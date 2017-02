La visión y misión de Juan Álvarez-Zabala

Juan Álvarez- Zabala, estudiante con mucha dedicación al estudio. El quiere ser muy perseverante para culminar la carrera de abogacía y quiere especializarse como abogado de inmigración. Después como político quiere implementar reformas para ayudar a estudiantes y familias inmigrantes.

Por Gladys Jiménez

¿Tú nombre y apellido, donde naciste y de donde son tus padres?

Mi nombre es Juan Álvarez-Zabala, he nacido en Guanajuato y mis padres también son de Guanajuato, México.

¿Cuéntanos acera de tu infancia?

Mi infancia fue muy dura, porque como niño Latino en mis clases tenía que estudiar duro para mostrarles a todos que yo tenía una voz y podía salir adelante

¿Qué es lo peor que te ha pasado en la vida?

Tuve una mala experiencia cuando uno de mis compañeros de escuela pensó que yo no era inteligente y que yo no iba a hacer nada en la vida.

¿Cúal fue el mejor día de tu vida?

El mejor día de mi vida fue cuando yo fui a Milwaukee a tomar mis huellas para mi DACA. Lo cual me abrió el camino y la oportunidad de lograr mis metas con éxito. Ese día nunca lo voy a olvidar.

¿En qué High School estudias y cuando te gradúas?

Estudio la secundaria en Verona High School y me voy a graduar en 2018.

¿Durante tu vida de estudiante fuiste galardonado?

Yo he ganado el MLK Youn g Person Award por tres años consecutivos; porque he trabajado en la capital del Estado como representante de Chris Taylor.

¿Lograste alguna beca para continuar con tus estudios superiores?

Todavía no he tenido la oportunidad de agarrar becas. Pero lo voy a lograr después de graduarme.

¿De acuerdo con tu vocación que profesión piensas estudiar?

Yo quiero continuar con mis estudios en una universidad con una especialidad de ciencias políticas. Y de allí quiero ir a la escuela de leyes para ser Abogado de Inmigración. Y luego de allí ser un político para ayudar a estudiantes que están aquí indocumentados, pero quieren continuar con sus estudios. Como político quiero implementar reformas para estudiantes y familias inmigrantes.

¿De cuántos miembros está compuesta tu familia?

Mi familia está compuesta por mis padres y mis tres hermanas.

¿Cuál fue la etapa más difícil de tu vida?

Aunque tengo DACA todavía sigo siendo un estudiante inmigrante indocumentado. Navegar por la escuela ha sido my difícil para mí por falta de status legal. Entonces la universidad es tres veces más cara para gente como yo. No puedo conseguir préstamos estudiantiles. No califico para ayuda financiera federal. Mi éxito se basa únicamente en lo duro que estudio en la escuela.

¿Cuál es tu filosofía para vivir?

Mi filosofía para la vida es que la vida es nuestra única oportunidad para hacer algo, para hacer un impacto y creo que todos debemos aprovechar eso.

¿Cuál es tu mayor anhelo para el futuro?

Quiero ser político, y quiero asegurarme que cualquier estudiante tenga la oportunidad de continuar su educación. Personalmente, yo, quiero ser ciudadano de los Estados Unidos.

¿La comunidad Latina está atravesando muchos retos Cuáles son esos retos?

Muchos de nosotros en la comunidad Latina enfrentamos prejuicios y estereotipos acerca de quiénes somos o que queremos ser. El mayor reto de nuestra comunidad Latina es romper con la barrera del idioma y después aprovechar de estudiar un oficio o una carrera para lograr el sueño americano.

¿En tu opinión cuál sería la solución para evitar esos problemas de la comunidad Latina?

Necesitamos educación. Necesitamos incorporar mas historia Latina en el curriculum de nuestras escuelas. Necesitamos una mejor representación de latinos. Necesitamos latinos en posesiones de poder. Necesitamos maestros, médicos, abogados, políticos, enfermeras, ingenieros latinos.

¿Quién fue la persona que más le influyo en tu vida, y cómo?

Mi madre ha sido una gran influencia. Ella vino a este país para una mejor oportunidad para sus hijos, y eso es más que admirable. Espero tener el coraje que ella tiene. Y el coraje que ella continua demostrando a la adversidad todos los días.

¿Cuáles son tus películas favoritas?

Mis peliculas favoritas son “The Color Purple” and “Living on a Dollar a Day”.

¿Practicas algún deporte?

No practico ningún deporte, pero si estoy muy involucrado en actividades extracurriculares.

¿Te gusta la lectura? Lees algunos libros y de que autores?

Me gusta la lectura política y artículos sobre la excelencia Latina.

¿Tocas algún instrumento musical?

No toco ningún instrumento musical.

¿Te gusta Bailar y qué clase de música?

No puedo cantar ni bailar, pero si me gusta la música.

¿Cuál es tu plato favorito?

Las enchiladas que prepara mi mama es mi plato favorito.

Tu reflexión dirigida a los estudiantes latinos o no latinos de Wisconsin.

Este es el país de las oportunidades y los jóvenes estudiante como yo deben aprovecharla para tener éxito en su vida futura.