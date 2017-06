Los ojos son siempre el espejo de la verdad

Muchas personas de este país no se dan cuenta del proceso que cualquier emigrante tiene que pasar para llegar a tener lo que tiene hoy…

Por Chiara Mussari

1. Cuéntame de ti. ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Cómo llegaste a Madison Wisconsin?

Me llamo Rolando Cruz. Nací en Buenavista Michoacán en 1978, y crecí en un remoto pueblo montañoso en centro de México. Cuando era niño, confiaba en mi imaginación y sueños para aventurar en el mundo, inspirándome profundas creencias espirituales en la naturaleza.

Crecí en una casa tradicional católica. Yo solía pasar horas explorando el mundo natural, tratando de vincular al Dios que vi manifestado en el agua y las hojas, la nube y el viento, al Dios que había llegado a conocer a través de estudios bíblicos. Muy temprano en mi vida me enfrenté con la realidad de ser diferente. Tenía que entender el propósito de mi existencia sin un juicio de mí mismo, y cuestionar lo que significaba ser, cuando ser yo mismo no era una opción. En 1994, a la edad de 16 años, inmigré a Wisconsin para las oportunidades educativas. Me enfrenté a algunos desafíos inmensos: llegar a un acuerdo con mi sexualidad, aprender a hablar inglés, y la integración en una nueva cultura. Pronto encontraría a mi auto-repudiado ser por ser gay y también evitado de la comunidad que compartía raíces culturales.

2. ¿Desde cuando haces fotografía?

En 1997, a pesar de todos mis obstáculos me gradué de la Escuela Secundaria Delavan Darien. Dos años más tarde me mudé a Madison y me enseñé la fotografía como una salida para la expresión, desarrollando mi estilo artístico único. Pero, en realidad, todo comenzó cuando era niño, durante las caminatas que tomaba con mi madre en las tardes. A diferencia de la mayoría de las personas que simplemente observan el mundo a su alrededor y lo mantienen por lo que es, yo veía una historia en todo, incluso en la simplicidad de una hoja volteando a través de la calle. En la escuela secundaria tomé una clase de fotografía y pronto descubrí cómo una imagen podía transformarse en ventanas. Muchos artistas usan un cepillo, un poco de música y otros un alfiler para expresar la voz dentro de sí mismos, mi medio es una cámara.

3. ¿Cuales son tus temas?

Mi área de investigación se centra en el concepto de identidad y percepción, desafiando a los espectadores a explorar y confrontar las emociones y prejuicios fundamentales. Darle voz al sentimiento es mi asunto principal.

4. ¿Cúales son tus fuentes de inspiración?

La vida, el simple gesto de un acontecimiento cotidiano ordinario. Por ejemplo, mirarme en el espejo por la mañana y ver el reflejo de mi mismo mirando hacia atrás puede ser una inspiración, no porque me mire a mí mismo, sino porque conozco las secuencias de eventos que han llevado a ese momento y la infinitas posibilidades que se derivan de ese punto adelante.

5. ¿Qué técnicas usas? ¿Cuál es tu estilo?

No tengo técnica. Para mí la arte es la idea y cómo es que la idea se convierte en algo que uno puedes tocar o mirar. Eso es lo más importante. No hay límites en lo que yo voy a utilizar. El proceso es lo que me interesa. No me interesa el material y no soy una persona que estudia el arte. Hay profesores que me preguntan donde estudié, y yo contesto que no estudié.

6. ¿Qué quieres transmitir con tu arte?

Como artista, me gusta crear trabajo que neutraliza la experiencia humana, más allá de cómo uno se mire. ¿Qué es lo que te hace a ti italiana? ¿Qué es lo que me hace a mi mexicano? ¿Qué es lo que nos hace lo que somos? ¿El color de nuestra piel? ¿Como hablamos? ¿Nuestro acento? ¿O cómo nos sentimos? En el centro de la vida está mi creencia de que todo es, al principio, una cuestión de sentimientos, más allá de la carne o de las identidades creadas por la demanda social, el género, la cultura o las creencias religiosas.

En la última exposición que hice las personas me decían que yo era musulmán, o indio. Y me pregunté de dónde sacaban esta información sin conocerme. Es claro que lo que uno, cada día, mira en la televisión, lee en los periódicos, van a tener una cierta influencia en lo que uno cree de una cierta persona. El problema está cuando uno crea la identidad de una persona basada solo en estas cosas. Si pensamos como sociedad, esto es el problema. Yo creo que si tú y yo nos miramos por la calle, pensamos algo diferente el uno del otro, y siempre que nos hablamos un rato, vamos a tener otra idea, ¡Tal vez completamente diferente! El problema es que, en general, no tenemos estas conversaciones, y asumamos que una persona se pueda conocer desde lo que leímos en el periódico, o la historia que escuchamos. Pues, como artista, yo quiero hacer que las personas se pregunten esta pregunta: ¿De dónde viene lo que se? Por qué no lo hacemos, somos una sociedad de flojos, y solo las personas capaces de hacer esta pregunta pueden cambiar la forma del pensamiento. Y para mí, más que nada como ser humano, es muy importante que ponga esta voz. Yo pienso que solo creando conciencia en las personas, que pues empiezan a preguntar, se crea un proceso de aprendizaje.

