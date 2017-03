Orgullo Latinx LGBT de Dane County y su preocupación por los nuevos cambios

Por Rafael Viscarra

Con el patrocinio de la organización Orgullo Latinx LGBT de Dane County, se llevo a cabo la reunión mensual de esta organización, para informarse sobre los nuevos cambios implementados por el presidente Donald Trump en materia de inmigración. Reunión informativa que se realizo en las dependencias de UNIDOS contra la Violencia Domestica, ubicado en 2875 Fish Hatchery Rd de esta ciudad, el miércoles 15 de marzo en horas de la tarde, misma que conto con la presencia del abogado de Inmigración Mateo Gillhouse, quien al ser entrevistado por uno de los miembros de esta entidad recomendó a no entrar en pánico, por cuanto la ley de inmigración no ha cambiado, excepto los decretos ejecutivos firmado por Trump que endurecen la deportación de personas con antecedentes penales, narcotraficantes, pandilleros; por lo demás todo sigue igual que antes en particular para la unión de las parejas del mismo sexo.

“La ley de inmigración esta fuera de la época actual ya no funciona, necesitamos que el congreso federal conformado por la Cámara de representantes (Diputados) y los Senadores pasen una nueva ley de inmigración acorde con los tiempos modernos”, recomendo el abogado Gillhouse.

Por su parte el coordinador de Latinx LGBT, Christian A, Real Merino, expreso que esta reunión se convoco para informar y educar a la comunidad LGBT. “Queremos asegurarnos que la información sea correcta, por eso hemos invitado al abogado Gillhouse para despejar rumores fundados y no fundados. Asegurarnos que todo lo que teníamos miedo se vaya. Queríamos asegurarnos que podemos casarnos, viajar, ir uno a su país y regresar. Todo sigue igual mientras no cambien la ley de inmigración vigente”, explico Christian.

A la conclusión de la reunión todos coincidieron en señalar que mientras el Congreso Federal pase una nueva ley de inmigración, el presidente Trump debe dar permiso de trabajo por dos años renovables al igual a los Dreamers y a los indocumentados centroamericanos (TPS) “ Estatuto de Protección Temporal”, a los inmigrantes indocumentados que ya viven aquí por muchos anos, que tienen su casa propia, que hablan ingles, que ya tienen un trabajo seguro, que sus hijos nacieron aquí, que pagaron sus impuestos, que tienen un buen record personal, que son buenos vecinos. De ser así el presidente Trump se ganaría el aprecio de los trabajadores por el resto de su vida.