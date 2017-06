Homicidio en un estacionamiento de East Side de Madison

La Comunidad News

Según la prensa local, un hombre de 25 años de edad, de Madison, fue asesinado fatalmente el sábado por la mañana en su auto estacionado en el extremo oriente de la ciudad, dijo la policía.

El cuarto homicidio de la ciudad ocurrió alrededor de las 3:30 de la mañana en un estacionamiento en el bloque 900 de Vernon Avenue, dijo el jefe de la policía, Mike Koval.

Testigos dijeron a los investigadores que un hombre de unos 20 años salió de entre dos edificios y abrió fuego, dijo Koval. Casquillos semiautomáticos se encontraron en la escena, junto con daños a varios vehículos y una puerta del apartamento.

La víctima del tiroteo en el lado Este del sábado fue identificada como residente de Madison Jameel Easter. Koval dijo que el hombre era un residente del lado Este con dos niños pequeños.

El autor huyó de la escena, pero los testigos no pudieron decir si estaba a pie o en un vehículo, dijo Koval. Hasta el sábado por la noche, la policía no había identificado al sospechoso y no había sido arrestado, dijo Koval.

Los investigadores encontraron sangre, pero la víctima no estaba en la escena, dijo Koval. Tres personas cercanas tomaron a la víctima de su vehículo y lo llevaron a un hospital local donde murió de sus heridas.

Koval dijo que no sabía con certeza si el tiroteo estaba dirigido, pero las pruebas apuntaban a esa conclusión. “Estamos tratando de retroceder todos los eventos que podrían haber llevado a este tiroteo en el estacionamiento para entender o tratar de tener una idea de qué motivo podría haber para esto”, dijo Koval. Los investigadores también chequearan imágenes de la cámara de la zona para buscar información, dijo.