Mujeres de Charanga Agozá, Maravillosa música y talento local

Por Chiara Mussari.

1. ¡Hola y bienvenidas! Cuéntenme de

ustedes y en breve de sus vidas.

Jessie/ Me llamo Jessie Strutzel, hace 25 años que toco la flauta, y mayormente toco música clásica y jazz, este último género es lo que me ha llevado a tocar en el grupo Charanga Agozá. También toco en una banda irlandesa. La flauta es un instrumento que permite tocar tipos de música más internacionales.

Amber/ Yo soy Amber Dolphin, tengo dos títulos en violín performance. Yo también estudié música clásica pero quise extender mi conciencia aprendiendo a tocar otro tipo de música como música latina y jazz. Me fui a Argentina a estudiar tango así que he tocado un poco de tango en grupos locales que ahora no tocan más, porque la mayoría de los músicos se han mudado. Y más que nada, soy profesora de viola y violín al este de Madison, enseño en la universidad donde hago orquesta. Mucha variedad que sobre todo me divierte.

Carrie/ Yo soy Carrie Backman, enseño en el programa de Jazz, a tiempo completo, en la escuela secundaria de Edgewood. Tengo el titulo en Euphonium performance. El eufonio, dicho también bombardino, es un instrumento parecido a una tuba. También tengo el titulo en educación musical y en dirección. Lo que sobre todo hago es dirigir y enseñar a los estudiantes como tocar instrumentos, tocar eufonio y trombón en grupos de música clásica y Jazz. Toco el piano también y Charanga Agozá ha sido una buena manera para aprender a tocar otros tipos de música y para aprender más sobre otras culturas.

Rin/ Me llamo Rin Ribble y toco violín toda mi vida prácticamente. Tengo un título en música Jazz para violín, que es raro en estos tiempos. Toco sobre todo Jazz, también toco un poco de Bluegrass, pero crecí tocando música clásica. Toco con otras tres bandas, aparte de Charanga Agozá (los Five Points Jazz Colective, los Gadjo Players y Sortin’ the Mail) y me gusta mucho escribir la música y improvisar. ¡Me encanta tocar con Charanga Agozá! El último evento donde tocamos, Dane Dances, ha sido mi favorito del verano. ¡Me divertí mucho y me encantó estar en el escenario con estas chicas!

Yanzel/ ¡Mi nombre es muy largo y complicado! Es Yanzel Mari River, ¡pero solo Yanzel es completamente aceptable! Yo empecé a cantar a los 7 años en el coro de niños de San Juan, un coro muy prestigioso en esta época e hicimos muchos viajes internacionales. Hice mi bachillerato en el conservatorio de música de Puerto Rico, estudiando con un cantante bajo barítono muy famoso, con gran carrera. Después hice mi maestría en la Universidad de Illinois Urbana-Champaign y estudié con otro soprano muy grande. Me fui a vivir a Ecuador por 3 años y trabajé para el Teatro Nacional Sucre donde dirigía un programa para cantantes. Este último fue un reto muy bueno y ahí descubrí mi pasión por la enseñanza. Me gusta enseñar no solo canto, pero también literatura, dicción, idioma, y me gusta enseñar cómo prepararse para audiciones y conocer el mundo competitivo del canto clásico fuera de Ecuador. Después me vino aquí a Madison para un doctorado en canto que sigo haciendo. Hice el “minor” en administración de las artes y esta es mi nueva pasión. Mi entrenamiento es puramente clásico, pero obviamente crecí en Puerto Rico así que la salsa, el mambo, la rumba, son todos los ritmos que llevo en la sangre. Estar con Charanga Agozá es un reto super grande. Estuve muy asustada al principio porque nunca había cantado en un grupo de música tropical, ¡pero ahora lo disfruto muchísimo!

2. Escuchando las respuestas de cada una de ustedes a mi primera pregunta, me doy cuenta que todas tienen un diferente recurso musical. ¿Cómo pueden manejar sus diferentes experiencias e historias musicales de manera que se unen en un género particular como lo de Charanga Agozá?

Amber/ Es bastante decir que somos mujeres, ¡podemos hacer mil cosas al mismo tiempo! ¡Es el don de ser mujer!

Carrie/ ¡Lo que dijo Amber es verdad! Volviendo a ser serias, todas tenemos ese trasfondo clásico en nuestras carreras, que significa poder leer la música en diferentes maneras. Otras personas de la banda se refieren más a la tradición de tocar al oído, así que es interesante como, durante los ensayos, quién en una manera quién en otra, somos todos juntos en tocar y estar en la misma página.

