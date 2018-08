¡Estamos contratando! – Asistente farmacéutico técnico Bilingüe

Esta posición requiere la capacidad de coordinar de manera eficiente tanto con farmacéuticos como con técnicos a la vez que brinda un excelente servicio al cliente.

Los aspirantes ideales tendrán experiencia técnica previa y / o un gran interés en trabajar como técnico, estar orientados a los detalles y sobresalir en la comunicación y recepción de instrucciones.

Si le gusta trabajar en un negocio cooperativo único, pase por nuestra farmacia y elija o descargue una aplicación de nuestro sitio web (en contacto).

Esta posición promedia 35 horas por semana con un salario inicial de $ 11.25 + beneficios excelentes.

Por favor, venga a completar una aplicación (o descárguela de nuestro sitio web bajo Contact us http://communitypharmacy.coop/wp-content/uploads/2015/09/cpapplication41.pdf

¡Se alienta a hispanohablantes a postularse! Por favor aplicar antes del 23 de agosto.

We’re Hiring!

PHARMACY TECHNICIAN

This position requires the ability to coordinate efficiently with both pharmacists and technicians while providing excellent customer service.

Desirable applicants will have previous technician experience and/or a strong interest in working as a technician, be detail oriented, and excel at communicating and receiving direction.

If working in a unique, cooperative business sounds desirable to you, stop by and pick up or download an application from our website (under contact).

This position averages 35 hours per week with a starting wage of $11.25 + excellent benefits.

Please pick up an application (or download it from our website under contact us.

http://communitypharmacy.coop/wp-content/uploads/2015/09/cpapplication41.pdf

Spanish speakers are strongly encouraged to apply! Please apply by August 23.