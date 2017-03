Lupe Salmerón, una DREAMer, asiste al discurso de Trump ante el Congreso

Congresista Pocan invita a Lupe Salmerón, una DREAMer, al discurso de Trump ante el Congreso

La Comunidad News.- El congresista Mark Pocan (D-WI) anunció hoy que tiene el honor de ser acompañado por Lupe Salmerón, una beneficiaria de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés) y estudiante actual de Edgewood College, como su invitada al discurso de Trump ante el Congreso este martes 28 de febrero. Lupe es una de los 1.3 millones de jóvenes en el país que recibieron una extensión de deportación bajo DACA, después de haber inmigrado a Wisconsin con su familia de la Ciudad de México hace doce años.

“Este año el discurso de Trump ante el Congreso nos da la oportunidad de destacar a los inmigrantes inteligentes y apasionados, como Lupe, que hacen a que nuestras comunidades sean mejores y más fuertes”, dijo el Representante Mark Pocan. “Trump ha utilizado la presidencia para difundir mentiras, miedo y odio. Es importante compartir la historia de Lupe y destacar las contribuciones positivas de los inmigrantes a nuestras comunidades. Estoy muy impresionado por las experiencias de Lupe y su impulso para involucrarse en asuntos que afectan a los inmigrantes en Wisconsin y en todo el país”.

“Como inmigrante indocumentada, siempre me he sentido segura creciendo en Madison, pero a partir de las elecciones, el Presidente Trump ha desatraillado una nueva realidad aterradora para los inmigrantes”, dijo Lupe Salmerón. “Simplemente no se sabe cómo sus políticas o sus palabras cambiarán las mentes de la gente y afectarán tu vida diaria. Me siento honrada de asistir al discurso de Trump ante el Congreso y poder manifestar en defensa de otros inmigrantes indocumentados. Juntos debemos todos crear espacios seguros para que los jóvenes indocumentados y de diversas etnias puedan hablar, hacer intercambio y organizarse”.

Lupe Salmerón es una graduada de la secundaria Madison East donde ella era presidente de su clase. Nacida en Ciudad de México, Lupe y su familia inmigraron a Estados Unidos hace doce años a Wisconsin en busca del Sueño Americano. En la actualidad es estudiante de primer año en el Edgewood College en Madison, con la aspiración de obtener su licenciatura en Ciencias Políticas y hacerse una abogada de inmigración para ayudar a las personas que se encuentren en situaciones difíciles debido al proceso de inmigración.