Rin/ Si, leer la música es importante, pero yo también he sentido como tocar con Charanga haya sido un paso natural, sintiéndome cómoda en tocar ese tipo de música. Cierto, estoy de acuerdo con Carrie cuando habla de estas dos diferentes tradiciones, leer la puntuación versus tocar al oído, pero todos logramos tocar la misma cosa.

Yanzel/ Yo voy a decir algo un poco sencillo. En la canción siempre hay una estructura, siempre hay una introducción, un coro, un verso, un espacio para improvisar etcétera. Así que, como todas somos entrenadas en música clásica y podemos leer, es muy fácil orientarse por las secciones.

Amber/ La música cubana, la salsa, son más rítmicos y tal vez más simples, y no necesitan ser super complejos armónicamente como un solo Jazz, pero pueden ser complejos, y todas llevamos una parte de nuestras capacidades en la mesa. Pienso que esto hace el grupo más especial.

3. ¿Ser músicos es una profesión o es un pasatiempo?

Jessie/ Es prácticamente un pasatiempo para mí. Tengo un trabajo a tiempo completo, y toco con Charanga, con mi grupo de música irlandés, y soy parte del Flute Club de Madison. Trato de estar activa. Me encanta tocar la música, pero es demasiado trabajo para mantener a uno mismo. Y para mí esto va en desmedro de la magia de la música. Pienso que es diferente para los que enseñan música o instrumentos y son capaces de volverse niños.

Amber/ Quiero añadir algo a lo que Jessie dijo. Que no es porque uno tiene otro trabajo, de otro género, que es menos músico de otros que hacen de la música su propio trabajo. Yo soy uno de los afortunados individuos que ha trabajado por décadas desarrollando diferentes trabajos con la música y para mantenerse sin la necesidad de hacer otros trabajos. Todas amamos la música y hacerla. Charanga es, definitivamente, ¡un grupo para divertirse! ¡Seguro, no se hace por el dinero! Pero es tan divertido que es mi grupo favorito. La química entre todos los componentes es fantástica, todos nos divertimos mucho durante los ensayos y en el escenario. Muchos años atrás pensé que no quería tocar más, porque no era más divertido, sino solo trabajo y nada más. Siempre cuando uno trata de mantenerse con un trabajo, es agotador. Después me fue a un campamento musical en California que me trajo de nuevo la alegría de tocar y entendí que tenía solo que tratar de divertirme siempre haciendo música, así para traer más alegría en mi trabajo. Y ahora estoy de nuevo disfrutando de lo que hago. ¡Y esto es bueno!

Carrie/ Yo estoy de acuerdo con lo que han dicho Jessie y Amber, y soy también afortunada para trabajar con la música a tiempo completo sin cansarme de ella. Pero el motivo por lo que lo puedo hacer es porque puedo hacer diferentes cosas. Como profesora claro que no toco a menudo pero es importante que yo toque en grupos para que yo pueda ser una educadora mejor, y también que yo me exponga a tocar música diferente de la que estoy acostumbrada a tocar. Es una lección para mis estudiantes que pueden ver como personas de diferentes historias y personas que hacen otro trabajo durante el día, pueden hacer sin embargo música. Así que pueden hacer música por toda la vida, sin que esto sea el trabajo a tiempo completo. Y a mí me gusta estar alrededor de personas de ese tipo, porque compensa mi vida hecha solo y exclusivamente de música.

Rin/ Yo también enseño violino, Soy una trabajadora autónoma. Cuando era más joven, ha sido un periodo en lo que no quería tocar el violín nunca más porque era mucho difícil vivir de esto y lo abandone por años, pero me dé cuenta que era de verdad infeliz. Cuando volví a tocar, empecé a entender que podía hacer impro, y esto encendió de nuevo mi pasión. Por esto me tomé una maestría en Jazz, y cuando enseño quiero que mis estudiantes tengan una educación madura y desarrollada que contenga variedades de música. Enseño música clásica, Jazz, Bluegrass, Pop, y es importante que toquen lo que les apasiona porque es importante tener una conexión con lo que uno hace para que se pueda disfrutar. Yo me mantengo enseñando y tocando con tres diferentes grupos. Lo que gano no es tan estable, pero es así que puedo trabajar haciendo música.

