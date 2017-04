El triunfo de Trump podría afectar la salud mental

La Opinion, News Report, Francisco Castro

En 2014, el profesor Patrick Johansson del Centro Médico de la Universidad de Nebraska realizó un estudio entre más de 400 latinos mayores en áreas rurales y encontró que “los hispanos experimentan un alto grado de depresión debido a la discriminación percibida”.

El estudio, que está bajo revisión, descubrió que aquellos que reportaron altos niveles de discriminación también tenían una tasa de depresión del 60-70%, dijo Johansson, quien habló sobre su estudio en la conferencia de la Sociedad Americana de Gerontología (GSA) en New Orleans, Louisiana.

Eso fue antes de que Donald Trump lanzara su campaña presidencial y tildara a los mexicano que venían al país como “violadores” y “asesinos”. Sus palabras hacia los inmigrantes y los latinos no se suavizaron durante la campaña y ahora que ha ganado la presidencia, ha habido varios actos discriminatorios contra los hispanos, no sólo en las zonas rurales, sino en ciudades grandes como Los Ángeles y San Francisco.

Esta semana, La Opinión informó sobre el caso del maestro que, después de la victoria de Trump, fue grabado diciendo a estudiantes latinos de una escuela intermedia en el sur de Los Ángeles que sus padres serían deportados y que ellos serían puestos en hogares de crianza temporal. El distrito escolar ya lo despidió.

Esta semana también, la policía de San Francisco arrestó a un hombre acusado de jalar el pelo y el cuello de una niñera hispana en un parque y decirle “no latinos aquí”. La mujer sufrió algunos arañazos y el terror de ese episodio.

Lourdes Dobraganes, una niñera en San Francisco y miembro de La Colectiva y de la Coalición de Trabajadores Domésticos de California, dijo de ese ataque: “Estamos entrando en un momento que me pone triste me asusta, porque parece que estamos retrocediendo con este ataque racial”.

Depresión

Sentimientos de tristeza, miedo y ansiedad son algunos síntomas de la depresión, una condición mental debilitante y a menudo no diagnosticada que afecta a un número de latinos.

El Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH) observa que la depresión se caracteriza por cambios en el estado de ánimo, los sentimientos sobre sí mismo, el funcionamiento cognitivo, los patrones de sueño, el apetito y el nivel de energía.

Cada año, la depresión afecta a más de 15 millones (6.7%) de adultos estadounidenses mayores de 18 años, informa la Asociación de Ansiedad y Depresión de América. Las personas de 45 a 64 años de edad, las mujeres, las minorías, los desempleados y las personas divorciadas tienen más probabilidades de mostrar los síntomas de depresión.

Iveris Martínez, antropóloga en la Universidad Internacional de la Florida en Miami y coautora de un estudio sobre “la prevalencia de la depresión y sus factores sociales relacionados entre los adultos mayores hispanos”, encontró que este problema de salud mental afecta a alrededor del 26.7% de los latinos en su reporte.

Pero, “muchos no habían sido diagnosticados”, en parte debido a las diferencias culturales y lingüísticas y la falta de acceso a tratamientos médicos.

En la cultura latina también hay un “estigma de ir a un psicólogo” y que te consideren “loco”, señaló la Dra. Martínez.

Además, “muchas personas piensan que es normal sentirse triste a medida que envejecemos”, dijo la Dra. Martínez, quien también presentó su estudio en la convención de GSA.

Todavía no hay estudios sobre cómo la victoria de Trump ha afectado el estado de salud mental de los latinos en el país. Pero tanto Johansson como Martínez dijeron que es posible que la incertidumbre que los latinos -especialmente los inmigrantes indocumentados- sienten con la llegada de Trump a la Casa Blanca puede llevar a una mayor tasa de depresión entre los hispanos.

“Si te sientes insultado y vulnerable, eso afecta el estrés y el estrés no es bueno para tu salud”, dijo la Dra. Martínez.

Tratamiento

Varios tipos de psicoterapia (también llamada “terapia de conversación” o asesoramiento) pueden ayudar a las personas con depresión. Si el problema empeora, un médico puede recetar antidepresivos que ayudan a mejorar la forma en que tu cerebro utiliza ciertas sustancias químicas que controlan el estado de ánimo o el estrés. Los antidepresivos toman tiempo en funcionar – generalmente 2 a 4 semanas – y a menudo los síntomas como el sueño, el apetito y los problemas de concentración mejoran antes de que mejore el estado de ánimo, señala NIMH.

Síntomas de la depresión

• Sentimientos de desesperanza o pesimismo

• Irritabilidad

• Pérdida de interés o placer en cosas que te gustan y actividades que realizas

• Disminución de la energía o fatiga

• Dificultad para dormir, despertarse temprano en la mañana o dormir demasiado

• Cambios en apetito y/o de peso

• Pensamientos de muerte o suicidio, o intentos de suicidio

• Consejos para ayudarte o a un ser querido durante el tratamiento para la depresión:

• Trata de mantenerse activa y hacer ejercicio

• Establece metas realistas

• Trata de pasar tiempo con otras personas y habla con un amigo o familiar de confianza

• Trata de no aislarte y deja que otros te ayuden

Ten paciencia. Tu estado de ánimo mejora gradual, no inmediatamente

Fuente: Instituto Nacional de Salud Mental

Este artículo se escribió con apoyo de Journalists in Aging Fellowship, un programa de New American Media y Gerontological Society of America, patrocinado por la Fundación Silver Century