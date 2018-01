De cantante de música secular a cantante de música cristiana y evangelizador

Por Rafael Viscarra

¿Su nombre completo por favor y ¿de donde es originario?

Mi nombre completo es José Ricardo Morales y soy originario de Guadalajara Jalisco, México, resido en Madison desde 2009 para ser exactos; pero vine de México a EE.UU. en 1996, en busca de mejores oportunidades.

¿De cuantos miembros se compone su familia actual?

Tengo 8 hijos mi esposa y yo. En total somos 10 miembros en mi familia. El nombre de mi esposa María Lourdes Trejo y de mis hijos: Ricardo, Christofer, Ángel, Juan, Tania, Galilea, Génesis y Josué. Dos de ellos ya viven fuera de la familia, uno de ellos ya es padre de familia. Los demás viven en casa todavía y están estudiando.

¿Cuénteme acerca de su niñez, juventud y su vida adulta actual?

Mi niñez, adolescencia y parte de mi juventud pase en Guadalajara con muchas inquietudes en un barrio bajo. Felizmente los cambios de la vida para mi fueron favorables gracias a mis padres José R. Morales y Alicia Romero Guillen, de quienes estoy muy orgulloso, ellos viven todavía en Guadalajara al igual que mis 7 hermanos.

Ya adolescente fui invitado a cantar en festivales populares, para mí el cantar al principio era una diversión y obviamente no lo tomaba en serio. En mi juventud cuando ya retome el canto en serio la gente nueva mi impulso a entrar en el ambiente artístico de profesionales de música en ese tiempo. Entonces tuve que moverme de ese barrio bajo y tuve la suerte de conocer a familiares de mi mama que también eran músicos con ellos empecé a cantar en la banda del pueblo de donde mi madre es originaria “Cuisillos Jalisco”, bajo la dirección del maestro Arturo Macías.

En algún momento de mi vida también tuve la fortuna de gravar con la Banda “La Costeña”. El haber pertenecido a estas dos grandes bandas fue una gran escuela para mí.

Cuando llegue a pertenecer a la banda “Costeña” empecé a conocer cosas nuevas que de alguna manera mi encandelaron y alimentaron mi soberbia como persona importante y popular. La soberbia es tan grande que le domina a uno, porque siente que lo que está pasando se lo merece y que quiere merecer muchos más. Yo fue víctima de la soberbia y las drogas. Entonces tuve que salir de Guadalajara para venir a EE.UU. por un ano mientras se arreglaba este problema. Después me di cuenta que si volvía a Guadalajara iba a volver a lo mismo con las mismas amistades, porque el año que estuve aquí yo ya no use la droga para nada y hasta la fecha yo estoy limpio en absoluto, gracias a Dios.

¿Dónde estudio la escuela, el colegio y la carrera de música desde que edad?

Tanto la pre-school, la primaria y secundaria lo hice en Guadalajara. La música he aprendido viendo a otras personas tocando la guitarra en TV. Y yo las grababa para aprender a tocar la guitarra, y llegue a pulir integrando las bandas de música. Asimismo llegue a aprender la disciplina, constancia y respeto, esto es algo que yo no tenía antes de entrar a la banda.

¿Qué genero o qué clase de de música canta y porque?

Antes yo dominaba la música secular con la banda y Mariachi. Actualmente toco y canto lo que es la música católica-cristiana. Porque en algún momento de mi vida hace 5 año descubrí que me hacía falta reencontrarme conmigo mismo, me di cuenta que algo me hacía falta, sentía un vacio grande en mi ser pero no sabía que era. Entonces empecé a buscar opciones e inclusive trate de encerrarme en un monasterio por algunos días para meditar y reencontrarme. Y tuve la suerte de ser invitado esos días a un retiro espiritual por la Parroquia de la ciudad de Marshall primero; y después ese mismo año me invitaron a otro retiro de solamente hombres los hermanos de Milwaukee y ese retiro fue que me cambio totalmente.

Además de canta autor de música cristiana ¿a qué otras actividades te dedicabas antes?

Fui bombero por casi siete años y también trabaje en una fábrica de ventanas de Middleton por 9 años. Pero ahora desde 2009 soy el encargado de mantenimiento de 2 edificios en el centro de Madison.

¿Actualmente, además de ser músico tienes algún otro trabajo para sostener a tu familia?

Con el trabajo que sostengo a mi familia es con el mantenimiento de 2 edificios en el centro de Madison, mi esposa de hecho trabaja conmigo. Para mí la música se vino a convertir en un ministerio que la utilizo como un servicio un medio para evangelizar y hablar de Dios. Esto en realidad no es un negocio para mi es una bendición. Y el trabajo que Dios me dio es para sostener a mi familia.