Yanzel/ Pues, es una pregunta muy difícil. El mundo del canto y de la ópera es muy competitivo. Es muy fácil frustrarse y querer parar, sentirse deprimido, sobretodo en el ambiente de la música clásica en la que hay choques emocionales grandes, pasando desde presentar una performance trabajando con un gran grupo de gente, a irse a la casa completamente sola. Se te baja toda la adrenalina, y por esto es un choque emocional fuerte. Y uno se pregunta hasta qué punto se puede tolerar esto. Pero, como que a uno le gusta la música, puede pensar de vivir de música, haciendo lo que sea, siempre cuando sea relacionado con la música. Ya sea cantar, enseñar, apoyar una organización sin fine de lucro que tenga que ver con música o arte en general. Así que yo, hasta el momento, puedo decir que, a lo contrario de todo lo que mi familia pensaba, porque para la familia es siempre difícil entender que uno puede tener una vida como músico, he vivido siempre de la música. Para mí lo importante como cantante no es de ser famosa, sino disfrutar de lo que hago reinventándome también y buscar otras cosas que me den placer como el grupo de Charanga. Esto de Charanga lo hacemos por placer, ¡por llenar el alma, no el bolsillo!

4. ¿Qué tipo de música toca la banda donde ustedes se presentan?

Jessie/ Tocamos una combinación de latín Jazz, salsa, música bailable.

Yanzel/ Tocamos música cubana, y esta comprende muchos géneros diferentes, como la rumba, el cha cha cha, la salsa que ha sido desarrollada en los Estados Unidos desde cubanos. Así que el enfoque está en la música cubana mezclada con Jazz.

5. ¿Qué dificultad implica ser mujeres, trabajadoras y músicos al mismo tiempo? ¿Pueden manejar todo sin estrés?

Carrie/ Yo quiero solo ser respetada por lo que hago, a pesar que yo sea una mujer o un hombre. Pero me doy cuenta que esto no es posible, y esto es el mundo donde vivimos. Así que pienso también que sea importante aceptar las diferencias. Yo sé que tengo que trabajar en esto para ser capaz de hablar también de esto. Porque la mayoría de las veces ni siquiera lo pienso, solo hago lo que hago.

Rin/ Ser mujer y tocar Jazz es algo que siempre pienso, porque no hay muchas mujeres que tocan Jazz. Cuando iba a la universidad era una de las tres mujeres en todo el departamento de Jazz, y yo era la única que lo hacía como “Mejor”. Pero yo también no quiero ser encasillada por el hecho de ser mujer. Quiero que las personas disfruten de mi música hecha por una mujer. Tuve experiencias con hombres que tenían una idea preconcebida de lo que es una música mujer, que pensaban que el rol de una mujer en el escenario es el aparecer y ser guapa. Y yo soy la única mujer en las otras bandas en las que toco. Trato de ser fuerte y ser un buen modelo para otras mujeres que quieren hacer arte. Soy consejera en el Girls Rock Camp en Madison, que anima las jóvenes para expresarse con la música y me encanta ser parte de ese grupo porque es dirigido por mujeres, por jóvenes mujeres. Veo que algo va cambiando en la nueva generación de mujeres, veo más mujeres que se exponen. Así que, tal vez, el futuro puede ser mejor, y no será un gran problema ver una mujer en el escenario.

Amber/ Yo siempre trato de apoyar a las jóvenes a tomarse el riesgo de exponerse más, porque como profesora siento que es importante dar el apoyo y el poder de sentir que todo es posible. Yo también, estudiando Jazz y clásica juntos, me encontré siendo la única mujer, y puede ser difícil, pero quiero transmitir el mensaje que una mujer puede ser capaz como todos a pesar del género, y uno poco de orgullo ayuda.

Jessie/ ¡Estoy de acuerdo con todo lo que han dicho mis colegas! Pienso que tenemos que empezar a confiar más en lo que podemos hacer, y qué podemos hacer todo lo que los hombres pueden hacer.

Amber/ ¡Necesito decir una cosa más que me olvidé! Yo soy la mamá en el grupo, y hacer todo es de verdad desafiante, un reto bueno, pero tengo que equilibrar todo, ¡y hay que ser bueno en eso! A veces tengo mis momentos bajos, porque siento que no puedo hacer todo, pero cuando veo que en vez puedo hacerlo, me siento super bien.

