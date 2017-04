La unión hace la fuerza: Para Estela las mujeres tienen los mismos derechos que los hombres de jugar futbol y otros deportes en igualdad de condiciones.

Por Rafael Viscarra

¿Su nombre completo y de dónde es originaria?

Mi nombre completo es Estela Eleuterio y soy originaria del Estado de Querétaro, México. Yo vivo aquí más de 17 años con mi esposo y mis dos hijas. Mi esposo y mis hijas menores no juegan fútbol, solo vienen a la cancha a hacer “Porra” a mi equipo y a mi persona.

¿Cómo nació la idea de formar el equipo?

Desde que era niña siempre me gusto jugar al fútbol, por lo que a mis 17 años empecé a practicar este deporte que apasiona a mucha gente no solo en México sino en EE.UU y otros países. Cuando llegue aquí vi que no había equipo de mujeres y junto a algunas de mis amigas he decidido fundar el equipo con la ayuda de mi esposo.

¿Por qué le puso el nombre de “Querétaro su equipo?

Porque como soy de Querétaro entonces me nació la idea de poner al equipo el nombre de mi estado “Querétaro”. Y, porque aquí en Madison hay mucha gente de mi estado que gusta del fútbol. De ahí que los queretanos tenemos en esta liga dos equipos de fútbol uno de varones “Gallos” que dirige la familia Armenta y otro de mujeres que dirige mi persona, ambos equipos muy competitivos.

¿Qué color de camiseta lleva su equipo?

El color de camiseta que lleva el equipo “Querétaro” es negro con franjas verde lechuga, ese color hemos escogido al azar no representa a ningún equipo en particular, pero a las muchachas que integran el equipo les gusta.

¿Con cuántos integrantes cuenta el equipo?

Ahorita tenemos en el equipo 12 jugadoras, la mayoría son mexicanas y cuenta con 4 refuerzos hueras americanas de High School. Hoy solo vinieron 6 jugadoras porque el resto se encuentra de vacaciones de Spring, pero el equipo va a seguir adelante.

¿Cuál es la meta del equipo diversión o ganar el campeonato?

Ambas cosas, pero principalmente diversión. Ya que con los quehaceres del hogar y el trabajo durante la semana y el frio tan fuerte del invierno, las mujeres también necesitamos quitarnos de encima el stress, el stress es muy fuerte durante el invierno aquí. Pero si ganamos los partidos y llegamos a las finales mucho mejor.

¿El equipo tiene patrocinadores para los uniformes?

Si tenemos patrocinadores. Los “Gemelos” nos patrocinan los uniformes, pero solamente las camisetas, porque el resto de los implementos deportivos como los pantalones cortos, medias, balones nos patrocina mi esposo Salvador Pérez.

¿La liga necesita mejorar o está bien tal como se encuentra organizada?

A mi modo de ver la liga está bien como esta; porque de acuerdo con el nuevo reglamento un equipo solo puede tener 3 refuerzos de hueras, pero como el quipo tiene 4 al campo solo entran a jugar 3 de ellas en cada partido.

¿Qué opinas sobre el arbitraje?

En el fútbol como en otro deporte el arbitraje a veces es bueno y otras veces es malo, lo mismo ocurre aquí. Pero en general el arbitraje está bien en esta liga. Mi equipo nunca ha tenido problemas con los árbitros hasta la fecha.

Antes el fútbol jugaban solo los hombres y hora lo hacen las mujeres, ¿Cuál su opinión al respecto?

Las mujeres tenemos los mismos derechos y obligaciones que las hombres, entonces las mujeres también podemos jugar fútbol; no solo el fútbol sino otros deportes como natación, tenis, etc.

¿Cual sería su consejo a la juventud y niñez?

Que los jóvenes empiecen a practicar el deporte cualquiera que sea desde niños, para no caer en las drogas, en las pandillas, en una palabra en los vicios del alcohol, la cerveza y el cigarro que dañan la salud para siempre.

¿Qué consejo les daría a los padres de familia?

Que si tienen hijos que les inculquen que el deporte es sano para la mente, el alma y el físico.