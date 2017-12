De Lima Perú a Madison Argandoña es Psicóloga y trabaja como consejera Bilingüe en el Centro para Crisis por Violación del Condado de Dane.

Por Gladys Jiménez

¿Tú nombre completo y donde naciste?

Mi nombre es Stephani Anthoanet Argandoña. Nací en la ciudad de Lima-Perú. A la edad de 12 años decidí moverme a Estados Unidos para una mejor educación.

¿El nombre de tus padres?

Mis padres se llaman Ramón Argandoña y Kathryn Holtgraver

¿Nombre y lugar donde estudiaste la primaria, secundaria y la universidad?

Estudié la primaria en Hamilton Middle School y West High school. Después de graduarme de la secundaria fui aceptada en la Universidad de Stevens Point donde me gradué en Mayo en la especialidad de Psicología y español.

¿Por qué has elegido estudiar Psicología?

Escogí estudiar la carrera de Psicología porque me pareció muy interesante y como la mente de cada ser humano funciona de una manera única y diferente y porque la Psicología es una ciencia cuyo objeto es estudiar y analizar el comportamiento de las personas.

¿La psicología general y la psicología clínica tienen el mismo concepto, puedes explicar un poquito?

La Psicología general explora los principios generales de la psicología, por ejemplo presenta la historia de la Psicología, el desarrollo humano, la personalidad, el comportamiento, los sentimientos y emociones, Psicofisiológica, aprendizaje y memoria, los estados alterados de conciencia, etc. La Psicología clínica en cambio trata de resolver los problemas y los síntomas que los individuos enfrentan debido a sus comportamientos. Una persona que estudia Psicología Clínica puede dar un diagnóstico y tratamientos de cualquier trastorno emocionales y de la conducta mediante la orientación de un psicólogo y la psicoterapia.

¿Donde Trabajas actualmente, cual es la dirección de la organización?

En estos momentos trabajo como Bilingüe counselor/ Advocate en el Centro para Crisis por Violación. El Centro de Crisis de Violación trabaja en el condado de Dane para promover la esperanza, la ayuda y la curación de las personas afectadas por la violencia sexual. El Centro de Crisis por Violación proporciona servicios a sobrevivientes y a sus familiares y amigos de todas las formas de violencia sexual, incluyendo agresión sexual reciente, agresión sexual en el pasado, acoso sexual y explotación sexual. Estos servicios se ofrecen sin cargo e incluyen intervención y apoyo en caso de crisis a través de nuestra Línea de ayuda las 24 horas (608-251-7273) y nuestra línea en español: La Línea (608-258-2567), asesoramiento a corto plazo, grupos de apoyo, abogacía y acompañamiento médico y legal, educación comunitaria y alcance. Todos nuestros servicios son gratuitos. También el centro de crisis de violación opera Chimera que es una clase de defensa propia, diseñado para mujeres.

¿Tu trabajo es con mujeres Latinas? ¿Tienen servicios en español?

Sí, brindamos asesoramiento gratuito y confidencial en español e inglés. Trabajamos con toda la comunidad Latinx, no solo con mujeres, si no trabajamos con cualquier tipo de personas, no importa su género de sexo, su edad, su raza, su religión o su estado migratorios. Solo trabajamos con personas que sufrieron un tipo de abuso sexual, asalto sexual o acoso sexual o con la familia de la víctima.

¿Qué le dirías a los sobrevivientes indocumentadas(os) que sufrieron cualquier tipo de asalto sexual y buscan servicio profesional?

El mensaje que le diría a los sobrevivientes indocumentadas(os) que buscas servicios en nuestra organización es que NO NOS IMPORTA TU ESTATO MIGRATORIA. NO tengan miedo en pedir ayuda, estamos aquí para ayudarles en lo que necesitan. Estamos a aquí para ayudarles con el apoyo emocional y asesorarles legalmente.

¿Cuáles son algunos casos que fueron atendidos?

Hay muchos casos y cada uno de ellos son diferentes. Vienen personas donde sufrieron un tipo de acoso sexual en el trabajo, en la universidad, en los clubs, bares o fueron violadas por sus padres o miembro de sus familias, etc.

¿Cuáles son algunos de los mitos comunes sobre la agresión sexual?