Yanzel/ Yo creo que hay varios aspectos de esta pregunta. Está el aspecto personal y el aspecto de lo que yo quiero de mi misma a nivel profesional y que es lo que el público quiere de mí. En el ambiente del canto clásico es difícil para todos, no importa si eres mujer u hombre. Hoy en día se trata mucho de la imagen para el cantante en general. Tienes que ser bello, estar en forma, y ser delgado, es muy importante cómo te ves. Ser mujer puede hacer las cosas más difíciles. Pero cuando hablamos de canto, siendo la voz única, porque tiene un sonido que se distingue, se necesitan mujeres y se necesitan hombres. Mi competencia, por ejemplo, es ser soprano, no ser mujer, y tengo que enfrentarme con los sopranos, que sean mujeres u hombres. En el caso personal, yo soy mamá de dos perros, no tengo hijos, pero viniendo de la cultura latina, y hablando por experiencia personal, siempre he tenido novios (latinos) muy machistas que no querían darme independencia y que eran muy posesivos y no entendían mi pasión para el canto. Mi esposo y mi pareja actual, es director coral y músico también y me entiende perfectamente. Nos apoyamos mutuamente, y no tiene que ver con el género, sino que tiene que ver con tener la persona ideal a tu lado. A mis estudiantes siempre trato de decirle que cada uno es único y tiene algo especial más allá de ser mujer u hombre.

6. ¿Tienen nuevos proyectos musicales?

Yanzel/ Personalmente, yo logre mi doctorado en la universidad, y unas dos óperas están para subirse. Actuaré en un solo en diciembre y participaré en otra actuación (la Boheme) en febrero con la UW Opera. Otro proyecto es una serie de conciertos, una vez al mes, en la iglesia Grace, los conciertos no tienen nada que ver con la iglesia, hare diferentes tipos de música (Jazz, Rock, Salsa) empezando en octubre.

Rin/ Tengo tres bandas. Estamos escribiendo nuestra música y tendremos pronto un CD.

Yo toco cada martes al Mason Lounge en Park St. con la banda Five Points Jazz Colective, tocamos desde las 9 a la medianoche. ¡Es gratis y hay muy buena vibra!

Carrie/ Tengo un proyecto en la escuela donde trabajo juntas con Lo Marie. Prácticamente todos los estudiantes leyeron una novela y Lo Marie trabajara con ellos para componer diferente música en pequeños grupos basado sobre algo que les inspiren o por lo que tienen pasión. Lo Marie también compondrá algo para toda la orquesta que será actuado con ella y su banda. ¡A ver cómo va!

Jessie/ Pronto voy hacer una audición para el conjunto de cámara del Madison Flute Club.

7. ¿Que significa para ustedes vivir o desarrollar sus talentos, escuchar su mismo corazón y perseguir un sueño?

Jessie/ Pienso que significa creer en uno mismo, seguir su propia meta. Si es un fracaso, está bien, tal vez uno tiene que intentar rutas diferentes. Seguir el corazón, y tratar de ser una persona siempre mejor.

Carrie/ Encontrar una pasión y hacer de esta un éxito. Asegurarse de hacer lo que es más importante para uno mismo.

Rin/ Es importante ser honesto con uno mismo, y si cuando se alcanza algo, y esto no funciona, no se debe dejar que esta sea una razón para parar. Yo soy una persona obstinada, y tuve muchas decepciones, momentos bajos, pero siempre he seguido intentando alcanzar lo que quería. Y siempre he tenido otros sueños, nunca un sueño ha sido suficiente.

Yanzel/ Hacer lo que te hace feliz es lo importante. Ser auténtico también y en mi caso, encontrar mi propia voz, mi sonido, lo que me hace diferente de los otros. Entender mi potencial, y lo que puedo hacer, que me va a retar, pero que me puede hacer lucir bien. Evitar lo que no es saludable para mi voz.

8. ¿Algunas veces se han tomado el riesgo de hacer cosas nuevas? ¿Un ejemplo?

Jessie/ Cuando estaba en el octavo grado, tomé el riesgo de aprender un nuevo instrumento y lo hice para entrar en la escena del Jazz. Empecé a tocar el saxofón alto, pero había demasiados saxofones altos, así que me pusieron a tocar el saxofón barítono. Lo toqué por todo el período del colegio, y ha sido una experiencia maravillosa. Esta exposición en el campo del Jazz, ha permitido la transición a la flauta. Pero para hacer Jazz, escoger el saxofón ha sido una muy buena decisión.

Carrie/ Yo soy una persona naturalmente tranquila, que no amo estar en frente de muchas personas. Así que cuando toco en frente de personas estoy siempre tomando un riesgo. Un riesgo para mi es hacer una cosa incómoda. ¡Con la música se hace menos incómoda!

