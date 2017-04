Lecciones de la historia: Alfonso Morales el capitán Latino rompe barreras para mejorar el standard de vida del vecindario Clarke Square y salvarlo para las nuevas generaciones

Por John Schmid del Milwaukee Journal Sentinel

A mediados del siglo pasado, Alfonso Morales dejó su hogar en el México rural para trabajar en trabajos agrícolas migratorios en Estados Unidos. Finalmente llegó a Milwaukee, aprendió los oficios de la construcción y se estableció.

Alfonso Jr., el noveno de sus 10 hijos, fue el primero de la familia en ir a la universidad.

A los 46 años, el hijo es ahora un capitán de la policía de Milwaukee, después de haber trabajado como un policía beat, detective y comandante de distrito. El hijo también se ha convertido en una autoridad en Clarke Square, en el lado sur cercano.

Clarke Square ha sido un puerto de entrada para los inmigrantes desde 1795, cuando un canadiense de habla francesa se convirtió en el primer colono blanco a construir la primera casa en lo que más tarde se convirtió en la ciudad de Milwaukee.

Morales vigiló Clarke Square durante años y conoce cada callejón, taberna y etnicidad dentro de sus 48 cuadras cuadradas, inmediatamente al sur del Valle Menomonee de la ciudad. Un aficionado a la historia, explica cómo las primeras llegadas europeas construyeron segundas viviendas robustas en sus reducidos patios traseros, lo que ayudó a acomodar a la siguiente oleada de alemanes, polacos, irlandeses y bohemios.

Gran parte de la Plaza Clarke hoy está poblada por gente de ascendencia mexicana y puertorriqueña. A ellos se suman los asiáticos y los centroamericanos que viven junto a residentes de larga duración de ascendencia europea. La sombra de un templo budista grande de Lao cae a través de la avenida nacional. Donde los camiones de taco sirven burritos y tortas.

“Tenemos un montón de pequeñas empresas, y eso se debe a los inmigrantes”, dice Morales mientras conduce su sedán negro sin marca pasada la profusión de negocios de habla hispana a lo largo de la avenida Cesar Chavez Drive, Temporizadores

Los recién llegados nacidos en el extranjero, que crean economías urbanas que pueden ser de bajos ingresos pero altos en vitalidad y espíritu emprendedor, pueden ayudar a amortiguar algunos de los efectos secundarios sociales más perniciosos de las ciudades atrapadas en el declive económico a largo plazo. Eso es crítico para Milwaukee, donde las generaciones han crecido en barrios de alta pobreza atrapados en un ciclo de auto-perpetuación del trauma familiar.

Los inmigrantes que han huido de la opresión, la delincuencia y la guerra civil de vuelta a casa son casi inmunes a la angustia y las dificultades. Todo un campo de estudios de trauma está dedicado a los migrantes económicos y políticos.

Las comunidades hispanas de Milwaukee son estadísticamente tan propensas al PTSD como otras razas y etnias, y tan vulnerables a síntomas como pesadillas, llorar incontrolable e hiper vigilancia, dice Robert Fox, profesor de psicología de consejería en la Universidad de Marquette. Clínicas alrededor de Clarke Square publican los recursos para hacer frente a trastorno de estrés postraumático – trastorno de estrés postraumático.

Pero es la generación que emigra que a menudo toma las dificultades en sí mismo – motivado por la idea de que la próxima generación tendrá un tiro en una vida mejor.

“Yo personalmente no he conocido a un padre que no habla de auto-sacrificio y quiere mejor para sus hijos, proporcionándoles seguridad y educación y oportunidades que de otra manera no tendrían en su país de origen”, dice Lauren Heidbrink, profesor de antropología en California State University en Long Beach, que estudia el impacto de las migraciones globales en el comportamiento.

Los inmigrantes en Estados Unidos tienen el doble de probabilidades de iniciar negocios que sus pares nativos, según la Fundación Kauffman. Es un atributo dinámico de muchos a la auto-selección: Cualquier persona dispuesta a sacrificar la familia, el idioma, la cultura y cualquier red de seguridad podría existir en casa, está predispuesta a tomar riesgos, iniciar negocios y ajetrear para la mano de obra de bajo nivel.

“La inmigración es el último acto de emprendimiento”, dice Jorge Franco, presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Wisconsin.

