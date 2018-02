¡No todo es trabajo y dinero! manténgase activo y saludable

La organización tiene empleos disponibles todo el año y ofrece a sus trabajadores entrenamientos gratuitos continuos.

Cinthya Miluska Canicoba, Especialista Bilingüe de Alcance a la Comunidad de MSCR hizo un llamado para que la comunidad latina se inscriba y aproveche las becas que la institución ofrece.

Estar en Estados Unidos no significa que las personas se sienten a ver cómo caen del cielo los billetes verdes. El trabajo se paga por horas, por eso acá el tiempo vale oro. Esta condición, lleva a muchos a olvidar el verdadero sentido de la vida y se dedican exclusivamente a producir dólares.

La mayor parte de la población latina que llega a tierras norteamericanas se dedica a trabajar porque ese es uno de los objetivos con el que salieron a tierras lejanas. Abusan de su cuerpo sin recordar que éste necesita cuidados, salud, alimentación, deporte, recreación y otras actividades para su buen desarrollo mental y físico.

En Madison, hay cientos de oportunidades para progresar y disfrutar de diferentes ambientes fuera de nuestro lugar de trabajo, por ejemplo a través de Madison School & Community Recreation (MSCR). La organización ha servido a la comunidad durante 90 años con una serie de programas recreativos que están adecuados para cualquier persona que esté interesada en participar.

Claudia González es participante de la organización y expresa que para ella y su hija estar en MSCR es una gran oportunidad para relacionarse con otras personas y mantenerse bien físicamente. Además, insiste que estos espacios son excelentes pues están disponibles durante todo el año, sin importar si está nevando o haciendo mucho sol.

A su vez, Cinthya Miluska Canicoba, Especialista Bilingüe de Alcance a la Comunidad de MSCR se mostró muy orgullosa de ser parte del grupo de trabajadores de esta organización y reiteró que “mi enfoque principal está en crear conciencia sobre la salud y construir y reforzar lazos con más organizaciones para poder llegar a más familias latinas y estas puedan beneficiarse de las clases que tenemos a su disposición. Contamos con cientos de clases para todas las edades: ballet, natación, fútbol, cerámica, yoga, campamentos, costura, etc.”

Miluska habló con La Comunidad News sobre su experiencia en Estados Unidos y su intención de llevar este programa a más familias latinas para que aprovechen los beneficios y las becas que otorgan.

¿Quién es Cinthya Miluska Canicoba?

Es una peruana que ha vivido durante 14 años en Estados Unidos. Su empoderamiento y lucha por las oportunidades y mejores condiciones para la comunidad latina son unas de sus cualidades.

Miluska ha sido Trabajadora Social de Familias en Dane County Parental Council; Tutora Bilingüe Multidisciplinaria en HEP- Madison Area Technical College, Coordinadora de Programas para Jóvenes Latinos en Juventura, Coordinadora Nacional de Voluntarios de YMCA-Perú y ha tenido más empleos que le han permitido mantener sus vínculos con la comunidad latina y tener una amplia experiencia.

La luz que irradia esta hija del Perú es de paz y solidaridad, habla de lo orgullosa que se siente de su país y de su familia; una parte vive en Lima y otra radicada aquí. Sostiene que “los mejores consejos los encuentro siempre en casa y mi mayor motor, razón y motivo es mi familia. No hay día que no me despierte estando agradecida con Dios por las personas tan hermosas que tengo a mi lado: mi esposo, mis papás, mi hermano y especialmente mi hijita ¡que está a punto de nacer! Absolutamente todo lo hago inspirada en ellos, por ellos y para ellos”.

Cinthya dice que su ejemplo han sido sus papás “ambos han trabajado desde muy chicos y han luchado sin parar por alcanzar sus sueños hasta ser los maravillosos profesionales que son ahora. Una de las miles de cosas que admiro de ambos es su capacidad de trabajar arduamente y siempre hacerlo con amor, gratitud, con actitud positiva y encontrando el tiempo necesario para compartir con la familia”, y es esto lo que la inspira para continuar con el trabajo directo con personas, abogar por sus derechos y velar para que reciban las herramientas correctas y necesarias para alcanzar sus metas; esto es a lo que ella denomina: pasión.