Rin/ Me gustaría compartir unos ejemplos de éxito y de fracaso. ¡Empiezo con el fracaso! Ha sido un riesgo grande para mí. Una banda de música Country estaba buscando una cantante e instrumentista. Yo no soy cantante ante todo, pero me gusta cantar y decidí de hacer la audición. Les gusté y me tomaron. Casi empezamos, y después cambiaron de idea. Esto me ha decepcionado mucho, y me tomó un tiempo para superarlo. Me alejé con una voz mejor, porque trabajé en esto, así que parece un fracaso pero yo aprendí mucho de esta experiencia y me siento más fuerte. El otro ejemplo es que nadie había hecho una carrera en violín para Jazz, así que se ha creado una especialmente para mí. Tuve que trabajar mucho, y ser la única mujer del departamento y el único violín haciendo Jazz no ha sido simple, pero salí con una alta educación y en mi camino para ser una buena violinista de Jazz. Y soy muy orgullosa de esto.

Yanzel/ Cada audición para mí es un riesgo. Tener que demostrar en cinco minutos quién eres y lo que sabes hacer. Cuando tenía 22 años, que había terminado la carrera, decidí hacer mi primera competencia en Puerto Rico para el Metropolitan Opera House, que es importante, lleno de gente famosa de Puerto Rico. No me fue tan mal, gané el cuarto lugar y un premio de encouragement. Otro riesgo lo tomé aceptando de cantar con Charanga Agozá, porque nunca había cantado ese tipo de música, y es un reto muy bonito ¡y lo estoy disfrutando!

9. Escuchar “La niña en una misma” qué significa?

Jessie/ Pienso que es una buena idea escucharla, y no lo es tratar de empujarla.

Carrie/ Yo amo el facto que todos los días y todo el día estoy con niños, porque poder ver la curiosidad que tienen, y el entusiasmo que ponen en las cosas, es como un recordatorio para no perder la niña que está adentro de mi. Así que tal vez no estoy siempre escuchando la niña en mí, pero siempre escucho la voz de los niños que están alrededor de mí, y esto me ayuda mucho a ser una persona mejor.

Rin/ Yo también estoy mucho con los niños y esto me ayuda a escuchar la niña dentro de mí, a conectarme con esta voz. Y de verdad yo soy una niña travestida de adulta, ¡mira cómo me visto! ¡Escucho bastante la niña en mí! Me gusta reír y jugar.

Yanzel/ Yo creo que todos los músicos tenemos el niño adentro siempre activo. A mí me gusta hablar con los viejos, porque son como niños y graciosos y tienen mucha sabiduría. Una vez un señor en la calle me dijo que el día en que dejemos de pensar y actuar como niños, el arte se muere. Así que me gusta mucho tu pregunta porque definitivamente tenemos que tener ese niño en nosotros y ser espontáneos, romper las reglas, la rigidez e intentar cosas nuevas. Lo que mi niña siempre dice es de hacer el ridículo y no tener miedo de ser ridícula, de lo que la gente dice, de experimentar hasta encontrar la manera en la que uno quiere comunicar el arte. ¡Así que uno se siente libre de hacer cualquier cosa!

10. ¿Algo que quieren decir al público que va a leer esta entrevista?

Jessie/ Gracias por leer el artículo y para tomar el tiempo de entender lo que los músicos tratan de hacer para el público, mostrando a todos emociones, y tratando de hacer el público feliz.

Carrie/ Gracias por ayudar el arte a sobrevivir.

Rin/ Gracias por tomar el tiempo para aprender más sobre nosotras. También quiero recordar que la música tiene esta capacidad de juntar las personas con diferentes historias, y en ese momento, en ese país, las cosas son tan divisas y espantosas, que es importante juntarse y celebrar la vida esperando que las cosas no empeoren.

Yanzel/ Gracias por la oportunidad de la entrevista, por darnos el espacio de hablar con nuestra comunidad latina. Yo le quisiera decir a ellos que estén siempre abiertos a aprender del arte en general, que sea arte visual, teatral, música y dentro la música todos los géneros.

11. Gracias a estas mujeres que oyen a la niña que han sido y a la adulta que son ahora; que hacen lo que desean; que se toman el riesgo de probar cosas nuevas, sabiendo que se puede caer, pero que después pueden levantarse; y que demuestran que trabajar y seguir una pasión pueden ocurrir conjuntamente.