¿Es verdad que también estas dando conciertos musicales de evangelización en nuestra comunidad?

Todo viene de la mano que atrae a la otra. Cuando grabe el primer disco se llamo “Festra” vinieron muchas cosas detrás de ese disco. Empezaron a llamarme de diferentes ciudades para que yo empezara a hacer conciertos, pero aun no me sentía preparado, me faltaba mucha preparación para empezar a ensenar el camino del Señor; sentía que yo no era todavía digno hacer lo que estaba haciendo. No me sentía preparado espiritualmente hablando, pues.

Entonces opte por la música católica cristiana, empecé a evangelizar con mi música porque en esa forma me he dado cuenta que mi misión a llegado adonde yo no me imaginaba. La gente vino a hablarme que han sido tocados con alguna de mis canciones, llegaron a darme su testimonio de vida de cómo se han sentido con mi música, se me acercaron niños de 12 anos a darme su testimonio que mi música les gusta, que se sienten bien con la música, me dijeron que usan como canciones de cuna antes de dormirse. Eso para mí es una bendición es un pago bien grande.

Ahora me doy cuenta que las cosas se están haciendo bien, que la gente se identifica conmigo. Al final de cuentas lo que yo escribo y lo que canto se identifica con los niños y adultos, es una bendición para mí.

¿En qué consisten los conciertos musicales de evangelización privada y pública?

Se dice que es privado cuando doy conciertos de evangelización a pequeños grupos de personas. Pero también los hice en Parroquias e Iglesias con las puertas totalmente abiertas al público. Algunas veces las iglesias cobran sumas mínimas para solventar los gastos de los conciertos de evangelización.

¿De cómo te convertiste en evangelizador con conciertos musicales? ¿Tienes algún testimonio que dar al respecto?

Todos tenemos un tiempo uno no escoge el momento en que Dios le llama a uno para decirte te necesito y te quiero. Se siente que ese llamado está ahí que realmente ese tiempo llego. Mi tiempo fue en un retiro de la Parroquia Católica San Rafael en Milwaukee. Ese retiro literalmente se puede decir me mando a la lona, doble de rodillas ante el Señor, encontré con El de frente y hubo un cambio total en mi. En ese tiempo yo tenía grabado 21 temas de música secular con composiciones de mi inspiración. Pare totalmente esas grabaciones y empecé un nuevo proyecto de Fe, Esperanza y Amor, que por ciento está en el primer disco que se costeo con donación de un hermano que quiso mantener su nombre en anonimato. Todo lo que él dijo es que no dejara de cantar al Señor.

Ya voy con mi cuarto disco y todo se costea con la venta de los discos en los conciertos y las donaciones de la gente. Cuanto yo voy a cantar a una Parroquia, la misma Parroquia me da una donación yo no cobro.

¿En qué o en quien te inspiras para crear música cristiana para tus conciertos de evangelización?

A ciencia cierta la inspiración viene de Dios. Yo escribo las canciones y pongo la música. Para mi es increíble ver cómo puedo escribir una canción de una manera tan fácil. Yo he hecho una canción completa en 30 minutos. Esto no puede ser más que inspiración de Dios. De hecho, sin mentirle, hay canciones que se me ha dado en sueños y al despertarme yo lo escribo inmediatamente. Más bien puedo escribir mi sentir como una oración lo que le quiero pedir a nuestro Padre. Mi inspiración se la debo a Dios mi talento de canto El me la dio y yo se que algún día El también me lo va a quitar.

¿Lograste gravar algún disco con música cristiana y/o no cristiana para su venta al público?

Tengo 4 discos por ahí en algunos países de Sud América, Nuevo México, México, eso quiere decir que Dios está trabajando por mí. Yo no y hecho más que lo me gusta hacer componer canciones católicas cristianas, cantar, grabar y evangeliza con mis canciones.

¿Cómo canta autor y solista, cantas en eventos sociales también?

En eventos sociales muy poco. Yo canto para nuestro padre creador Dios. Pero a veces se me ha pedido cantar en eventos sociales de personas muy allegadas a mí. Antes cantaba en el Mariachi “Los Gavilanes”, este grupo se dividió en dos y uno de ellos me pidió a que le ayudara porque unos de sus componentes se habían ido a México y le tuve que ayudar por varios meses.

¿De acuerdo con la Biblia hay un solo Dios y una sola Iglesia, entonces porque proliferan muchas iglesias con diferentes nombres: Iglesia San José, Iglesia San Francisco, Iglesia San Patricio, Santo Tomas de Aquino Church, San Pablo Católica Church. Qué opinas al respecto

Las iglesias que me está nombrando son católicas y lo único que llevan son el nombre de santos católicos. La iglesia católica los hizo santos, porque de alguna manera porque son un ejemplo a seguir dentro de la Fe de la iglesia católica. Los santos llevaron una vida totalmente dedicad su vida a servir al Señor. Ellos fueron seres humanos igual que nosotros, pero le pusieron el nombre de santo por la vida que llevaron.

