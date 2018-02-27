Estamos Contratando personal para certificarlos como enfermeras para el cuidado de adultos de la tercera edad.

Requisitos:
• NO FUMAR
• PODER PASAR UNA INVESTIGACIÓN DE SU RECORD CRIMINAL
• PODER PASAR UN EXAMEN DE DROGAS
• ESTAR EN BUENA FORMA FÍSICAMENTE
OFRECEMOS:
• 40 HORAS GARANTIZADAS SEMANALMENTE
• RENTA O ALQUILER TOTALMENTE GRATIS
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We are Hiring 5 individuals who would like to be trained to become Certified Nursing Assistants (CNA’s).
Requirements:
• NON SMOKERS
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