisible”.

Latinx sin arrepentimiento

“Los latinos que no se arrepienten han adoptado plenamente su identidad Latinx y han elegido no ocultarlo, incluso en los entornos que no son latinx.

Su identidad cultural es clara y relacionará sus experiencias y habilidades con su trasfondo cultural”.

Latinx Equívocos

“Los Latinx Equívocos tiene algunos límites sobre su identidad Latina debido a los valores europeo-americanos que se vieron expuestos durante sus años formativos y durante su búsqueda educativa.

Los equívocos tienen sus valores culturales Latinx establecidos por su familia debido a la asimilación deseada y pueden definir su cultura situacionalmente. Lo que significa que su identidad se basa en interacciones personales”.

Retro Latinx

“Retro Latinx puede haber crecido como un Latinx equívoco, pero por diversas razones en su adultez, han vuelto a sus pies para descubrir o redescubrir aquellos elementos de su herencia y cultura.

Un Retro Latinx es constante buscando apaciguar o redescubrir sus raíces. Es en sus años adultos que Latinx retro comienza a abrazar por completo su cultura e identidad”.

Latinxs invisibles

“Invisible Latinx ha negado y desmentido completamente cualquier conexión con la cultura Latinx deliberadamente, ya sea que hayan crecido en un entorno Latinx o no.

Esperan ser reconocidos como otras personas y dicen ser daltónicos

Invisible Latinx tiende a ver la escasez de latinx en roles superiores como resultado de una falla individual y no como un prejuicio o discriminación”.

Perspectiva de identidad grupal

“Aunque todos somos etiquetados Latinex, todos tenemos diferentes orígenes culturales debido a nuestras nacionalidades

De hecho, hay 27 nacionalidades que comprenden lo que es Latinx. Esto causa una división nacionalista.

División socioeconómica son muy comunes entre los latinos ya que cada país hispanoamericano tiene una prosperidad económica diferente. Usted tiene Chile, que es económicamente estable, y luego Bolivia, el país más pobre de América del Sur.

La división racial es otra barrera en la que nos ubicamos, tenemos cubanos y afrocubanos, dominicanos y afro-dominicanos.

Divisiones del lenguaje. Siempre hablamos español, y nuestros idiomas son exclusivos de nuestra nacionalidad.

Todas estas divisiones nos hacen tener prejuicios, creando más barreras el uno para el otro”.

Superando las

divisiones

“Si nosotros, como grupo, superamos las divisiones dentro de nuestra propia cultura, creará más unidad para continuar trabajando hacia un país más unificado. Una mayor unidad se dirige a un poder mayor con un propósito común.

Nosotros, como Latinx, somos biculturales y estamos traicionando para encontrar que nuestra propia identidad puede ser laberinto. Each Latinx lense ha adoptado su identidad bicultural en cuanto a cuándo se ha encontrado.

La mitad de Latinx en los Estados Unidos son miembros de la generación del milenio que dominan el inglés y que también tienen identidad con el país de origen de sus padres, Latinx es una persona multiétnica y multi-edad.

Según PEW Hispanic Research, 7 en 10 Latinx combinan el inglés y el español como “spanglish”, además, un 16% de Latinx se considera a sí mismo como “Invisible Latinx”, lo que significa que el resto de los millenials de Latinx tienen menos probabilidades de ser asimilacioncitas y abrazan una identidad multidimensional”.

Entrevistas

NICOLE SANDOVAL – PRESIDENTE

“Mi nombre es Nicole Sandoval me mudé a Madison desde La Paz, Bolivia, a los 7 años. Obtuvo una Licenciatura en Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas y Estudios Étnicos de Edgewood College en 2014. Actualmente trabajo como una reclutadora bilingüe para el Madison College en el Departamento de Reclutamiento y Extensión Comunitaria”.

“He llegado a creer que cada uno de nosotros tiene una vocación personal tan única como una huella dactilar, y que la mejor manera de triunfar es descubrir lo que amas y luego encontrar la manera de ofrecerlo a los demás en forma de servicio, trabajando duro, y también permitiendo que la energía del universo te guíe”.

TANIA IBARRA, CPA

“Mi nombre es Tania Ibarra, soy la residente de la Junta Directiva de Latino Professionals Association, Inc. de Madison. Actualmente soy Gerente Senior de Controles Internos e Información Financiera en Spectrum Brands, Inc. He sido voluntaria como Tesorera en el Centro Hispano y la Cámara de Comercio Latina. También he sido miembro fundadora de la Asociación de Profesionales Latinos y de la iniciativa Step Up Equity Matters”. “Tania cree que es en el mejor interés de la comunidad y las organizaciones en general, garantizar que todas las personas tengan oportunidades justas y equitativas de contribuir, tener éxito y tener un empleo remunerado”.