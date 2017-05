Especialista de defensa para clientes

DRW está buscando un especialista para proporcionar defensa directa al cliente y representación de personas con discapacidad y sus familias en una variedad de cuestiones relacionadas con la discapacidad en nuestra oficina de Madison. Otras funciones incluyen: tareas administrativas relacionadas con el mantenimiento y reportes de casos, alcance, información y referencias, sistemas de defensa para el cliente y capacitación. Licenciatura en campo relacionado o experiencia equivalente de 5 años enfocada al cliente o como defensor de paciente. El candidato ideal debe tener habilidades excelentes de comunicación, escritas y verbales.

Empleador EEO / AA comprometida con una fuerza laboral diversa. Excelente salario y paquete de beneficios. Por favor enviar carta de presentación y curriculum vitae a HR@drwi.org antes de la medianoche 21 de mayo de 2017. Para obtener instrucciones detalladas de la aplicación, vaya a www.drwi.org o click Aquí

Advocacy Specialist

DRW is seeking an Advocacy Specialist to provide direct client advocacy and representation to individuals with disabilities and their families on a variety of disability-related issues in our Madison office. Other duties include: administrative tasks related to case maintenance and reporting, outreach, information and referral, systems advocacy and training. Bachelor’s Degree in related field or equivalent experience, 5 years’ experience providing direct client or patient advocacy and excellent written and verbal communication skills.

EEO/AA employer committed to a diverse workforce. Excellent salary and benefits package. Please submit cover letter and resume to HR@drwi.org by midnight May 21, 2017. For detailed application instructions, go to www.drwi.org or click here