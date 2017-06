Mariam Núñez-Maldonado de la República Dominicana a Madison

Licenciada en administración de empresas y contabilidad abre brechas en Urban League de Madison

Por Gladys Jiménez

Después de mudarte a Madison ¿que estudiaste en Edgewood College?

Bachelor en Business Administration, con énfasis en contabilidad.

¿Por qué decidiste estudiar esta carrera?

Mi propósito como profesional es tener una carrera que me permita escoger con libertad la profesión que a mí me gusta, y trabajar para una compañía o comenzar mi propia empresa. Con la licenciatura en administración de negocios me da la libertad de escoger cualquiera de las dos opciones.

¿Cuáles fueron los cambios en tus planes de estudio?

En mi país, yo comencé a estudiar ingeniería forestal, cuando me moví a Estados Unidos cambié mi carrera por negocios.

¿Qué otras carreras te atraen?

Todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la comunidad y creación de oportunidades para minorías me llama mucho la atención. Ayudar a crear una comunidad que tenga las mismas oportunidades para todos sus habitantes sin importar de donde vengan, raza, o edad. Es una de mis principales metas.

¿Puedes hablarme de ti un poco?

Los que me conocen dicen que soy una mujer emprendedora, que entrega mucho y espera mucho. Mi familia es mi mayor orgullo y prioridad. Soy bendecida con cada día hacer lo que me gusta. Trabajo para la Urban League of Greater Madison, donde cada día conecto personas con oportunidades de trabajo; también doy clases de desarrollo personal donde puedo ver a mis estudiantes crecer de manera laboral e intelectual. Cada día me levanto con la meta de conectar a mis estudiantes con oportunidades de trabajo y desarrollo.

¿Cuéntame una anécdota de tu vida, una situación problemática?

Cuando yo llegue a Madison el 2004, yo, no sabía nada de inglés, recuerdo que con mi hermana salíamos a buscar trabajo en una bicicleta por Fish Hatchery, porque nosotras vivíamos en la Fish Hatchery Drive. El problema era que no sabíamos mucho inglés, solo sabíamos decir dos palabras ¿“are you hiring? Con tampoco ingles solo podíamos hacer esa pregunta, y si nos respondían ahí era el problema. No sabíamos como responderles para atrás. Trece años después, la cosa cambio porque ahora en la posesión que ocupo ya puedo ayudar a las personas a conseguir trabajo y ayudar a la comunidad de Madison.

¿Qué cosas tienen que tener los que vienen a entrenar para una entrevista de trabajo?

Ganas de trabajar y ganas de aprender! Y optimismo para saber que hay oportunidades, pero hay que trabajar duro para alcanzarlas.

¿Te gusta trabajar en grupo o prefieres trabajar sola?

En el Urban League tenemos un grupo increíble, su misión es ayudar a que las personas progresen. Yo soy bendecida con equipo de trabajo magnifico incluyendo mis jefes Dr. Rubén Anthony, Ed Lee y Wayne Strong.

¿Tú te consideras líder o eres una seguidora nada más?

Yo creo que para hacer mi trabajo se necesitan las dos cosas. Se necesita tener un poquito de autoridad para reconocer cuales son las cualidades que la gente tiene y darle fuerza para que las utilice de una forma que los beneficie; pero también se necesita seguir a mis líderes en el Urban League para llevar adelante nuestra misión y lograr los objetivos.

¿Cuál es tu posición en esta empresa?

Employment Training Supervisor.

¿Defínete a ti mismo con cinco objetivos calificativos?

Soy trabajadora, divertida, pienso que el trabajo y la diversión debe ir mano a mano; yo me siento gente generosa y cariñosa.

Yo pienso que cada uno de los errores cometidos me ha hecho el ser humano que soy hoy.

¿Qué has aprendido de tus errores?

Yo aprendí que las acciones de la vida tienen efectos y consecuencias. Aprendí que cada error te enseña y te hace una mejor persona

¿Puedes describir tu escala de valores?

Sinceridad, respetar a los demás, honestidad y positivismo

¿Qué personas te sacan de quicio?

Mi estado emocional no depende de ninguna persona, usualmente nadie tiene ese poder. El clima en Madison me saca de quicio.

¿Cómo reaccionas habitualmente frente a la política?

Usualmente yo trato de estar informada, de las cosas que les afectan a las personas con las que trabajo; y de las cosas que les afectan a los inmigrantes, yo trato de tomar un punto de vista bien objetivo cuando se trata de política.

¿Cómo te insertas en un equipo de trabajo?

Ayudando a hacer las cosas.

¿Por qué estudiaste la carrera de Administración de Empresas?

Fue más porque quería la libertad de escoger entre ser mi propio jefe o trabajar para otros.

¿Quién influyó más en ti a la hora de elegir tu carrera, tus padres, tíos o abuelos?

Mi abuelo que acaba de morir, él vino aquí cuando me casé en 2011; y me dijo mira mi hija, tu eres demasiado inteligente para no estar estudiando y eso se quedó conmigo, mi boda fue en noviembre y para diciembre, yo, ya estaba en la escuela.

¿En qué medida tus calificaciones se deben a tu esfuerzo personal y en qué medida a tu inteligencia?

Eso dependiendo con los números, es 70 de inteligencia y 30 de esfuerzo personal, y con las otras asignaturas especialmente en inglés es 50 a 50. Yo aprendí a comunicarme en inglés con mi esposo el me enseño inglés; pero el esquema del inglés la literatura, la gramática fue en la escuela.

¿Cual es la experiencia más gratificante durante tu vida?

Cada vez que yo ayudo a una persona a hacer su resumen, y pueda comunicar sus habilidades a un empleador y esa persona consigue el trabajo, es un momento muy gratificante para mí.

¿Piensas proseguir o ampliar tus estudios de alguna manera?

Sí, pero no se en que dirección voy todavía.

¿En tu trabajo qué seminarios has realizado y que te motivó a realizarlos?

Para ayudar a nuestra comunidad siempre estamos tomando seminarios como técnicas de resúmenes, el formato de entrevistas y otras enseñanzas que se necesitan para ayudar en el sistema laboral. Esta información cambia todo el tiempo, si no nos mantenemos a la vanguardia y no seguimos informándonos, la información se convierte obsoleta.

¿Que te preocupa en relación a tu trabajo y los latinos?

A mí me gustaría tener más personas de la comunidad Latina aquí en Urban League, donde solo ayudamos a personas de color. Es un mito la comunidad latina. Pero en realidad en Urban League ayudo a todo el mundo y tenemos muy buenos empleadores que nos ayudan a conectar personas sin empleo con oportunidades de trabajo, no duden en llamarnos. Nosotros ayudamos con trabajos de limpieza, hasta trabajo de presidencia de compañías, Así que aquellos latinos que necesiten ayuda en encontrar trabajo, que vengan a 2222 .South Park St. Urban League, Suite 200- Madison Wisconsin- 53713 o visiten nuestro website ulgm.org