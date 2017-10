Diana García de Cali, Colombia, gana campeonatos por más de una década en Madison.

“Ejercicio al aire libre, comer bien, dieta

¿Su nombre completo y de dónde es originaria?

Mi nombre es Diana García y soy originaria de Cali, Colombia, pero crecí en Madison.

¿Qué ocupación tiene y qué es el fútbol para usted?

Trabajo para el Distrito Escolar de Madison en la Escuela Comunitaria Nuestro Mundo y soy madre de familia de tres hijos. Los fines de semana me gusta jugar fútbol y puedo decir sin temor a equivocarme que el fútbol es mi pasión, las latinas y latinos amamos el fútbol, uno de los deportes más populares del mundo.

¿Actualmente en qué equipo juega y en qué posición?

Ahora estoy jugando en el equipo femenino “San José”. En este equipo juego como delantera. Acabamos de terminar de jugar la final contra el equipo “Rebeldes” para definir el campeonato. Felizmente ganamos el partido por 4 a 1 y con este resultado nos coronamos campeones de la temporada de verano 2017.

¿Desde qué edad empezó a jugar fútbol?

Empecé a jugar fútbol a la edad de 17 años aquí en Madison. En mi país practicaba atletismo.

¿Cómo se animó a jugar fútbol a sus 17 años en un equipo masculino?

Es una larga historia. Los abuelos de mis hijos tenían un equipo masculino de fútbol llamado “Chivas” que entrenaba casi todos los días. Ese equipo jugaba en la primera liga latina que empezó aquí en Madison. Yo empecé a entrenar y a jugar en ese equipo, después jugué con el equipo “Escorpión” integrado por jugadores africanos. Esto fue hace más de 14 años si mal no recuerdo.

¿En qué otros equipos has jugado y cuántos trofeos lograron?

Desde que empezó la liga del “Abuelo” en Oregón, jugué con “Madison Fire”, “The Girls” y “Chivas”, con estos equipos siempre tuvimos la suerte de ganar el trofeo de campeones. Hace 3 años jugué con el equipo “Querétaro” en el torneo bajo techo de la Liga Latina y también ganamos el trofeo de campeones.

¿Por qué no jugó durante varios años?

Estuve fuera de las canchas 1 año sin jugar fútbol porque me lastimé los cartílagos de la rodilla derecha debido a todos estos años de juego. Los doctores consideraron que no podría volver a jugar, sin embargo me sometí a una cirugía experimental en la cual me implantaron células madre y un injerto óseo en la rodilla. Fui la quinta paciente en el mundo a quien le hicieron esa cirugía y gracias a Dios tuve un excelente resultado y pude volver a jugar al año siguiente. Tristemente, dos años después cuando estaba jugando en el Torneo Nacional en Chicago, me partí el peroné y parte del tobillo, lo que me llevó a dejar de jugar por un año más.

¿Cuándo volvió a jugar futbol y con qué equipos?

Volví a las canchas en el 2014 con “Querétaro”, “San José” y “Madison Fire”.

¿Logró fundar algunos equipos de fútbol?

Sí, logre armar varios equipos, uno mixto de adultos como gerente y uno mixto de niños como entrenadora. Formé el equipo femenino “Madison Fire” para jugar en la Liga Latina y el equipo de niños “Latino Fire” que participó en la liga de Keva.

¿Por qué tiene tanta pasión por el fútbol?

Desde niña me ha encantado el fútbol, disfruto mucho participar y trabajar en equipo y exigirme para dar lo mejor de mí en la cancha. El fútbol me permite relajarme y me motiva a ser mejor cada vez. Además el deporte y la actividad física son muy importantes para mí y para mi familia. En cada partido experimentamos muchas emociones como alegría, júbilo pasión, decepción, etc. y nos enseña que debemos manejar correctamente esas emociones.

Me entristece ver que hay jugadores que toman las faltas a nivel personal y quieren desquitarse agrediendo en el momento o esperan al siguiente encuentro para devolverlo. Eso no debe ser así, no es una actitud que demuestra madurez, el fútbol es para divertirse y no para pelear en la cancha, debemos dar siempre buen ejemplo a los niños y a los jóvenes que nos ven jugar.

¿Por qué “Madison Fire” no participa en torneos en campo abierto?

Porque desafortunadamente a veces no hay suficientes jugadoras disponibles para jugar y como usted sabe en campo abierto es mejor tener 11 jugadoras para poder desempeñarnos bien, hacer un buen partido y sobresalir.

¿Hasta qué edad piensa jugar fútbol?

Actualmente no juego tanto como antes porque mi familia y mi trabajo son mis prioridades. Sin embargo, trataré de seguir jugando con la misma pasión y dedicación hasta que mi salud me lo permita.

¿Qué consejo da los padres de familia?

Para los padres de familia con hijos deportista les recomiendo que los sigan apoyando en cualquier deporte que estén practicando, pero que los niños no descuiden sus estudios ni sus logros académicos. Para los padres de familia con hijos que aún no practican ningún deporte, traten de buscar algún deporte o actividad física que les guste, que les llame la atención o motívelos a que hagan actividades al aire libre en familia, en las que todos puedan moverse como caminar, montar en bicicleta, patinar, ir al parque, etc.

Para todas las familias, por favor enséñenles a los niños la importancia de comer bien, de tener una dieta saludable y balanceada, de dormir bien y ¡leer mucho!