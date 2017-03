Proyecto de ley que penalizaría las ciudades “Santuarios” en Wisconsin

La Comunidad News

De acuerdo con la prensa local, un proyecto de ley que penalizaría las llamadas ciudades “Santuarios” puede resurgir en el Capitolio de Wisconsin este año.

La representante Janel Brandtjen, R-Menomonee, habría manifestado su intención de reintroducir la propuesta para penalizar a las comunidades que no cumplen con las leyes federales de inmigración. Esas ciudades santuario son comunidades que han aprobado reglas que prohíben que los funcionarios locales no indaguen a las personas sobre su estatus migratorio o reporten a la gente indocumentada al gobierno federal.

Este proyecto de ley requiere que todas las subdivisiones políticas en el Estado de Wisconsin se adhieran a las leyes federales en materia de inmigración y estatus migratorio. Las subdivisiones políticas que no cumplan con la ley federal están sujetas a demandas y multas financieras en la cantidad de $ 500 a $ 5,000 por día dependiendo de la población.

Texto del proyecto de Ley:

Este proyecto de ley prohíbe que una ciudad, un pueblo, una ciudad o un condado (una subdivisión política) promulgue una ordenanza, adopte una resolución o establezca una política que prohíba a un empleado preguntar si un individuo que recibe servicios públicos está legalmente presente en el estado, Notificar al gobierno federal de la presencia de extranjeros que no están legalmente presentes, actuando de acuerdo con o cumpliendo con la ley estatal con respecto a detenidos que no están legalmente presentes, indagando sobre el estatus migratorio de un individuo detenido o arrestado legalmente o de de otra manera cooperar con o ayudar al gobierno federal u otras unidades del gobierno, con la aplicación de la ley de inmigración. En virtud del proyecto de ley, un residente del estado que crea que una subdivisión política no está cumpliendo con estos requisitos puede solicitar un mandamiento judicial que requiera cumplimiento, y si un tribunal determina que una subdivisión política no ha cumplido, el Departamento de Ingresos debe reducir los pagos de ingresos compartidos de la subdivisión política en el próximo año por $ 500 a $ 5,000, dependiendo de la población de la subdivisión política, por cada día de incumplimiento

Análisis del proyecto de Ley de la oficina del Mayor Soglin

La ley federal no requiere que las autoridades locales establezcan un perfil racial de los residentes. De hecho, la ley federal prohíbe el perfil racial.

La ley federal no interfiere con la policía local y su relación con los inmigrantes.

La ley federal no requiere que la policía local cuestione a las personas que denuncian delitos.

La ley federal no requiere que la policía local solicite aleatoriamente a los residentes una prueba de ciudadanía.

La ley federal no prohíbe que el alcalde de Madison, Paul Soglin, proporcione un “espacio seguro” para los residentes que puedan sentir la necesidad de estar seguros.

Según la versión de la Alcaldía de la ciudad de Madison, el correo electrónico enviado a todos los legisladores por la Rep. Janel Brandtjen (R. Menomonee), contradice a la Ley federal y por consiguiente carecer de asidero legal.

Miles de personas protestaron un proyecto de ley similar en el Capitolio el año pasado. Los opositores dicen que conduciría al miedo a la comunidad inmigrante, y la desconfianza entre la comunidad y la aplicación de la ley.