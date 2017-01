Educadora persistente de Ciudad Juárez marca la diferencia en Madison Wisconsin

Por Gladys Jiménez

Aracely Portillo nació en Ciudad Juárez Chihuahua, México. Gracias a sus tías maternas que son ciudadanas americanas, ella emigró a los Estados Unidos, cuando tenía 16 años de edad con toda su familia, padres y hermanos. Sus padres Gerardo López Carrillo de Torreón Coahuila, México y Juana López de San Isidro Chihuahua, México, quien reside actualmente en el Paso Texas. Y como toda familia que inmigra fue en busca de una mejor calidad de vida. Ella está felizmente casada con el Sr. Héctor Portillo, tienen 5 hijos: Alberto, Arely, Brenda, Mario, Erika y su nieta Alessandra. Alberto y Brenda viven en Texas. Aracely estudio en la escuela primaria en la ciudad de Juárez Chihuahua, se graduó de la Secundaria Federal #6, al venir a vivir a los Estados Unidos estudió en la escuela Saint Michael por 2 años, y después hizo 3 años de High School en Coronado High School, en El Paso Texas. También estudió en Community College en el Paso Texas.

¿Actualmente usted está estudiando alguna profesión?

El semestre que entra voy a regresar a la Universidad de Wisconsin para hacer el Bachelor Degree in Wellness and Nutrition.

Tengo entendido, que usted tiene un programa llamado “Coma bien, manténgase activo”, ¿puede explicar un poco a que se refiere este programa?

El Programa se llama “Coma Bien, Manténgase Activo”. Este programa es a través de la Extensión de la Universidad (UW- Extensión) y de FoodWise. El programa está enfocado en ayudar a personas y familias de recursos limitados a escoger un estilo de vida más saludable, los participantes aprenden a hacer mejores decisiones tanto monetarias como saludables a la hora de comprar los alimentos, basándose en los ingredientes de los mismos. También aprenden cómo manejar las porciones adecuadas según su edad y cómo cocinar con menos grasa, sal y azúcar, sin perder el sabor de sus platillos tradicionales

¿Qué tiempo dura el programa incluye clases básicas de seguridad en los alimentos?

Este curso dura 2 horas por 8 semanas, el curso es ofrecido en varias localidades, por ejemplo, Centro Hispano, Centro Multicultural, Academia Latina, Escuelas y centros comunitarios por citar algunos. En cada clase cocinamos una receta saludable, rápida y de bajo costo. Los ingredientes y materiales son proporcionados por La Extensión de la Universidad y FoodWise. El programa se ofrece en inglés y español.

¿Cuál fue el reto con este programa?

El reto más grande que enfrentamos es el cuidado de niños, ya que es difícil ofrecer el programa por las tardes porque no tenemos quien cuide a los chicos ya que están en casa después de escuela. Y a los padres se le complica asistir al programa.

¿Cuántos estudiantes tienes a su cargo?

El número varía según el grupo, el horario, y el lugar, pueden ser de 3 a 12. Entre hombres y mujeres.

¿Qué es lo más difícil para usted, referente a lo que hace con “Extensión de la UW”?

Lo más difícil es el cuidado de niños y los horarios de trabajo de los padres de familia

¿Cuáles son los atributos más importantes para alcanzar sus metas?

Soy persistente, amo mi profesión como Educadora de Nutrición y conozco los beneficios positivos de tomar este curso, invito, invito e invito varias veces a las personas hasta que tomen mi curso, y créeme no se arrepiente de participar, porque su estilo de vida cambia de una forma extraordinaria y sobre todo son cambios a largo plazo no solo para el participante sino para todos los miembros de la familia. ¡! Además el curso es completamente Gratis!!

¿En quién se inspira?

En mi misma como persona, y en la necesidad que veo en nuestra comunidad Latina, en incremento de personas diagnosticadas con diabetes, obesidad y trastornos alimenticios que no solo afectan a los adultos pero que están alcanzando a nuestros niños por igual. Y sabiendo que con educación nutricional se pueden prevenir. Mi padre falleció de un paro diabético a los 52 años, para mí fue un golpe muy duro que ha sido difícil superar aun. Y el poder ayudarme a mi misma y otras personas el cómo prevenir este tipo de enfermedades es una gran inspiración para hacer de mi trabajo una de mis grandes metas y proyectos. Cuando escucho a alguna persona que ha hecho cambios en su alimentación, que lee los ingredientes de alimentos que consume y que cuida sus porciones, es para mí como recibir un premio. Es un sentimiento de satisfacción enorme.

¿Cuando llega el fin de semana, ¿que disfruta hacer?

Estar con mi familia es mi mayor placer, cocinar, ver películas. Disfruto mucho el tiempo en familia.

¿Cuál fue el momento más feliz de su vida?

Para mí cada día es el día más feliz, porque estoy agradecida con Dios por dejarme seguir disfrutando de toda su creación, especialmente de mi familia y amigos. Un don que no a todos les es concedido y yo me siento afortunada de ello.

¿Que les falta lograr a los estudiantes latinos para ser exitosos y después cuando sean profesionales?

Yo creo que es muy importante primeramente escoger una profesión que en verdad les llene como ser humano, saber que no todo es ganancia económica, el servir a su comunidad y ayudar con lo que se ha aprendido en la escuela eso es algo que les hace ser exitosos no solo, como profesional sino también como ser humano.

¿Qué hace para sentirse feliz?

Hablar, enseñar, componer poemas, soñar y sobre todo cuidarme a mí misma y cuidar de mi familia.

¿Cuál fue el momento más triste de su vida?

Sin duda alguna el diagnóstico de autismo de mi hijo y el fallecimiento de mi padre.

¿Le gusta la cocina, cuáles son sus gustos diversos?

Cocinar es una de mis grandes pasiones. La mayoría de las veces creo mis propias recetas mezclando los ingredientes que tengo en la cocina.

¿La Comunidad Latina tiene muchos desafíos, en su experiencia cuáles podrían ser?

El tiempo, cuando vinimos a este país dedicamos demasiado tiempo a trabajar y no pasamos lo suficiente en estar con nuestra familia, necesitamos tiempo para superarse académicamente, aprender inglés, computación u otro curso que se ofrezca, de esa manera conseguir un trabajo mejor.

En el estado de Wisconsin principalmente en Madison se ofrece una cantidad grande de cursos gratuitos, como clases de GED, inglés, computación, y mis clases de nutrición entre otros, desgraciadamente la gente no asiste porque no hay tiempo y en un futuro esos programas podrían dejar de existir si no hay asistencia y sería una lástima perderlos.

¿Como ayuda a estimular su bilingüismo?

Para mi ser bilingüe es un regalo y lo aprecio mucho. Me encanta hablar en español y aprovecho todas las ocasiones para hablarlo. A mis hijos procuro hablarles solo español, y el inglés lo hablo mayormente en mi oficina, y solo veo televisión en inglés. De esa forma conservo mi bilingüismo.

¿Practica algún deporte?, cuál o cuáles?

Kick boxing, y en ocasiones zumba.

¿Que necesitan los estudiantes para participar en su programa?

Ser personas de recursos limitados, tener o estar a cargo de niños menores de 18 años. Tener 18 años o más, claro que también pueden participar padres jóvenes menores de 18 años.