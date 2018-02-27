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28 February 2018

Estamos Contratando a 10 PERSONAS INMEDIATAMENTE   para trabajar en el rancho de Visones (MinkS) en el área de Wausau.

by

 

Requisitos:

• ESTAR DISPUESTOS A MOVERSE AL AREA DE WAUSAU WISCONSIN

• ESTAR DISPUESTO A TRABAJAR ENTRE 60-70 HORAS POR SEMANA

• ESTAR EN BUENA FORMA FÍSICAMENTE

OFRECEMOS:

• 60-70 HORAS GARANTIZADAS SEMANALMENTE

• RENTA ES SOLAMENTE $150 AL MES POR PERSONA

• ENTRENAMIENTO PAGADO

• $12 POR HORA PARA COMENZAR

CONTRATAMOS MUJERES , HOMBRES Y PAREJAS!

Por favor llamar al 1-608-354-9521 para más información.  Se habla Español!

 

We are Hiring 10 individuals who would like to work in our mink farms in Wausau Wisconsin.

Requirements:

• BE WILLING TO RELOCATE TO WAUSAU WISCONSIN

• BE WILLING TO WORK 60-70 HOURS PER WEEK

• INDIVIDUALS MUST BE PHYSICAL FIT

WE OFFER:

• 60-70 HOURS GUARANTEED PER WEEK

• PAID TRAINING

• $12 PER HOUR TO START

• RENT IS ONLY $150 PER MONTH PER INDIVIDUAL

Bilingual Individuals encouraged to apply!

Please Call 1-608-354-9521 for more information

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