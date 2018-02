Familia Gonzáles dedicada al fútbol 100%: “Desde niños hay que crearles buenos hábitos”

Por Rafael Viscarra

¿Tú nombre completo y de dónde eres originario?

Mi nombre completo es Federico Gonzales y soy originario del estado de México y vivo en Madison desde 2002 junto a mi esposa y mis hijos. Desde entonces hasta la fecha he estado jugando fútbol como medio campista y defensa hasta que me lastime la espalda. Como ya no podía jugar fútbol me dedique a dirigir el equipo “Toril “que fundaron mis hermanos.

¿Desde qué edad vienes jugando fútbol y porque te gusta este deporte?

Yo empecé a practicar fútbol desde mis 7 años en la escuela de mi pueblo, y me gusta este deporte porque a la mayoría de la gente le gusta, incluido mis hijos menores. Uno de ellos el mayor de nombre Eduardo, por ejemplo, juega en el equipo infantil “Joga Bonito” en el torneo Indoor de la Liga United Football Association de Madison.

¿De cuantos miembros se compone tu familia?

De cinco, mi esposa Norma García y mis hijos Eduardo, Jimena y Abigail y otro que viene en camino para completar a seis. Mi esposa Norma también juega fútbol, empezó en el equipo femenino “Rebeldes” y esta última temporada estuvo integrando el equipo de “Honduras”, pero como está esperando familia dejó de jugar. A ella también le gusta el fútbol como una diversión.

¿Desde cuándo eres dirigente del equipo “Toril “y quién o quiénes fundaron?

Somos 8 hermanos. 6 varones: Francisco, Adalid, Armando, Pepe, Cesar, Cesar; y 2 mujeres: Luisa y Adelia. Todos ellos del estado de México. Mis hermanos antes mencionados fundaron el equipo “Toril” hace ya siete años atrás en Madison. Cuatro de mis hermanos jugaban en el equipo y ahora solo jugamos dos el suscrito y mi hermano menor Armando. Cuando mis hermanos se retiraron del equipo, yo, me hice cargo de la dirección del equipo “Toril “recién hace 3 años atrás. En el equipo tenemos gente nueva.

¿Con cuántos integrantes cuenta el equipo “Toril” en la presente temporada?

En esta temporada de invierno el equipo cuenta con 14 integrantes. 12 jugadores de México, uno de Honduras y otro “Huero” de Madison.

¿Por qué el nombre del equipo “Toril”.

Porque uno de mis hermanos que fundó el equipo tenía un restaurante de ese nombre “Toril” y que de paso patrocinaba el equipo con implementos deportivos, por eso. El restaurante estaba localizado en Gottaje Grove y mi hermano decidió cerrarlo para dedicarse a otras actividades.

¿Qué color de camiseta tiene el equipo “Toril”?

Ahorita el equipo lleva la camiseta de color negro y amarillo. En verano vamos a volver a usar el color tradicional del equipo “Toril” que es el amarillo y que lleva como distintivo el logo de un TORO.

¿El equipo “Toril” logro ganar algún campeonato, trofeos y medallas?

Hemos ganado un trofeo de juego rápido y el año pasado hemos llegado a ocupar el segundo lugar. Este año estamos en el segundo lugar de la tabla de posiciones de la tercera división. Nuestra meta es llegar a las finales del torneo Indoor este año. Primero Dios.

¿Cómo se sostiene financieramente el equipo “Toril” en el torneo Indoor?

Como dirigente, yo, compro los uniformes del equipo, pago las inscripciones y el arbitraje de $95 me ayudan a pagar los jugadores y si falta yo aumento para cumplir con la liga. Yo tengo mi propio negocio “Quality Office Installations, LLC, que se dedica a armar oficinas, las mayoría de los jugadores del equipo trabaja conmigo. Ahora estamos armando las oficinas de un edificio de la Universidad.

¿Qué te parece la organización de esta liga?

Esta liga ha mejorado mucho. Pero muchos equipos para una sola liga. Este liga debe ampliar su infraestructura para inscribir mas equipos, muchos equipos están quedando fuera del torneo de invierno indoor por falta de cancha. Antes cuando había dos ligas no había problema, porque los equipos tenían la opción de jugar en Oregon y/o en Madison, ahora no.

¿Tu equipo está conforme con el trabajo de los árbitros?

Los árbitros no tienen categoría para arbitrar. Ese señor alto que arbitra a los niños no sirve para arbitrar a los adultos, porque no corta las faltas que provocan las peleas. Nosotros venimos a la cancha a jugar y no a pelear. No venimos a la cancha a lastimar a la gente, venimos a divertirnos. Yo he visto que los hueros no pelean en la cancha; los latinos muchas veces nos ponemos a pelear, por eso no nos quieren los hueros. Las peleas en las canchas se producen a raíz de un mal arbitraje. Los árbitros deben mejorar su trabajo por algo se les paga.

¿Incha o “Porra” de qué equipos eres?

De los equipos de México: de “Pumas” UNAM.

De los equipos europeos: de Real Madrid mi hijo y yo.

Tu opinión sobre la selección mexicana: en el mundial va a hacer más o menor no trae mucho. Juegan bonito, pero no hacen goles, les falta delantero que marquen goles.