Estamos Contratando personal para certificarlos como enfermeras para el cuidado de adultos de la tercera edad.

Requisitos:

• NO FUMAR

• PODER PASAR UNA INVESTIGACIÓN DE SU RECORD CRIMINAL

• PODER PASAR UN EXAMEN DE DROGAS

• ESTAR EN BUENA FORMA FÍSICAMENTE

OFRECEMOS:

• 40 HORAS GARANTIZADAS SEMANALMENTE

• RENTA O ALQUILER TOTALMENTE GRATIS

• ALIMENTACION GRATIS

• ENTRENAMIENTO PAGADO

• $10.50 POR HORA PARA COMENZAR

• SE INVITA A PERSONAL BILINGUE A SOLICITAR VACANTES!

Por favor llamar al 1-608-354-9521 para más información. Se habla Español!

We are Hiring 5 individuals who would like to be trained to become Certified Nursing Assistants (CNA’s).

Requirements:

• NON SMOKERS

• ABLE TO PASS A BACKGROUND CHECK

• ABLE TO PASS A DRUG TEST

• INDIVIDUALS MUST BE PHYSICAL FIT

WE OFFER:

• 40 HOURS GUARANTEED PER WEEK

• FREE RENT

• FREE MEALS

• PAID TRAINING

• $10.50 PER HOUR TO START.

Bilingual Individuals encouraged to apply!

Please Call 1-608-354-9521 for more information