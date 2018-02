El gobernador Walker destaca el desempleo y la reforma del bienestar

La Comunidad News

MADISON – (02/02/18 El gobernador Scott Walker viajó a los centros de trabajo en La Crosse, Green Bay y Milwaukee con el gobernador Tommy Thompson hoy para destacar los números de desempleo de Wisconsin y la propuesta de reforma de bienestar o Welfare.

“Hoy, más personas están trabajando en nuestro estado que nunca debido a nuestras reformas”, dijo el gobernador Walker. “Como parte de nuestro plan de reforma de bienestar Wisconsin Works for Everyone, estamos eliminando las barreras al trabajo, invirtiendo en capacitación laboral y de habilidades para los desempleados y subempleados, y ampliando los programas que incentivan el trabajo. Estamos facilitando que las personas consigan un trabajo y garantizando que todos los que quieran un trabajo puedan encontrar uno “.

El plan de reforma de bienestar de Wisconsin trabaja para todos propuesto por el gobernador Walker aborda de manera integral la reforma de la asistencia social. Varias iniciativas clave incluyen reformas al sistema FoodShare de Wisconsin y el programa FoodShare Employment and Training (FSET), que proporciona capacitación laboral práctica y recursos de búsqueda de empleo, y ha ayudado a más de 25,000 destinatarios de FoodShare a aprender un conjunto de habilidades utilizables y reingresar a la fuerza de trabajo.

“La tasa de desempleo de Wisconsin bajó a 3.0 por ciento”, dijo el gobernador Walker. “La única otra vez que fue tan bajo fue en 1999 cuando Tommy Thompson era nuestro gobernador. Las cosas estaban bien entonces, y siguen siendo buenas ahora. Estamos trasladando a las personas de la dependencia del gobierno a la verdadera independencia “.

Para promover una fuerza de trabajo saludable, el Gobernador Walker ha propuesto la reforma de asistencia social en todo el estado para garantizar que todos los que obtengan asistencia pública puedan pasar una prueba de detección de drogas. Si alguien falla, el estado tendrá recursos reservados para rehabilitarlos y recibir la ayuda que necesitan para reingresar a la fuerza de trabajo.

“Como Gobernadora, me dijeron hace casi 25 años que poner fin a la Ayuda para Familias con Hijos Dependientes y reemplazarla con W-2, un programa que proporcionaba el apoyo necesario para que las personas ingresaran a la fuerza de trabajo, no funcionaría. W-2 no solo funcionó, sino que también proporcionó un plan para los esfuerzos estatales y federales “, dijo el Gobernador Thompson. “Hoy, me enorgullece unirme al Gobernador Walker, ya que nuevamente pone a Wisconsin a la vanguardia de las reformas de asistencia social. Él se centra en la responsabilidad personal y el trabajo, no en los folletos”.