TIROTEO, NARCOTRAFICO

En el papel, Clarke Square califica como uno de los barrios de la ciudad de gran angustia.

A mediados del siglo pasado, alrededor del tiempo en que Alfonso Morales Sr. llegó, el Menomonee Valley era el hogar de la concentración más densa de empleos industriales de la ciudad: más de 100.000 trabajadores en su apogeo – maquinarias, curtiembres de cuero y mataderos. Su vasto camino de Milwaukee que cambia las yardas rivalizó una vez Chicago’s como manejador de la carga del grano, de la madera de construcción, de la cerveza y de las exportaciones industriales made-in-Milwaukee.

El Valle comenzó a sangrar la industria en la década de 1960, drenando los ingresos y bajando los alquileres en la cercana Clarke Square, donde la tasa de pobreza se cuadruplicó a 41% desde 1970. Hoy Clarke Square tiene más que su parte de tiroteos, narcóticos y tráfico sexual.

Caminar por las calles pobladas, sin embargo, pone el alza de la inmigración a la vista.

En la avenida Greenfield, el empresario en serie Filipe Castro, de 56 años, abrió hace dos años una tienda llena de secadores, lavadoras, neveras y estufas usados, que renueva y vende, a menudo a recién llegados nacidos en el extranjero. Llegó de México como paisajista y hace siete años abrió un restaurante en la plaza Clarke, La Fondita. “También tenía una ferretería en el camino”, dice en español.

Cerca se encuentra la antigua cervecería Schlitz, construida en 1904 y renacida hace ocho años como el restaurante mexicano El Canaveral.

Gracias al zumbido del emprendimiento empresarial de primer orden, Clarke Square cuenta con bancos y clínicas médicas, cultura y cocina. Los ingresos pueden ser bajos, pero la tasa de desempleo de Clarke Square de 15% es menos de la mitad de la tasa en otros barrios de Milwaukee que la industria de hemorragia.

“Si usted le preguntó a una muestra aleatoria de inmigrantes de primera generación en Clarke Square, ‘¿Por qué usted trabaja tan duro en puestos de trabajo de subsistencia? ¿O en empleos de subsistencia? ‘Dirán que es para sus hijos, para la próxima generación’, dice Ian Bautista, director ejecutivo de la Iniciativa Vecinal de Clarke Square.

“A veces las familias que apoyan ni siquiera están en los Estados Unidos”, dice Bautista, refiriéndose a las decenas de miles de millones de dólares en pagos de remesas que fluyen a América Latina cada año desde Estados Unidos.

A diferencia de otros barrios de alta pobreza, Clarke Square no es un postre de comida urbana. Tiene múltiples tiendas de abarrotes, incluyendo la tienda insignia de El Rey, la mayor tienda de comestibles latinos del estado. El Rey también opera su propia fábrica de chips y tortillas a pocas cuadras de distancia.

Muy cerca está Pete’s Fruit Market, fundado como un puesto de venta al aire libre en 1995 por un inmigrante griego y ampliado varias veces. Pete’s abastece a gustos internacionales exóticos – fruta de rambutan de Tailandia; Cocos sin abrir con leche de coco; Peras de cactus; Berenjena india; Jugo de azúcar recién exprimido de cañas de azúcar.

Desde su techo cavernoso, Pete”s cuelga docenas de banderas de todo el mundo como una pequeña Organización de las Naciones Unidas, 54 al último recuento. “Si un cliente llega y nos dice que no tenemos su bandera, vamos a ir a buscar uno”, dice el gerente de la tienda Louis Demos, también nacido en Grecia.

Las comunidades hispanas de Milwaukee tienen su parte de inmigrantes indocumentados que carecen de visas de residencia, lo que puede contribuir a la ansiedad por la amenaza de deportación, dice Fox en Marquette. Pero sus filas pueden ser tan emprendedoras como otros recién llegados. El Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos rutinariamente emite un Número de Identificación de Contribuyente Individual a residentes indocumentados nacidos en el extranjero, permitiéndoles legalmente pagar impuestos en caso de que inicien un negocio o se conviertan en trabajadores autónomos.

“El único idioma común que todos hablamos es la economía”, dice Franco.

