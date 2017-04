Madison College Cubrirá los Costos de Matrícula Para los Estudiantes con Necesidades Financieras

Por Amber Walker, The Capital Times, traducido al español por Sarah Useche

Madison College ofrecerá becas de matrícula completa a estudiantes con necesidades financieras a través de su nuevo programa Scholars of Promise.

El programa Scholars of Promise está abierto a estudiantes del Condado de Dane y del Distrito Escolar de Madison que buscan inscribirse en Madison College en el otoño de 2017. Los estudiantes necesitan un promedio de por lo menos 2.25 y una asistencia de 80 por ciento durante su último año. Tomar el examen del ACT o Accuplacer (o planean tomar uno de los dos exámenes y enviar sus puntajes a Madison College antes del 1º de mayo).

Dado que Scholars of Promise está diseñado para estudiantes con necesidades financieras, los solicitantes deben llenar la aplicación de FAFSA. Los estudiantes son elegibles para obtener la beca si tienen una contribución familiar esperada entre $ 0 y $ 3,000.

Javier Neira-Salazar, gerente de Scholars of Promise, dijo que la necesidad financiera es la barrera número uno que impide que los estudiantes asistan a la universidad.

“Hay muchos estudiantes que ven que no son capaces de pagar la universidad, es su preocupación principal antes de aplicar a la universidad”, dijo Neira-Salazar. “En la zona de Madison, vemos que el 47 por ciento de la población podría calificar para el programa de Scholars of Promise, debido a su estatus socioeconómico. En total, estimamos que 2,700 estudiantes de la secundaria de nuestro distrito podrían calificar para el programa.”

Madison College tiene recursos disponibles para ayudar a los estudiantes en el proceso de solicitud para FAFSA.

Los estudiantes aceptados en el programa Scholars of Promise recibirán servicios de mentoría y apoyo académico de Madison College. Neira-Salazar dijo que los estudiantes también construirán relaciones con otros estudiantes en comunidades de aprendizaje más pequeñas.

“Queremos asegurarnos que estamos capacitando a nuestros estudiantes para encontrar los recursos para su éxito. Estos estudiantes serán emparejados con un entrenador de la universidad que los guiará a través de su viaje en Madison College, y los remitirá a los servicios apropiados”, dijo Neira-Salazar. “También estamos creando comunidades de aprendizaje dentro de nuestras cohortes, y esto consolidará la estancia de los estudiantes en Madison College.

“Investigaciones demuestran que tener una red de otros estudiantes y una persona de punta en la universidad aumentará sus tasas de retención y graduación.”

El último día para aplicar a Scholars of Promise es el 1º de mayo. Para obtener más información sobre el programa y para llenar una solicitud, visite el sitio web de Scholars of Promise.

Este artículo fue publicado originalmente en The Capitol Times y escrito por Amber Walker. Sarah Useche, reportera estudiantil de Simpson Street Free Press tradujo esta pieza al español. Este año la fecha de matrícula para los aplicantes de Scholars of Promise es el 1º de mayo, es importante que los padres y los estudiantes sepan del programa y sus avances. {Fuente: The Capitol Times}