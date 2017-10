La Liga Latina United Football Association de Madison premia a los campeones

Por Rafael Viscarra

La Liga Latina United Football Association de Madison, premio a los equipos campeones y sub-campeones de la primera y segunda división de varones y de la categoría mujeres, con sendos trofeos y medallas inmediatamente después de la conclusión de los partidos que se disputaron en Warner 1 de la zona norte de esta ciudad, el domingo 1º de octubre de la presente gestión.

A primera hora estaba programado el partido entre los equipos “Honduras” vs. “San José”, para definir el tercer lugar en la tabla de posesiones. Pero el equipo San José no se presento en cancha y por consiguiente se adjudico el tercer lugar del campeonato “Honduras”, cuyo representante y coach NELSON BANEGAS, fue quien recibió el trofeo y medallas de parte de los esposos Ignacio Sobrevilla y Laura Calderón, que año tras año organizan el campeonato Indoor y Out Door.

A segunda hora de la tarde los quipos femeninos “San Jose “Rebeldes” se enfrentaron para definir el primer lugar del campeonato verano 2017; con el triunfo de “San José” por el score de 4 a 1. El partido en si fue muy disputado en la cancha de igual a igual, porque ambos equipos tenían sus refuerzos de varias gabachas muy experimentadas. Pero, el equipo que supo aprovechar las oportunidades de gol fue San José que fue capitaneada por Diana García, una de las mejores jugadoras latinas de futbol de los últimos tiempos. De modo que también fueron premiadas con medallas y trofeos. Esta es la segunda vez que San José se corona campeón, porque el año pasado también gano el campeonato Out Door.

A tercera hora jugaron los equipos de la primera división para definir también el campeonato verano 2017. En esta oportunidad les tocó enfrentarse a los equipos de “SQUAD” y “Scorpiones de África”, con el triunfo de “SQUAD” por penales de 5 a 4, que primera vez se corono campeón de la temporada con todos los merecimientos; porque sus jugadores tuvieron mayores opciones de gol. Aquí hay que destacar la atajada espectacular del tiro penal del arquero de “Squad” y la actuación de los jugadores que ejecutaron los penales sin fallar ninguno. Igualmente fueron premiados con medallas y trofeo.

Los partidos finales de esta liga en Warner 1º fueron dentro de un marco de deportistas que supieron guardarse el respeto unos a otros y a los árbitros, mismos que tuvieron un desempeño aceptable. No hubo broncas ni peleas todo en paz como debe ser siempre. Diez puntos a los equipos que disputaron las finales dentro de esta liga.