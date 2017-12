El deporte es un “vicio” saludable y no cuesta mucho dinero en practicarlo

Por Rafael Viscarra

¿Nombre completo y originario de qué país eres?

Mi nombre es Guillermo Ayala, soy nacido en Guanajuato, México, ayudo a dirigir el equipo de mujeres “Manchester, que está a cargo de la señora Kate. Yo me envolví con ella y el equipo porque antes, yo, dirigía un equipo de niños donde sus nietos de Kate jugaban. Entonces ella me invito a que le ayudara a dirigir su equipo de mujeres, que estaba participando en el Indoor durante la época de invierno.

¿Quiénes conforman el equipo femenino de “Manchester”?

El equipo está conformado por sus dos hijas de Kate, sus tres nietas y sobrinas y el resto son latinas. En la actualidad cuenta con 12 integrantes mezcladas entre americanas y hispanas, porque así lo exige el reglamento de de esta liga. En concreta el equipo tiene 6 jugadoras americanas y 6 latinas.

¿Cuándo se fundó el equipo femenino “Manchester”?

Pienso que hace más de 7 años atrás, porque la señora Kate siempre ha estado en torneos Indoor y porque a ella le encanta jugar al fútbol.

¿Qué color de camiseta tiene el equipo?

Por ahora es una playera anaranjada por decisión propia de ellas mismas. Normalmente en cada campeonato ellas deciden con que color de uniforme quieren qué el equipo se presente en la liga. Entre ellas se cooperan mutuamente para solventar los gastos del equipo, son muy unidas y disciplinadas digno de admiración.

¿Por qué el nombre del equipo “Manchester”?

Este nombre lo puso la señora Kate y sus hijas, pienso que es en honor al equipo de Manchester de Inglaterra por ser un equipo de mucha tradición y fama.

¿Financieramente como se maneja el equipo?

Cada jugadora coopera con su aporte en dinero. Cada una de ellas se paga el uniforme, entre todas jugadoras pagan el arbitraje y la credencial individual. Pienso que es un excelente equipo porque siempre se están apoyando, siempre se presentan en cancha en cada juego, son muy disciplinadas en el campo de juego, no discuten ni crean problemas a los árbitros ni a la liga misma.

¿Qué deporte te gusta más: El fútbol, basquetbol o ser réferi?

El deporte que más me gusta es el basquetbol, porque yo juego y soy réferi de este deporte, conozco muy bien el reglamento de este deporte. Recuerdo que hace varios años atrás logre organizar un torneo relámpago de basquetbol aquí, los partidos se jugaron en las canchas de Elver Park, a este torneo vinieron desde Illinois, Minnesota, Barabo, Chicago. Además tengo estatura para jugar este deporte porque mido 188 metros, aproximadamente.

¿También eres árbitro de la Liga Latina?

El cuerpo de árbitros que dirigen Salvador Chava y Juan, me dieron la oportunidad de colaborar con el arbitraje en el Indoor de la Liga de Nacho y yo la tome, porque me gusta el deporte. Nos reunimos cada semana para mejorar el arbitraje en el campo de juego. Ahora los árbitros tenemos mucha comunicación con los coach de los equipos, para darnos cuenta que el deporte es para convivir y no para pelear; para que la gente hispana se una a través del deporte. Entonces los árbitros motivamos. Nosotros ponemos en la cancha lo que sabemos y los dirigentes tomar su decisión.

¿Qué opinas de la liga de Nacho?

Pienso que es como en todo. Hay muchas cosas buenas y otras cosas que hay que mejorar. A medida que pasa el tiempo las cosas van mejorando. Yo creo que esta liga ha mejorado mucho desde su apertura en todo aspecto.

¿Por qué te gusta el deporte?

El deporte es diversión es entretenimiento no cuesta mucho. Pienso que el deporte es UN VICIO SALUDABLE Y NO CUESTA TANTO DINERO.

¿Cuál sería tu consejo a la juventud?

Que se preparen académicamente, primero es el estudio y el deporte es después, que no lo tomen como algo principal. El estudio es el futuro, el deporte es diversión, entretenimiento y distracción para estar física y mentalmente mejor.

¿Cuál sería tu consejo a los padres de familia?

Que motiven a sus hijos a hacer deporte, que nos les permitan a estar con la tecnología como el celular y los video games.

¿Ya es hora de que en la liga haya una organización formal de árbitros profesionales?

La organización ya existe, ya existe un cuerpo de árbitros latinos en un número de 10 para torneo Indoor y Outdoor; pero todavía no hay una organización formal con personería y reglamentos. Cada vez llegan nuevos jugadores, así también debe haber nuevos árbitros. Creo que sería bueno para todos tener más árbitros muy preparados.