Algunos mitos comunes sobre la agresión sexual son:

• Las mujeres tientan a los hombres a agredirlas sexualmente vistiéndose de cierta manera o guiándolas.

• La agresión sexual ocurre cuando las personas beben demasiado.

• Los hombres no pueden ser atacados sexualmente.

• Si un hombre es agredido sexualmente por otro hombre, debe ser homosexual.

• La mayoría de los violadores son extraños a sus víctimas.

¿Como las personas pueden acceder a la atención del Centro y en que horario?

La mejor manera para que alguien acceda a los servicios del Centro Crisis por Violación es a través de nuestra línea de ayuda de 24 horas (608-251-7273) y nuestra línea en español la línea (608-258-2567) nuestro sitio web (https://thercc.org/) o nuestra oficina ubicada en 2801 Coho Street # 301 Madison, Wisconsin 53713 estamos abiertos de 9:00 am- 5:00 pm.

¿Cuál es el mensaje más importante que quieres darles a los sobrevivientes?

Los mensajes más importantes para los sobrevivientes es: NO ES TU CULPA, TE CREEMOS, NO ESTAS SOLA O SOLO, ESTAMOS AQUÍ PARA AYUDARLOS EN LO QUE MÁS NECESITAN

¿Que te preocupa de la comunidad Latina?

Lo que me preocupa de la comunidad Latina es que veo que los jóvenes abandonan las escuelas o no saben de la importancia que es la educación en este país, especialmente si eres Latino o Latina es muy importante seguir aprendiendo y educándonos para que así podamos ayudar más a la comunidad Latina que tanto nos necesita, y para demostrar a muchos políticos que estamos en este país para ser exitosos, especialmente en estos momentos. También me preocupan todos los DREAMERS, personas que quieren salir a delante y seguir creciendo profesionalmente y me parece injusto todo lo que está pasando.

¿Cuál es la experiencia más gratificante en tu vida de estudiante o en tu trabajo?

Unas de mis experiencias más gratificantes que tuve en mi vida fue cuando tuve la oportunidad de estudiar en Europa, Hungría por 5 meses y tuve la oportunidad de viajar a otros países y aprender nuevas culturas. Otra experiencia gratificante es cuando mis clientes me dan un abrazo de agradecimiento en mi trabajo por ayudarles en esos momentos tan difíciles para ellos.

¿Cuáles son tus metas a largo plazo?

Unas de mis metas que me gustaría lograr es estudiar una maestría en Europa para poder seguir creciendo en mi profesión y poder seguir ayudando a la gente especialmente a la comunidad Latina.

¿Cual fuel el obstáculo más grande que remontaste? ¿Y como lograste salir de ese obstáculo? ¿Que es la lección más importante que aprendiste de ello?

El obstáculo más grande que remonte fue cuando vine a Estados Unidos a la edad de 13 años. Fue un obstáculo a prender una nueva cultura, aprender otro idioma, a comenzar otras vez todo desde cero, a construir otras vez una vida en Madison con nuevas amistades, etc. Salir de estos obstáculos porque gracias a mi papa Ramón Argandoña y a mi mama Kathryn Holtgraver que siempre están ahí apoyándome en los malos y buenos momentos de mi vida; gracias a ellos estoy donde estoy ahora, porque siempre me dan ese extra empujoncito para creer en mí misma y lograr mis metas. También pude salir de este obstáculo porque me esforcé mucho para lograr y estar donde estoy hoy en día. Nada en la vida es fácil, todo ser humano tenemos obstáculos en la vida, pero uno nunca tiene que rendirse o tirar la toalla aunque tengas muchas ganas, pero siempre recuerdan que al final del túnel siempre hay una luz.

¿Cuál es tu comida preferida? Baile? Música? Libros?

Como buena peruana mi comida preferida es el Ceviche. Me encanta bailar! Mi baile preferido es la salsa y el merengue. Mi libro preferido es “The other Sex” que es un libro sobre la historia de cómo comenzó el Feminismo en Europa.

¿Qué cualidades y características te definen a ti?

Me considero una persona muy apasionada en todo lo que hago, optimista, humilde.

¿Que has aprendido de tus errores?

Es a NO tener miedo en las decisiones o a los cambios que mi vida puede tener. También aprendí a como tener una mente más abierta a saber escuchar y tomar los consejos de las personas mayores.