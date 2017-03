¿Quién será el mejor alcalde para los Hispanos en Fitchburg? González reta a Arnold por el puesto en las elecciones de Abril

Por Allison Garcia

Justo al sur de Madison, la ciudad de Fitchburg tendrá una emocionante — y potencialmente histórica — elección de la alcaldía.

El candidato titular, el alcalde Steve Arnold, es un empresario jubilado que busca continuar su trabajo en la creación de tránsito asequible en la ciudad y el inicio de proyectos relacionados con la sostenibilidad ambiental, social y fiscal. Siente que le queda mucho por ofrecer a la ciudad y que sus dos años en el cargo no le dieron suficiente tiempo para terminar los proyectos que comenzó.

“Hay un montón de asuntos pendientes. Disfruto de ser alcalde, me gusta servir, pero estoy corriendo en una plataforma de oportunidad para todos,” dijo Arnold. “Hay muchas cosas que todavía me gustaría hacer y también muchas de las cosas que estoy haciendo, como fomentar el desarrollo correcto que sea productivo para esta ciudad y ayudar a que nuestras tasas impositivas bajen en vez de subir. Así que es un juego largo. Y atraer ese tipo de desarrollo no es algo que se pueda hacer en dos años.”

Su retador, el concejal de la ciudad Jason González, es un ex bombero, abogado y dueño de la empresa que está sonando en un mensaje de cambio para la alcaldía. Le preocupa que su ciudad se estés volviendo demasiado cara para vivir, no está alcanzando su potencial económico y sufre de un liderazgo ineficiente. Si González gana será el primer alcalde latino en el condado de Dane.

“Yo nací en una sola familia, una familia mono parental. Crecí en el lado sur de Madison. Así que he experimentado algunas de estas cosas que muchos están experimentando creciendo. Y tuve la suerte de superar las probabilidades, ir a la universidad, ir a la escuela de leyes, iniciar mi propio negocio, para tener éxito,” dijo González.

“Y fue por las oportunidades que me brindaron. Así que reconozco que necesitamos tener ese tipo de oportunidades disponibles. Ya sea en la educación, el empleo y la capacitación, o simplemente la capacidad de permitirse vivir en Fitchburg.”

Fitchburg se está convirtiendo en una ciudad cada vez más diversa. 35 por ciento de los ciudadanos son hispanos o afroamericanos. La ciudad también es joven, con una edad media de unos 32 años. Pero a medida que la diversidad en la ciudad ha aumentado, también la desigualdad. Mientras muchos miembros de la comunidad viven cómodamente en áreas suburbanas, González explica que el 40 por ciento está viviendo en la pobreza.

La Comunidad News tuvo la oportunidad de sentarse y hablar con ambos candidatos sobre temas como empleo, vivienda, tránsito, educación y más. Durante ese tiempo nos enteramos de que ambos hombres estaban al día sobre los problemas que enfrentan la ciudad y tienen visiones diferentes de cómo debe funcionar

la alcaldía.

Las diferencias entre los dos candidatos son más evidentes en la forma en que piensan que el trabajo debe ser abordado. González quiere mirar la ciudad y trabajar en el panorama más amplio. Quiere ver más empleadores, agencias de servicio y grupos religiosos llamando a Fitchburg a casa. Quiere que el condado y el estado piensen más en la ciudad y se pongan frente a las principales iniciativas.

“Me gustaría trabajar con el desarrollo económico. Hay un montón de grandes empleadores que creo que están interesados en nuestra ciudad. O los empleadores de nuestra ciudad que están frustrados en nuestros intentos de crecer,” dijo González. “Y me gustaría trabajar con nuestra creciente población de empresarios latinos — es el segmento de más rápido crecimiento de los empresarios en esta ciudad, estado y los Estados Unidos — y creo que no estamos haciendo lo suficiente en ese sentido.”

El alcalde Arnold, sin embargo, tiene un enfoque más práctico. Él centra su atención en conocer a las personas en la comunidad por llegar a diferentes barrios y preguntar a la gente qué problemas tienen. Por ejemplo, una vez hubo una queja sobre la falta de árboles en las áreas urbanas por lo que creó una iniciativa para resolver este problema.

“Continúo funcionando y gobernando bajo la idea de Fitchburg: El gobierno local tiene la responsabilidad de proporcionar la oportunidad para cada uno,” dijo Arnold. “Es por eso que he pasado tanto tiempo en el norte y el noroeste de la ciudad en los vecindarios, encontrando a padres que están esperando a sus hijos en la parada del autobús escolar, patrullando vecindarios para colchones desechados, tratando de asegurarme que cada barrio tenga una vivienda decente, buenas opciones de transporte y un buen espacio comunitario para que la gente se reúna.”

Como un hombre de 32 años de edad, latinX propietario de la empresa González representa una gran parte del cambio que está sucediendo en la comunidad. Él entiende lo que es crecer con poco y sobresalir más allá de las estadísticas. Sus principales iniciativas como alcalde sería centrarse en hacer de Fitchburg un lugar asequible para vivir. Tiene planes de centrarse en la construcción de hogares de clase trabajadora. También quiere ajustar las estrategias de contratación dentro del gobierno para incluir un mayor énfasis en la diversidad e iniciar un programa de acción afirmativa.

“Me veo más como un defensor de la ciudad y estar allí en lugar de manejar más las operaciones diarias,” dijo González. “Pero pasar mi tiempo reuniéndose con las agencias de servicios sociales, empleadores, Las personas que están interesadas en llamar a Fitchburg una casa y encontrar una manera que podemos darles la bienvenida.”

Si Arnold es elegido tendrá la oportunidad de terminar lo que comenzó. Él quiere hacer que la ciudad sea más amigable con el transporte público para levantar la carga de necesitar tener un vehículo. Él continuará dando prioridad a más empleados que hablen español e imprima sus noticias en ambos idiomas. Él quiere darle a la gente de Fitchburg lo que él llama la vida abundante.

“La vida abundante es el ingreso, la vivienda, la educación, la asistencia sanitaria y la justicia. Y esas son las cosas en las que he estado trabajando, ahora llegan a los 13 años. Y yo realmente apreciaría la oportunidad de continuar,”

Dijo Arnold. La elección tendrá lugar el 4 de abril.