La Fe hace milagros, ¿tuviste algún milagro en tu vida?

Si tuve varios milagros en mi vida. La Fe la he experimentado en carne propia. Nuestros hijos son un milagro que Dios nos da la gracia de ser padres. Hay muchos seres humanos que no pueden ser padres por alguna razón, mujeres que no pueden ser madres. Obviamente la vida es un milagro. El que nosotros podamos darle vida a otros seres nuestros hijos es un milagro. Hablando de cosas física, por ejemplo, yo fui operado de mi mano izquierda en 1998, de hecho el doctor que mi hizo 5 cirugías con reconstrucción de los tendones, injertos y terapia, al final me dijo que yo nunca más iba a tocar la guitarra, yo lo creí y la depresión que me abordo fue muy grande. Yo no podía hacer lo que más me gustaba tocar la guitarra para hacer música. Para mí la guitarra es instrumento básico para hacer música. Yo deje la guitarra y la música por 6 años aproximadamente. Pero Dios puso en mi camino a un hermano de Cristo, yo lo conocí a el por TV tocando guitarra con los pies una persona que nació sin brazos, cuando lo vi a él para mí fue como un nuevo despertar una bofetada que me hizo reaccionar diciéndome: ¿de qué te quejas? Si él puede tú también puedes. Hable con el por teléfono y él me inyecto una espiritualidad y fuerza para que yo mismo me hiciera auto terapia me dijo: “Si yo puedo hacerlo tu también puedes, porque tu estas completo lo que tienes hacer es trabajar duro para lograrlo y es justamente lo que hice. Me puse a hacer mi terapia fue muy dolorosa, pero fue recuperando el movimiento de mis dedos y al final puedo decir que ahora toco la guitarra en un 70 a 80% de cómo tocaba antes. No pido más. Otra cosa curiosa que él me dijo: “Cuando tú te sanes de tu mano vas a terminar cantando al Señor”. Y eso es lo que estoy haciendo ahora. Tony Menéndez fue un ángel de Dios para que recupere mi mano.

¿Perteneces a alguna congregación cristiana en Madison o fuera de ella?

Pertenezco a la Parroquia Holy Redeemer sirvo ahí todos los domingos cantando en la misa de las 6:30pm. Sirvo en otras iglesias también como en Wuanakee el primer domingo de cada mes a las 4 de la tarde, en Reedsburg antes de llegar a Barabo el cuarto domingo de cada mes.

¿A quién admiras mas como evangelizador de la Fe cristiana y porque?

Yo admiro a Tony Menéndez por su forma de hablar. A mí me impacta una persona que nació sin brazos, y que me diga que está completo, que si Dios quiso que el naciera así, ante los ojos de Dios el estaba completo no le falta nada. Nosotros sabemos que le faltan los brazos, pero él dice que está completo. Para mí es un ejemplo a seguir. También puedo decir que además admiro y amo al Señor Jesús.

¿Cuáles son tus planes para el futuro como padre de familia, como músico y evangelizador del Ministerio Laico Latino?

Como padre de familia ser un buen padre. Todos los días trato de ser el mejor padre, obviamente uno se equivoca cuanto no quisiera ser un padre perfecto, pero no creo que exista un padre perfecto, todos aprendemos de nuestros errores.

Como músico yo me veo más que cantando el Señor Jesús. Ahora doy conciertos porque todo lo que tengo lo debo a Él. Mis dones que tengo se lo debo a Él. Yo voy a cantar hasta que El me diga hasta aquí no más. Mientras me de lucidez yo voy a seguir escribiendo, cantando y evangelizando con mis canciones, todos los días le agradezco por darme ese privilegio.

¿Cuál sería tu mensaje de año nuevo para la comunidad en general y La latina de Madison, WI?

Estamos en este país por alguna razón. Todos venimos a este país para sacar adelante a nuestra familia trabajando duro. Échenle ganas todos los días para dar ejemplo a los que vienen atrás. A nuestros hijos hay que forjarles principios y valores dándole ejemplo de trabajar duro para salir adelante. Inculcarles el amor al trabajo, el amor en pensar que hay un mañana mejor y que podemos ser mejores cada día, fortalecidos por la Fe, porque si uno no tiene Fe no tiene en que sostenerse. Debemos creer, el que no tiene Fe no tiene nada en que sostenerse, hay que creer en algo creer en nosotros mismos, creer que hay un todo poderoso que nos fortalece y nos bendice día con día.