CAMBIO DEMOGRAFICO

En los cinco años entre 2007 y 2012, el número de negocios de propiedad hispana en el área metropolitana de Milwaukee aumentó 82% a 4.200, según un informe del año pasado del Centro de Desarrollo Económico de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee. El número de empleados del área metropolitana en las empresas de propiedad hispana aumentó un 73% a 8.200, el octavo aumento porcentual más alto entre las 50 mayores áreas metropolitanas del país.

Dentro de Clarke Square, el cambio demográfico ha sido rápido. En 1970, menos del 6% de la población era hispana. Para 2014, esa cifra se acercaba al 70%.

Eso hace que Clarke Square sea el símbolo de una transformación nacional que ya está en marcha.

Según las proyecciones de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, Estados Unidos está atravesando un cambio histórico. Para 2020, se espera que más de la mitad de los niños de la nación sean parte de una raza o grupo étnico minoritario.

Uno de cada cuatro estadounidenses será hispanos en el 2044, el doble del proyectado 12,7% para los negros y alrededor del triple del 7,9% de los asiáticos, según un análisis de los datos del censo de la Brookings Institution.

“Las tasas de desempleo entre los inmigrantes son típicamente más bajas que entre los nativos”, dice Michael Fix, presidente del Migration Policy Institute, un grupo de investigación no defensora en Washington, DC “Eso distingue a los Estados Unidos internacionalmente porque los inmigrantes realmente tienen acceso al mercado de trabajo en los Estados Unidos. Tenemos un mercado de trabajo muy poroso y muy absorbente. “

En la actualidad, México es el segundo país de más afluencia de mano de obra profesional, científica y tecnológica (757.000), superó a la India (1.1 millones) y por delante de la cifra combinada de China continental y Hong Kong (635.000). Y un 25% de la ingeniería de la nación y la tecnología de nuevas empresas incluyen al menos un fundador clave que nació en el extranjero, de acuerdo con la Fundación Kauffman.

En la región metropolitana de cuatro condados de Milwaukee, según la métrica utilizada por el MPI, la tasa de desempleo de los no nativos es de 4%, en comparación con el 6% para los nativos.

Una economía funcional necesita dos cosas: “clientes y trabajadores”, dice Franco, de la Cámara. “Y la inmigración hace ambas cosas.”

Sin sus empresarios y trabajadores no nativos, nadie puede decir cómo sobreviviría Clarke Square en un momento en que la ciudad en su conjunto se retrasa en la reestructuración de una economía urbana construida sobre los cimientos de la industria del siglo XIX.

PUERTA DE ENTRADA DE INMIGRANTES: Clarke Square siempre ha sido una puerta de entrada.

En 1837, Norman y Lydia Clarke compraron un extenso terreno de praderas junto a los riscos sobre el valle del río Menomonee, que era pantanoso y que sólo recientemente había sido desocupado por indígenas americanos. Fue un acto temprano de la especulación inmobiliaria, décadas más tarde se dividió en lotes más pequeños como los europeos llegaron a ocupar puestos industriales que estaban proliferando en el Valle. El área del mismo nombre define Clarke Square, limitada por W. Greenfield Ave. En el sur; Hugo Chávez en el Este; S. Layton Blvd. En el oeste; Y el valle de Menomonee al norte, que también incluye los argumentos centenarios del parque majestuoso de Mitchell.

No es sorprendente que algunas partes de Clarke Square se sientan congeladas. Los Clarkes reservaron 2 acres para un parque, que continúa sirviendo como un commons de la aldea. Los establos de caballos siguen siendo garajes en los callejones. Morales explicó que las densas casas de dos pisos de Clarke Square se convirtieron en un precursor de los ubicados “pisos polacos” y “dúplex alemanes” que proliferaron en el resto de Milwaukee, acogiendo con beneplácito dos estructuras familiares con entradas separadas.

En la época de la fundación de 1846 de la ciudad, la población de Milwaukee era el 64% extranjero llevado, lejos de los promedios nacionales. Y durante más de un siglo, las oleadas de recién llegados y sus descendientes han remodelado Milwaukee a intervalos de aproximadamente cada 40 años, según la investigación de Margo Anderson, profesora de UWM de historia y estudios urbanos.

Después de la Segunda Guerra Mundial Milwaukee vio la “gran migración tardía” de los trabajadores del Sur en busca de trabajo industrial. Pero esos afroamericanos fueron la última ola de inmigrantes de Milwaukee para atraer su fortuna al viejo sector manufacturero. La migración latina, que comenzó a ganar impulso alrededor de 1990, marcó la primera oleada de no nativos que no podían confiar en la industria pesada para el empleo. Eso los dejó a buscar otras oportunidades, incluyendo su propio emprendimiento.

