Nancy Jessenia Gómez cambió de vocación cuando escuchó a su corazón – Ahora ayudo a jóvenes y familias, ahora soy más feliz.

Por Gladys Jiménez

¿Por qué decidiste estudiar esa carrera?

Empecé con el deseo de estudiar negocios, pero no sentía ninguna conexión con las materias y siempre he sido una persona que busca oportunidades para ayudar a la gente. Por esa razón, cambié mi carrera para enfocarme más en la comunidad y ayudar a los jóvenes y a las familias.

¿Qué otras carreras te atraen y piensas seguir estudiando en el futuro?

En este momento, estoy en proceso de completar mi maestría en la Universidad de Edgewood College para empezar mi carrera de terapeuta.

¿Cuáles son tus proyectos más creativos?

Estoy involucrada en diferentes grupos como el Latino Professional Association, Nuestro Mundo Inc., y, también, asisto en un puesto nacional con mi hermandad Kappa Delta Chi Sorority Inc. No son proyectos, en realidad, pero dedico la mayor parte de mi tiempo libre a estos grupos.

¿Cuáles son tus metas a corto plazo?

Mis metas para los siguientes 5 años se basan en terminar mi maestría y continuar trabajando con Briarpatch Youth Services como terapeuta para seguir ayudando a los jóvenes y a los padres.

¿Cuáles son tus sueños?

Mi sueño es, simplemente, poder hacer un cambio positivo en el mundo. Es un sueño muy grande pero, de verdad, pienso que todos tienen la habilidad de cambiar el mundo.

Cuando eras niña, ¿qué pensabas estudiar o qué es lo que más te llamaba la atención?

Cuando era pequeña, no sabía muy bien cuáles eran mis opciones. Igual, no sabía que iba a ir a la universidad y menos que seguiría estudiando una maestría. Pero, con el apoyo de mis padres, que me enseñaron la importancia de estudiar, voy a seguir hasta que pueda.

En tu opinión, ¿qué cualidades y características debe tener un líder?

Pienso que todos pueden ser líderes. La diferencia es qué tipo y qué calidad de líder eres. Para poder ser un buen líder, es necesario sacrificar tu tiempo y tener la habilidad de escuchar lo que la gente necesita. Un buen líder es alguien que es honorable y humilde.

¿Qué tipo de líder eres? ¿Qué cualidades y características te definen a ti?

Soy una persona que siempre trata de hacer lo mejor. Soy una persona con la mente abierta y así nunca juzgo a nadie. Nací en Illinois, pero crecí en México con mi familia. Siempre me acuerdo de lo que de verdad es importante y tengo en mente las maneras en las que puedo mejorar mi comunidad.

¿Cuál fue el obstáculo más grande que remontaste? ¿Cómo lograste salir de ese obstáculo? ¿Cuál es la lección más importante que aprendiste?

El obstáculo más grande en mi vida fue graduarme de la universidad. Durante los cuatro años que estuve estudiando, siempre estaba bajo estrés. Traté de balancear demasiadas cosas a la misma vez, incluyendo mis clases, trabajos, grupos de la escuela; y, también, dediqué varias horas a trabajar de voluntaria en la comunidad.

¿Cuáles son tus aficiones y pasatiempos? ¿Cuál es tu comida preferida? ¿Te gusta el baile, la música, los libros?

Como siempre he sido una persona muy ocupada, es muy difícil tener tiempo para otras cosas. Pero mi escritora favorita se llama Jodie Picoult y mi comida preferida es la comida mexicana, claro. Me encanta todo género de música.

¿Qué has aprendido de tus errores?

Lo que he aprendido de mis errores es que siempre hay espacio para aprender algo más. Es decir, todos tenemos áreas en las que uno puede mejorar. Eso es algo que me da fuerzas, el saber que sigo mejorando como persona.

¿Describe tu escala de valores?

Valoro la honestidad, la humildad, la empatía y, simplemente, el ser una persona que tiene y lucha por sus metas.

¿Cómo te insertas en un equipo de trabajo?

Trabajo en una agencia que se llama Briarpatch Youth Services y trabajamos con jóvenes y familias que están en crisis y necesitan asistencia. Por el tipo de trabajo que hacemos, trato de dar mi opinión cuando sé que puede ayudar. No soy una persona que se queda callada.

¿Cuál es la experiencia más gratificante que tuviste en tu vida?

Tengo una hermana de 7 años, es el bebé de la familia. Entonces, diría que lo más gratificante es poder ver cómo las cosas son mejor para ella, poder cambiar las situaciones que mis hermanas mayores pasamos. Es algo increíble ver cómo ella va a ser lo mejor de todas nosotras.

¿Cómo ha sido la experiencia en el ejercicio de tu profesión?

Para mí, tener la oportunidad de trabajar con familias latinas es lo mejor que podría hacer. Es difícil poner en palabras lo mucho que significa para mí poder servir como una ayuda a estas familias y jóvenes. Es muy impactante saber que las vidas y los hogares de estas personas han cambiado para mejor porque decidieron hablar con nosotros.

¿Qué te preocupa de la comunidad latina?

Hay mucha angustia en la comunidad latina hoy en día, se puede decir que está siendo atacada. Esto resulta en mucho miedo y sufrimiento y afecta, especialmente, a la salud mental. Por esa razón, es importante poder hablar con alguien y buscar el apoyo necesario.

¿Cómo reaccionas, habitualmente, frente a la política?

Lo que pasa en la política nos afecta directamente a todos. Creo que es muy importante estar informado de lo que está pasando para poder reaccionar de manera rápida y eficaz.

¿Quién influyó más en tu vida para que salieras adelante?

Honestamente, mis padres, por todos los sacrificios que hicieron para darnos la oportunidad de tener éxito en la vida. El saber que puedo ayudar a mi comunidad me motiva a seguir adelante.