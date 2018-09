Prohibir teléfonos celulares en clases ayuda a los estudiantes a estar menos distraídos

La Comunidad News

A medida que se inicia el año lectivo 2018-19, los distritos escolares de Wisconsin siguen prohibiendo los teléfonos celulares en el aula, que según el personal escolar han sido útiles para disminuir las distracciones durante la clase.

Los distritos escolares metropolitanos y rurales por igual han adoptado tales políticas, con una avalancha de líderes escolares que acordaron que era el movimiento correcto después de que la tecnología resultara demasiado molesta.

“Fue una distracción constante para los niños y lo que se convirtió en un problema de disciplina constante”, dijo Robin Kvalo, directora de unos 800 estudiantes que asisten a Portage High School.

Un portavoz del Departamento de Instrucción Pública de Wisconsin dijo que la agencia estatal no rastrea las políticas del distrito individual, que varían en todo el estado. Por ejemplo, algunos distritos escolares consideran que es mejor dejar que los maestros decidan si permiten la tecnología en sus aulas como una herramienta de instrucción.

Pero el uso constante de teléfonos celulares durante el día escolar es un problema, dicen algunos administradores, y las prohibiciones solo se extienden al aula y permiten a los estudiantes acceder a sus teléfonos durante el tiempo de paso o durante el almuerzo.

El Distrito Escolar Comunitario de Portage es uno de los distritos escolares que recientemente adoptó dicha política, la cual fue implementada después de ser aprobada por la facultad en la primavera de 2017.

Kvalo dijo que el plan fue impulsado por la facultad y apoyado por la administración, y que todos los maestros acordaron confiscar los teléfonos que se usan en el aula.

Antes de la política, Kvalo dijo que el uso del teléfono celular en el salón de clase era a discreción del maestro, pero esa opción resultó innecesaria porque la mayoría de los estudiantes de secundaria estaban equipados con computadoras Google Chromebook que podían usar para acceder a Internet en el aula.

En la ciudad de Portage, en el centro y sur de Wisconsin, Kvalo dijo que la escuela confiscó más de 200 teléfonos el año pasado. La mayoría de los estudiantes aprendió a no desconectar sus teléfonos después de perderlos la primera vez, dijo.

Ella piensa que la política es exitosa porque los maestros y administradores son consistentes con la disciplina y los estudiantes la esperan.

“Ya no están distraídos”, dijo. “Los teléfonos no son su preocupación. Ellos saben que no pueden tener los teléfonos en el aula. Si ese hubiera sido el caso hace años, no habríamos necesitado la política”.

Para Kvalo y otros administradores escolares, la coherencia es a menudo el mejor enfoque cuando se trata de problemas relacionados con el uso del teléfono celular.

La creación de esa expectativa de disciplina ha reducido los problemas en el Distrito Escolar del Área de Drummond, donde el uso del teléfono celular es un problema ocasional para los 360 estudiantes que asisten desde preescolar hasta el grado 12, dijo el superintendente John Knight.

Para algunos estudiantes en el Distrito Escolar de Menomonee Falls, fue confuso seguir diferentes reglas para diferentes maestros. El distrito remedió eso al crear una política consistente que prohíbe los teléfonos celulares en el aula, dijo el superintendente Corey Golla.

Para el distrito de aproximadamente 5,000 estudiantes en el sureste de Wisconsin, Golla dijo que prohibir los teléfonos celulares en las aulas se introdujo como un enfoque “pragmático” al problema de la distracción, en lugar de punitivo, explicando a los estudiantes que hay un momento y lugar para usar teléfonos celulares y tiempo de clase no es así.

Golla dijo que estaba sorprendido de lo bien que la política, implementada a comienzos del año pasado, fue recibida por los estudiantes, y señaló que la administración utilizó un lenguaje que se relaciona más con el lugar de trabajo y las habilidades laborales para impulsar el mensaje.

Después de que los miembros del personal en Menomonee Falls fueran encuestados a la mitad del año escolar el año pasado, más del 75 por ciento dijo que la nueva política tenía un efecto positivo y los estudiantes estaban menos distraídos. Otra sorpresa fue que hubo menos retroceso de las familias, dijo Golla.

“La respuesta general de las familias fue: ‘Gracias’”, dijo.

En algunos distritos escolares, los maestros se reservan el derecho de permitir o restringir el uso del teléfono celular en el aula. Por ejemplo, las escuelas de Green Bay, con una población de aproximadamente 21,000 estudiantes, les permiten a los estudiantes tener sus teléfonos en el aula y pueden usarlos si el maestro o el director lo permite.

Lori Blakeslee, directora de comunicaciones y relaciones públicas del distrito, dijo que los directores están de acuerdo en que los teléfonos celulares pueden ser un problema, pero también son herramientas útiles.

“Los teléfonos celulares pueden ser una distracción, pero al mismo tiempo hay prácticas educativas que pueden utilizar teléfonos celulares y atraer estudiantes que siempre han tenido tecnología en sus manos “, dijo.

El Distrito Escolar del Área de Sparta en el oeste de Wisconsin tiene el mismo tipo de política, con la superintendente Amy Van Deuren diciendo que el uso del teléfono celular no se queja por los directores más que por otros tipos de comportamientos.

La política para el distrito reconoce que los teléfonos celulares se pueden usar para instrucción, pero también se pueden confiscar si se usan de manera inapropiada, por ejemplo en un vestuario o baño.

Debido a que todos los estudiantes de Portage High School tienen Chromebooks, Kvalo dijo que hay menos necesidad de teléfonos celulares como una herramienta para la instrucción.

Muchos distritos escolares en los últimos años han comprado Chromebooks para estudiantes como dispositivos que pueden usar tanto en la escuela como en el hogar, lo que garantiza que puedan acceder a Internet durante el día escolar al iniciar sesión en la red del distrito.

El Superintendente del Distrito Escolar de Kewaskum James Smasal le dijo a WPR “Hora Central” que su distrito recientemente equipó a todos los estudiantes con Chromebooks, haciendo que los teléfonos celulares sean menos útiles para la instrucción allí.

Ese distrito recientemente le pidió a su pueblo que apruebe una ordenanza que permitiría que los estudiantes sean multados por violar repetidamente su política de teléfonos celulares, pero falló en una votación de 7-0.

“El teléfono celular necesita (como) un portal para el aprendizaje que ya no es necesario”, dijo Smasal. “Cuando no es necesario … puede convertirse fácilmente en una distracción o un problema de seguridad. Nos gustaría limitar eso”.