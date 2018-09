Cree en ti mismo, sé tu mejor amigo – Alondra Abrajan estudiante del programa People’s program y futura Ginecóloga

Alondra Abrajan, nació en Madison, Wisconsin, de padres mexicanos (Puebla). Ellos son: Pedro Abrajan y Graciela Cuahuizo. Alondra es una joven estudiante, muy positiva ella se sacrifica estudiando muy fuerte, descubriendo e investigando temas abstractos, logrando de esta manera sus objetivos, estudiando lo más que puede para estar en la cima del éxito.

Por Gladys Jiménez

¿Cuántos componen el núcleo familiar?

Mi papá, mamá y mi hermana gemela.

¿Dónde estudiaste la escuela Primaria y la Media?

En la primaria fui a Thoreau y en la secundaria a James C. Wright.

¿Actualmente dónde estas estudiando y en qué grado?

Estoy estudiando en Madison West High School y estoy en el grado doce.

¿En el futuro piensas estudiar alguna carrera?

Si, pienso estudiar o ser una OB/GYN nurse.

Estas en el Programa de People, ¿en qué consiste ese programa?

El programa PEOPLE da oportunidades de ver universidades y aprender mucho en cómo aplicar y tener éxito. También te enseña a practicar mucho para el ACT y te da mucho ACT Prepa. También tienen muchos tutores de la universidad de Wisconsin para que los ayuden en las materias que no entendemos bien. Es una ventaja de tener mucho apoyo para tener éxito en la universidad de Wisconsin. También en los veranos nos quedamos en los dormitorios for 3-4 semanas. Y los que ya van a salir de la preparatoria, tienen sus trabajos para hacer en el futuro (internships) y disfrutan de la universidad y aprenden cómo se siente ser estudiante de la universidad.

¿Cuáles son tus metas?

Mis metas son, ir a la universidad de Wisconsin y empezar a estudiar para ser una enfermera/doctora.

¿Cuáles son tus sueños?

Mis sueños son tener un buen estudio y graduarme de la universidad de Wisconsin. Y también ir a la escuela de enfermería, o al campo de médico. Y tener un PHD de OBGYN. Y darles una vida mejor a mis papás.

Cuando eras niña, ¿qué pensabas estudiar o qué es lo que más te llamaba la atención?

Yo quise ser maestra, me llamaba la atención trabajar con niños.

¿En tu opinión qué características debe tener una líder?

Una líder tiene que tener flexibilidad en todo, como cambios de actividad u opiniones. Incluir a todos y escuchar las opiniones de otros, respetar las creencias de todos. Respeta a todos y tener una buena comunicación con los demás.

¿Cuál fue el obstáculo más grande que tuviste? ¿Cómo lograste salir de ese obstáculo? ¿Y cuál es la lección que aprendiste?

No tuve una clase de inglés avanzada, en mi primer año, en la preparatoria me pusieron en una clase fácil porque soy mexicana. Pero logré salir de ese obstáculo leyendo mucho y haciendo cosas avanzadas. Y salí de esa clase el segundo semestre a una clase avanzada. La lección más importante que aprendí fue, si la clase fue fácil, pero yo, sin embargo tuve que esforzarme y trabajar duro para salir de aquello tan fácil y retarme a mí mismo.

¿Cuáles son tus hobbies, pasatiempos,

comida preferida, baile, música y libros?

Mis hobbies son, jugar fútbol pero avanzado. Y mi comida favorita es el mole rojo. Me gusta bailar mucho la cumbia. Y mi música favorita es la mexicana.

¿Qué has aprendido de tus errores?

He aprendido a corregir mis errores para no volver a hacer otra vez. O también para saber que hice mal y mejorar para la próxima vez.

¿Describe tu escala de valores?

Mis papás, mi familia, mis estudios, mi salud y mi futuro

¿Cuál es la experiencia más gratificante que tuviste en tu vida?

Tener la oportunidad de estar en el programa de PEOPLE desde el grado seis. Y desde entonces he tenido la oportunidad de visitar la UW-Madison.; y en los veranos dormí en los dormitorios. (I get the college experience.) Me enseñaron mucho sobre las universidades y fue una experiencia maravillosa que tuve en la vida.

¿Qué te preocupa de la comunidad latina?

Me preocupa que muchos no creen en ellos mismos y piensan que no tienen la oportunidad de asistir a la universidad. Sin embargo la comunidad joven latina, tiene un futuro brillante como los demás, solo tienen que creer en ellos mismos, para que puedan hacer lo que ellos quieren, si lo desean.

¿Quién influyó más en tu vida para que salgas adelante?

Mi hermano influyó mucho en mi vida, porque él es el único hermano que tengo y él me ha dado todo lo que necesito. Aunque él no tuvo nada cuando él llegó aquí. El me motiva a hacer lo mejor en mi educación, nunca me deja sentir que no soy suficiente, y que yo puedo hacer lo que yo quiero si le echo ganas. Siempre está ahí cuando lo necesito. El es mi motivación para tener éxito en el futuro. Y continuar mis estudios y darle una vida mejor a él e igual a mis papás.