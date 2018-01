El Deputy Sheriff Carlos Romero liderando la nueva generación de Alguaciles latinos en el condado de Dane

Por Rafael Viscarra

¿Nos puede decir su nombre completo y de dónde es originario de nacimiento?

Mi nombre es Carlos Romero y soy de Lima, Perú.

¿Cómo fue su niñez, su adolescencia y juventud antes de llegar a la adultez?

Me crié en Perú con mis padres y mis 2 hermanos. Mi papá era doctor y oficial de la Marina de Guerra del Perú, mi mamá en su juventud era modelo profesional y cuando se casó con mi papá y tuvo a mis hermanos se dedicó a nosotros y a la casa. Mi niñez fue la mejor, tengo una familia muy unida que a pesar que ahora vivimos lejos unos de otros porque mis padres viven en Perú y mis 2 hermanos viven en Miami siempre nos reunimos y mantenemos esa conexión. Somos una familia muy unida.

¿En qué escuela, colegio y universidad estudio si puede nombrarlas?

El High School lo hice en Perú mi escuela se llama Liceo Naval Almirante Guise.

La universidad la hice acá fui al MATC Madison y me gradué con un Associate in Criminal Justice Law Enforcement.

¿Tiene esposa e hijos si puede nombrarlas y a que se dedican?

Tengo mi esposa que es originaria de Oregón, Wisconsin, ella es supervisora de enfermeras y tengo 2 hijos una mujercita y un hombrecito.

¿Qué le motivo para estudiar para oficial de policía?

El principal motivo que decidí trabajar como policía fue que quería ayudar a mi comunidad. Siempre veía policías en la calle pero muy poco veía policías latinos eso me molestaba mucho. Por eso decidí entrar a la policía para poder así ayudar y representar a la comunidad latina.

¿Qué requisitos se necesitan para ser admitido en la Academia de Policías?

Para poder ser policía la ley del estado solo te pide 60 créditos de estudios en un periodo de 5 años. Quiere decir que si te contratan como policía sin tener créditos en una universidad tienes hasta 5 años para lograrlos. Pero el trabajo de policía es muy competitivo y cuando tienes más estudios es mejor y es más fácil que te contraten. Hablar español te ayuda muchísimo los departamentos de policía se pelean por los candidatos que hablan español porque no es fácil encontrar postulantes bilingües.

¿Cuántos años se estudia para oficial de policía y con qué grado se gradúan?

60 créditos usualmente te toma mínimo 2 años. Cuando los obtienes después tienes que aplicar a los departamentos de policías y cuando ellos te contratan te mandan a la academia de policía. Uno también puede pagar de su dinero y meterse a la academia de policía así está más preparado para cuando vaya a buscar trabajo.

¿Cuál es la misión de oficial de policía?

La misión de los policías es de brindar seguridad, ayuda cuando sea necesario lo principal estamos para servir a la comunidad y mantener el orden.

Usted pertenece al Departamento de Policía de Dane y no al Departamento de Policía de Madison. ¿Cuál es la diferencia entre ambas instituciones, en cuanto al trabajo que realizan?

Yo soy un Deputy Sheriff y trabajo para el Dane County Sheriff’s Office. El Sheriff y el Policía son diferentes pero hacen el mismo trabajo. Te explico, los Sheriff están a cargo de patrullar todo el condado en este caso en condado de Dane. Dentro de condado de Dane hay muchas ciudades como Madison Fitchburg Middleton etc. Nosotros patrullamos todas esas ciudades por eso tú ves al Sheriff en todos lados. Los policías locales solo patrullan en su zona, por ejemplo un policía de madison no lo vas a ver patrullando en Fitchburg, o un policía de Fitchburg no va estar patrullando en Middleton. El Sheriff tiene más jurisdicción cubrimos todo el territorio del condado Dane.

¿Cuál es el trabajo que realiza como Ayudante del Sheriff de Dane County?

Mi trabajo como Deputy Sheriff es variado nosotros estamos a cargo de la cárcel de Dane, de la corte de Dane, de los lagos, parques y del aeropuerto. Los Deputy Sheriffs estamos en todos esos sitios manteniendo el orden y la seguridad.

¿Qué clase de institución es Amigos en Azul, quienes lo componen y cuál es su misión?

Yo soy parte de Amigos en Azul que es un grupo de policías de diferentes departamentos que se encargan en ayudar la comunidad latina. El grupo fue creado por el departamento de policía de madison. El departamento de policía de madison es el que se encarga de ese grupo pero el grupo está conformado con oficiales de diferentes departamentos como yo, por ejemplo, que soy del departamento del Sheriff.

¿Qué requisitos se requiere para ser Deputy Sheriff del Condado de Dane?

Para poder trabajar como Deputy Sheriff de Dane County solo tienes que aplicar online. Es un largo proceso y hay exámenes escritos entrevistas examen médico sicólogo y más cosas que tienes que pasar para que ellos te ofrezcan una posición como Deputy Sheriff.

Antes de ser oficial de policía donde trabajaste en que institución y cual era tu cargo?

Antes de trabajar para el departamento del Sheriff trabaje en la prisión Oakhill Correctional Institution por el lapso de 7 años y eso me ayudó muchísimo como experiencia para poder ser policía.

¿También estudiaste en el Liceo Naval Almirante Guise, ¿En cuánto tiempo te graduaste?

Liceo Naval Almirante Guise era mi colegio en Lima Perú. Allí fue a la primaria y secundaria. Era colegio de la Marina de guerra del Perú. Entre ahí porque mi papá era marinero.

¿Te gusta la profesión de policía y porque?

Me encanta ser policía, poder ayudar a la gente en los peores momentos creo que no tiene precio. Es un trabajo muy noble uno arriesga mucho, su seguridad, fines de semana, fiestas importantes como cumpleaños navidad, Año Nuevo, etc., tiempo con la familia y muchas cosas más. Es un trabajo difícil por todos los sacrificios que uno debe de hacer este trabajo no es para todos. Pero a la vez es un trabajo que enseña ha apreciar mucho lo que uno tiene, las simples cosas de la vida como poder compartir la cena con la familia se valora más. Ser policía me ha ayudado a apreciar las cosas mucho más.

¿Cómo policía como manejas el estrés?

El trabajo de policía es muy estresante nosotros estamos expuestos a muchas cosas negativas. Miramos muchas cosas que no son buenas para la salud mental como accidentes con muertos, etc. Por eso tenemos que buscar la forma de cómo poder desahogar ese estrés de una forma sana. Yo por ejemplo, hago mucho ejercicio eso me ayuda con el estrés. Comer sano y pasar mucho tiempo en familia con las personas que amas ayuda mucho y poder relajarte y olvidarte de las cosas malas que vistes en el trabajo.