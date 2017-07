Más padres Afroamericanos y Latinos ven desigualdades raciales en financiamiento escolar.

New America Media, News Report, Khalil Abdullah.

Los padres afroamericanos y latinos ven la falta de inversión como la mayor causa de las disparidades raciales en la educación, según una encuesta reciente publicada por la Conferencia de Liderazgo sobre Derechos Civiles y Humanos (LCCHR en inglés).

Aunque las conclusiones de la encuesta en esta área no son nuevas, también hablan de las altas aspiraciones que los padres afroamericanos y latinos tienen para sus hijos.

La encuesta, que fue encargada por el Fondo para la Educación de la Conferencia de Liderazgo (LCEF en inglés) es importante, ya que los estados han estado preparando sus planes educativos para cumplir con el Acta Every Student Success (ESSA), sucesora de la ley No Child Left Behind. Desarrollada a través de amplios esfuerzos bipartidistas durante el gobierno de Obama y aprobada en 2015, la ESSA permite a los estados una mayor flexibilidad para adaptar las estrategias de educación para amoldarlas a las necesidades únicas de sus poblaciones.

Wade Henderson, presidente y CEO de la LCCHR y LCEF, reconoce que “mucho de lo que la encuesta revela realmente no es una sorpresa para nosotros”.

Sin embargo, Henderson dice que la encuesta también revela las actitudes y aspiraciones de los padres de niños afroamericanos y latinos, así como la forma en que estos padres miden el éxito. Es importante señalar, dice, que estos son los padres de los niños que sumados conforman la mayoría de los estudiantes en las escuelas públicas de Estados Unidos.

Para Liz King, directora de políticas educativas de LCEF, las conclusiones de la encuesta son relevantes dado que bajo las provisiones de la ESSA, los estados deben informar sobre cómo se gasta el dinero de la educación y en quién, de acuerdo con las regulaciones federales.

Matt Hogan, socio de Anzalone Liszt Grove Research, que llevó a cabo la encuesta de LCEF, dijo que muy pocos de los padres encuestados estaban familiarizados con ESSA. Pero señala que ha habido un aumento desde el año pasado en el número de padres afroamericanos y latinos que creen que el racismo en el sistema educativo está afectando negativamente a sus hijos.

La encuesta también encontró que los padres afroamericanos y latinos cuyos maestros de niños son predominantemente blancos, son más propensos a creer que sus escuelas “no están tratando realmente” de educar a los estudiantes de color.

Henderson dice que el logro de la equidad en la educación sigue siendo una meta no realizada, a pesar de la reciente celebración del 63 aniversario de la decisión de la Corte Suprema de Brown v. la Junta de educación, que terminó con la segregación de las escuelas en Estados Unidos.

En la opinión de Henderson, ESSA es imperfecto porque al dar a estados individuales más control sobre la educación, los patrones discriminatorios existentes contra estudiantes afroamericanos y latinos podrían amplificarse. Sin embargo, Henderson cree que ESSA ofrece una oportunidad para que padres y activistas “se organicen para tener un impacto real en cómo el sistema escolar local se enfoca en la obligación federal de educar a cada estudiante con oportunidades educativas equitativas y significativas”.

Haciendo hincapié en la necesidad de construir coaliciones para lograr metas en educación, Henderson dijo que las conclusiones de la encuesta informarán la demanda de mejores políticas y una asignación más equitativa de recursos.

“No vamos a aceptar una educación inferior como resultado de cambios en la ley”, dice. “No importa, francamente, si es Betsy DeVos en la posición de Secretaria de Educación, o alguien más. El estándar de responsabilidad por la participación federal sigue siendo el mismo y esperamos que esta administración cumpla con sus obligaciones”.

English version here: More Black and Latino Parents See Racial Inequities in School Funding.