Los investigadores advierten que la inmigración no es como el polvo de duendecillo que se puede rociar en una economía para agregar trabajos y salida. El éxito gira en torno al arduo trabajo de la integración social – conocimientos de idiomas, escuelas, educación financiera, una comunidad que los acepta – y, cada vez más, capacitación en fuerza de trabajo basada en trauma. Los programas que fomentan la integración son cruciales en el Medio Oeste industrial, donde los gerentes de la planta necesitan urgentemente mano de obra nueva para llenar vacantes mientras las olas de los baby boomers se retiran, dice Fix en el Migration Policy Institute.

Las integraciones fallidas, por el contrario, conducen a la segregación, la exclusión social, la desconfianza, la tensión y el crimen.

Crucero Clarke Square, Morales pasa una taberna tras otra que se ha reventado a lo largo de los años por actuar como frentes para los carteles de la droga mexicanos. El flagelo desenfrenado de la heroína está dominado por los distribuidores mexicanos, dice, haciendo eco de los hallazgos de la US Drug Enforcement Administration. Los traficantes de narcóticos en esta parte de la ciudad son operadores sofisticados que son frustrantemente difíciles de erradicar.

“Esta es la parte de la inmigración de la que habla todo el mundo”, dice Morales.

Diferentes tipos de césped

Las migraciones han estado formando ciudades y civilizaciones desde el tiempo del éxodo, cuando los esclavos de Egipto buscaron una tierra prometida. La amenaza del trauma intergeneracional se remonta hasta el momento, en opinión de los investigadores de trauma. Éxodo 20: 5 se refiere a pasar “la iniquidad de los padres sobre los hijos a la tercera y la cuarta generación”.

En el corazón de Clarke Square, la integración se basa en una idea que data de cuando la Estatua de la Libertad primero dio la bienvenida a “sus cansados, sus pobres, sus masas apiñadas anhelando respirar libre”.

La casa sin fines de lucro Journey House, una casa clásica de asentamiento, opera en una tradición que data de 1889, cuando Jane Addams abrió Hull House, destinado a asimilar a los recién llegados inmigrantes europeos de Chicago. Journey House ofrece servicios destinados a romper el aislamiento social: educación, atletismo, cena gratis de Acción de Gracias. Ofrece clases de inglés y ayuda a navegar y pagar por las solicitudes de ciudadanía.

La Fundación de la Familia Zilber financió la construcción 2011-12 de una nueva instalación de varios niveles para Journey House, que fue fundada en un cordón de zapatos en la década de 1960 por graduados idealistas como la “Happy Moon Journey House”. En eventos cívicos en el gimnasio Journey House, Los folletos en inglés para Head Start se traducen al español, hmong y birmano.

En términos de integración, estilo de Wisconsin, Journey House puede haber superado a Jane Addams.

Persuadió a los Green Bay Packers a donar el césped artificial de grado profesional de Ray Nitschke Field, el sitio de práctica al aire libre del equipo. Las líneas de campo, las marcas de la zona de extremo verde y dorado y el logotipo icónico del centro del campo “G” crean una réplica exacta del césped en el campo de Lambeau.

Fue instalado hace tres años en Mitchell Park. Journey House también recaudó 2,2 millones de dólares para construir puestos verdes y dorados, un marcador verde y dorado, luces nocturnas y puestos de meta amarillas de marca registrada – un pequeño Lambeau escondido en un enclave étnico.

Como requisito previo para participar en el fútbol juvenil, los jugadores deben tener una tarjeta de la Biblioteca Pública de Milwaukee y presentar un informe del libro. La temporada pasada, un expectador podía ver al corredor Isaiah González llevar la pelota detrás del centro Izaiah Terríquez en el mismo campo donde Brett Favre y Aaron Rodgers pelearon.

A sólo 20 metros de la zona norte, justo al lado de la cerca del estadio, se encuentra un monumento de piedra, un recordatorio de los incesantes ciclos de migración de Milwaukee. Erigido por el viejo club de colonos del condado de Milwaukee, lee:

“En este sitio el primer comerciante de pieles permanente Jacques Vieau en 1795 construyó su cabaña, la primera casa en Milwaukee”.

