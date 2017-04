Desde Chihuahua a Madison Ivan Herrera le sigue una nueva generación de fútbol

Por Rafael Viscarra

¿Su nombre y apellido y de que país es originario?

Mi nombre es Iván Herrera, soy originario de Chihuahua, México, tengo mi esposa y cuatro hijos, uno de ellos Iván Jair juega en el equipo de los niños “Cruz Azul” los viernes de cada semana, por eso hoy estoy aquí haciendo “Porra “al equipo de mi hijo.

¿A qué edad empezaste a jugar como arquero, dónde y cuantas veces fuiste premiado?

Empecé a jugar futbol a la edad de 7 a 8 años en la calle en mi natal Chihuahua, México hasta el día de hoy. Desde mi niñez, adolescencia y adultez siempre me ha gustado jugar como guardameta en los equipos, y como tal me meta fue ser uno de los mejores y lo estoy logrando a través de los años y en diferentes equipos.

Cuando llegue a Madison comencé a jugar en “Santa Inés”, con este equipo en la primera temporada fuimos campeones afuera. En la segunda temporada empecé a jugar con “Jueventus” tambien logramos el campeonato. Después con “Cobras”, en este equipo la mayoría de los jugadores eran de Chihuahua.

En estas tres temporadas he sido premiado con trofeos y medallas como el mejor guarda meta, en parte por haber demostrado mucha disciplina en el campo de juego y porque a mí no me gusta pelear ni reclamar, pues pienso que el deporte es para divertirse y no para pelear en la cancha.

Finalmente el año pasado (2016) también fue premiado como el mejor portero cuando jugué en el Indoor con CALI. Hasta ahora tengo coleccionado varios trofeos y medallas como uno de los mejores guarda metas de la liga Latina, sin desmerecer desde luego el merito de los otros porteros que me imagino son mejor que yo.

¿Por qué la pasión por el fútbol y no por otros deportes?

Me gusta el fútbol porque es una distracción muy sana para el cuerpo y el alma. En la cancha cuando juegas al fútbol sacas todo lo que traes acumulado durante la semana, o sea, el stress. El deporte es recomendable para niños, jóvenes, mujeres y varones que quieran sentirse saludables.

¿A tu familia le gusta el fútbol, tienes esposa e hijos?

Tengo mi esposa y cuatro hijos: Iván Jair Jr. 9, Camila 6, Joselyn 11 y el más grande tiene 14 años. El más pequeño Iván Jair Jr. de 9 años, juega igual que su papá de arquero en el equipo infantil de la Liga Latina “Cruz Azul” y justo el está a mi lado. Yo personalmente le traigo los jueves y viernes a la cancha cuando le toca jugar. Mis otros hijos vienen conmigo a la cancha a hacer “Porra” a su hermanito. Para mantener a mi familia yo trabajo para una empresa de insolación y en mi propia empresa que también es de insolación.

¿Qué te parece la Liga Latina necesita mejorar o está bien como esta?

La liga Latina que ahora está a cargo de Ignacio y Laura está muy competitiva, porque los equipos de todas las categorías están muy bien reforzados. Todos los equipos parecen pertenecer a la primera división o máster, he visto que ha mejorado el nivel técnico del fútbol Latino Indoor y afuera. Lo único que falta en el ex Salón Centinela es que arreglen los baños que ahorita están funcionando a medias. Para tanta gente es necesario que los baños estén funcionando a su máxima capacidad. Por lo demás todo está muy bien.

¿Qué opinas sobre el arbitraje?

Yo me llevo bien con todos los árbitros, el arbitraje no es un trabajo fácil a veces se hace muy complicado, porque tiene que controlar a jugadores de diferente temperamentos. Tiene que haber respeto muto entre el jugador y el árbitro. El árbitro debe aplicar el reglamento y el jugador no tiene que venir a la cancha a quebrar a alguien o a pelear.

¿Qué opinas del torneo infantil de la Liga Latina?

En el campeonato de los niños he visto que los equipos están muy bien conformados y una calidad técnica impresionante. Hay mucho entusiasmo de parte los niños y de los padres de familia. Los equipos infantiles atraen a la cancha no solo a los padres sino a toda la familia. Especialmente las madres son las que más alientan a sus hijos mientras el padre está trabajando, ellas son las mas fanáticas en alentar a sus hijos.

¿Cual sería el consejo a los padres de familia como tú?

Que estén más tiempo con sus hijos, que les llevan personalmente a las canchas, que no les avienten bajo la responsabilidad de los coachs. Los niños de corta edad necesitan mucha orientación y dirección, Mi recomendación es que desde niños les inculquen al deporte en todas sus manifestaciones.