Respecto a su empleo, Canicoba habla con gran efusión pues indica que si “el trabajar en lo que amo es de por sí ya una bendición, el tener un día a día con personas que comparten mi pasión por el servicio a los demás es maravilloso. Tengo la suerte de trabajar no sólo con profesionales de calidad, sino también con verdaderos seres humanos que plasman su experiencia y dedicación en cada tarea asignada”.

Se siente orgullosa de trabajar en una organización que se esmera por ofrecer un sin número de clases accesibles y de calidad para la comunidad “me gusta el ambiente tan amigable, positivo y humano en el que trabajo. La dedicación y compromiso se respira en los pasillos” sostiene la mujer.

¿Quién puede hacer parte de MSCR?

Hay diferentes maneras de ser parte de la organización. La invitación está abierta para que personas de cualquier edad asistan y se inscriban a las diversas actividades que ofrecen.

Además, actualmente la organización está dando prioridad para que familias de bajos recursos se hagan acreedores de las becas y empiecen a tomar las clases que son de excelente calidad y los mantienen saludables.

El testimonio que reveló Cinthya es verdaderamente inspirador y si usted piensa diferente a que “no todo es trabajar y hacer dinero”, ésta es la otra forma de hacer parte de MSCR: durante todo el año la compañía tiene trabajos disponibles y constantemente se requiere de personal bilingüe. Actualmente hay más de 70 puestos de trabajo.

Entre estos puestos se encuentran por ejemplo: líderes para los programas de campamento, árbitros de fútbol, salvavidas, profesionales de recreación para personas con necesidades especiales, profesores de arte, música, gimnasia, etc. La experiencia, la diversidad, el potencial y voluntariado de cada aspirante es tenido en cuenta.

Los salarios varían de acuerdo al puesto y a la experiencia de los candidatos. Por ejemplo, para los niveles iniciales la remuneración va desde 12 dólares por hora, mientras que para instructores certificados es de 25 dólares por hora.

Además del salario, MSCR ofrece entrenamientos gratuitos continuos que suman al bagaje personal y profesional de los trabajadores. Así mismo, hay muchas oportunidades de crecimiento y promociones dentro de la empresa.

El proceso de inscripción se hace a través de la página web, en la sección “Employment”. Es importante adjuntar una carta de presentación y la hoja de vida con el fin de dar a conocer el perfil del interesado, tanto laboral como de voluntariado, con más detalle.

Cinthya insistió que la compañía valora la experiencia previa con niños, en iglesias, en colegios, en recreación, etc. “Ofrecemos oportunidades laborales para menores de edad también”.

Además explicó que “debido al crecimiento de la comunidad latina, constantemente necesitamos personal bilingüe en la gran mayoría de nuestras sedes. Ofrecemos clases en más de 90 lugares (incluyendo escuelas, parques, centros comunitarios, etc.) en todo Madison y contar con personal bilingüe y sobre todo, latino, es valiosísimo”.

Finalmente hizo un llamado a todos los jóvenes amantes del deporte, los niños y la recreación, a “presentarse para los diferentes puestos que ofrecemos. De corazón, esta es una fabulosa organización que enriquecerá su experiencia, fortalecerá sus aptitudes y les permitirá abrir más puertas en el mercado laboral”.

PROCESO DE INSCRIPCIÓN:

Actualmente, MSCR tiene un nuevo sistema de registro a través de la web que brinda a los miembros de la organización ciertas facilidades, como un acceso a la cuenta de una forma más simple, búsqueda y registro para cursos, entre otros.

Siga estos sencillos pasos y en poco tiempo será un miembro de Madison School Community Recreation:

1. Vaya a www.mscr.org/registration/register-online.

2. Haga clic en CREAR UNA CUENTA ubicada debajo del botón Iniciar sesión.

3. Siga las instrucciones paso a paso para crear una nueva cuenta.

4. Configurar: agregue primero la cuenta principal o del jefe de familia y luego agregue a los miembros de la familia, si corresponde.

5. Cuando termine, haga clic en CREAR CUENTA.

Su solicitud se envía al personal de MSCR para su aprobación. Las activaciones se procesan de lunes a viernes de 7 a.m. a 3:45 p.m. debido a la gran cantidad de solicitudes de nuevas cuentas.

Si tiene más consultas, por favor acérquese a las oficinas administrativas de MSCR:

3802 Regent Street. Madison WI 53705 o contáctese con Cinthya Canicoba al

(608) 204-3057.