La última exhibición que hice era sobre el proceso de ser inmigrante hasta a vivir el sueño americano. Muchas personas de los Estados Unidos no se dan cuenta del proceso que cualquier emigrante tiene que pasar para llegar a tener lo que a ellos les se ha dado de nacimiento. Lo que más me enfurece es cuando en la televisión escucho a un político que hace aparecer que el proceso es tan fácil como rellenar papeles y ya, esto es todo. No, porque esto toma años, cuesta miles y miles de dólares y las personas no lo saben, y no les importa porque creen en los que los políticos les están diciendo, sólo porque son políticos. Y la comunidad latina tendría que cuidar más de las personas que están luchando para obtener los documentos. A los latinos que ahora tienen ciudadanía americana no les afecta más esto, pero sería importante que se pusieran en el lugar de los latinos que todavía luchan. ¿Cual es la responsabilidad de personas, que como yo, antes estaban ahí y ahora no más? Yo creo que es, como estoy tratando de hacer, darles voz. Muchos no lo hacemos, y nos criticamos entre nosotros. Para mí es un placer representar todo esto, y me siento orgulloso de poder mirar la vida con todos estos ojos, y quiero que las personas se sientan en conexión con mi arte, así que se van a poner en conexión también conmigo, y con los seres humanos en general, y reconocerse mexicanos, americanos o lo que quieran. Lo maravilloso del arte es crear espacio porque las personas puedan hacer las preguntas que no pueden hacer en otras circunstancias.

Para mí, la cosa más hermosa de la vida es mirar el cambio, ser parte del cambio y soñar por el cambio. No es fácil, los cambios no son fáciles, a muchas personas no les gusta el cambio. ¡Yo el cambio lo abrazo! Y la educación es tan importante, ya sea leyendo un libro, o un periódico. Darse cuenta de lo alrededor significa crecer, enriquecerse como ser humano. El arte es cultura y representa lo que está pasando actualmente. ¡Nosotros los artistas somos escritores del tiempo! El arte empuja las personas a sentirse incómodas, porque solo así crecen. Muchas veces lo que no sucede en nuestra vida es incómodo, pero tenemos que abrazarlo, porque el evento incómodo tenía que suceder para que otras cosas pudieran suceder después.

Cuando alguien mira mi arte está mirándome a mí en un sentido bien íntimo, conectándose íntimamente sin saberlo. Mirar una obra de arte significa romper barreras, probar emociones físicas y mentales y significa empezar así a buscar la conexión para entender cómo esta obra es parte de quien la está mirando. Es una conversación privada, que no pasa en la vida de todos los días, especialmente en la sociedad americana, donde hay todas estas reglas que hacen que las personas tengan miedo de todo, especialmente del nuevo. Por esto quiero que mi arte sea capaz de hacer que las personas no tengan miedo y se sientan libres de preguntar.

8. ¿En qué manera, el arte, no solo la tuya, está ligada al mundo contemporáneo?

El ambiente en el que vivimos, en muchos sentidos, es sólo un aspecto del mundo dentro de nosotros. La creatividad como sabemos puede transformar las sociedades. El arte y la cultura, lo personal y lo político, están intrincadamente entrelazados. Por eso, como artistas,

Desempeñamos un papel esencial y tenemos una gran responsabilidad, no sólo para nuestro oficio, sino también para nosotros y para todos aquellos a quienes representamos.

9. La última exposición que hiciste fue “AMÉRICA: Y sus fronteras adentro”. ? Cuántos de estos temas lo hiciste personalmente? ¿Qué crees que afectan a una ciudad como Madison? ¿Qué otro tipo de arte usaste aparte de la fotografía?

“América; y sus fronteras de adentro” fue una exhibición especialmente importante para mí, ya que no solo interrogué temas actuales políticos sobre la identidad, el desplazamiento humano y la percepción de los “indocumentados”, también representó mi viaje como inmigrante a este país, a través de una serie de autorretratos, textiles, y esculturas. A comenzar desde el título, “las fronteras de adentro” no son las fronteras geográficas, sino las fronteras que la sociedad ha creado, que no se ven, pero se perciben. El código de barras que caracteriza la inscripción “América” es el símbolo de estas fronteras que se hacen barreras e identifica los seres humanos a través de un código.

10. ¿Estás trabajando en nuevos proyectos actualmente? Piensas exhibir de nuevo “América; y sus fronteras adentro”?

Actualmente estoy trabajando en una exhibición para el otoño. La exhibición que tengo en mente es política. Es política en el sentido que te hace pensar en la función que tienen hombres y mujeres en la sociedad. Empieza a cruzar la línea del sexo. Todo lo hacemos y nadie quiere hablar de él, especialmente en los Estados Unidos. Pues un pecho descubierto puede ser pornografía. ¿Cual es la línea entre pornografía y arte? ¿Cómo es que uno decide donde se cruza la línea? El transcender es una cuestión política, pero para mí es todo parte del proceso de la vida. ¿Qué diferencia hay entre un hombre que quieres ser mujer y se cambia los genitales o un trozo de barro que se transforma en una cultura? Cambia la forma y no la sustancia, el alma es la misma. ¿Qué es lo que te da una idea de lo que es una mujer o de lo que es un hombre? Esto te hace pensar, te hace incomodo.

Algo que caracteriza mi arte es que el modelo de las fotos es parte de la exhibición y también va a estar presente en la exhibición, porque quiero que él se dé cuenta de lo que las personas están pensando de él; por esto cubro siempre mitad de la cara del modelo (principalmente frente y ojos, y parte de la nariz). Solo así los elogios que dan las personas son sinceros, y hay arte también en esto. Estoy bien emocionado por lo que va a venir.

“Cuando era niño hablaba un idioma extraño. Cuando era niño soñaba con

tierras en lugares lejanos y bailaba con los sueños de los demás”.

Poema por Rolando Cruz

12. Gracias Rolando para una entrevista iluminante y rica en ocasiones de reflexión. Yo volveré a mi casa con muchas preguntas y con beneficios, ¡crecida! Y volveré agradecida por haber conocido a una persona maravillosa y que puede dar tanto no solo a la comunidad latina de Madison, sino a la sociedad entera. ¡Ya estoy deseando ver la próxima exposición!