Los líderes mundiales tiemblan mientras la enfermedad corre hacia América Latina

Por Andrew Spiegel, Esquire

Usted tiene casi el doble de probabilidades de morir de cáncer de colon que vive en un país latinoamericano que en los Estados Unidos.

Los líderes mundiales de salud están tratando de arreglar esta disparidad. Pero desafortunadamente, han diagnosticado mal el problema.

Algunos culpan a la protección de la propiedad intelectual de los productos farmacéuticos. Argumentan que permitir a las compañías patentar nuevos medicamentos evita que los pacientes de las regiones en desarrollo accedan a medicamentos que salvan vidas. Quieren eliminar las patentes por completo.

Esta estrategia seguramente fracasará. La protección y aplicación efectivas de la propiedad intelectual fomenta la investigación y el desarrollo médicos. Las patentes debilitantes reducirían el acceso a curas de vanguardia. Es hora de adoptar un nuevo enfoque.

En septiembre, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, los líderes mundiales se reunirán para analizar las enfermedades no transmisibles. Estos líderes deben enfocarse en mejorar la infraestructura de salud en el mundo en desarrollo. Las enfermedades crónicas están en aumento en los países en desarrollo y están mal preparadas.

Considera el cáncer de colon En este momento, la condición es menos frecuente en América Latina que en América del Norte. En América Latina, hay 11 casos por cada 100,000 personas. En América del Norte, hay 30 casos por 100,000.

Pero eso podría cambiar pronto. Muchos países están empezando a adoptar dietas más americanizadas, que los expertos creen que pueden aumentar el riesgo de desarrollar cáncer de colon. Las ventas de alimentos procesados ​​en los países en desarrollo crecen casi un 30 por ciento anual.

Eso hará que la carga mundial de cáncer de colon casi se duplique para el año 2035. En total, las enfermedades no transmisibles representarán el 70 por ciento de las muertes en los países en desarrollo para 2020.

El mundo en desarrollo carece de los recursos para tratar estas enfermedades. Honduras, por ejemplo, tiene solo 30 médicos por cada 100,000 personas. Estados Unidos tiene 6 veces esa cantidad.

En lugar de abordar estos desafíos, los líderes mundiales en salud se desvían por argumentos obsoletos sobre el debilitamiento de las protecciones de la propiedad intelectual.

Cuesta más de $ 2 mil millones llevar un nuevo medicamento al mercado. Las protecciones de la propiedad intelectual ayudan a los investigadores a recuperar esta inversión y los alientan a asumir este riesgo nuevamente.

Sin estas protecciones, las empresas reducirían el desarrollo de medicamentos. Eso llevaría a menos tratamientos para salvar vidas. Los pacientes sufrirían.

Las acciones contra la propiedad intelectual no impulsarían el acceso a los medicamentos a corto plazo. Más del 90 por ciento de la lista de la OMS de “medicamentos esenciales” no tienen patente. La propiedad intelectual no es una barrera de acceso para las personas en el mundo en desarrollo.

Pero las medidas anti-IP y la deficiente aplicación de IP son barreras para la atención. Y abundan en América Latina.

Brasil, por ejemplo, abusa de la “licencia obligatoria”. Esta política permite la producción de un producto patentado sin la aprobación del propietario de la patente.

En 2007, el gobierno permitió a las empresas brasileñas reproducir el Efavirenz antirretroviral de EE. UU. Para 77,000 pacientes.

Eso evitó que su creador estadounidense, Merck, recuperara las inversiones masivas que hizo para crear la droga que prolonga la vida. No existe ningún incentivo para que las compañías farmacéuticas innoven si los países pueden copiar medicamentos patentados y costosos en un abrir y cerrar de ojos.

El mundo en desarrollo está al borde de una epidemia de enfermedades crónicas. En la próxima reunión de la ONU sobre enfermedades no transmisibles, los países deben combatirla mediante la mejora de la infraestructura de salud y al mismo tiempo fomentar la innovación.

Andrew Spiegel, Esq., Es cofundador y director ejecutivo de la Asociación Global de Cáncer de Colon y miembro de la Junta de la Alianza Internacional de Organizaciones de Pacientes.