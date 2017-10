Real San Luis y Genaro García San Luis hace honor al apellido de su familia – Cuenta con 20 jugadores, entre ellos y están guatemaltecos, chilenos y mexicanos.

Entrevista al dirigente del equipo de fútbol “Real San Luis”, Genaro García San Luis, originario de México y fundador de este equipo que es consecuente en la Liga de Latinos y Latinas de Madison. Genaro es un apasionado del fútbol desde su niñez y siguen practicando este deporte los fines de semana como centro delantero aportando su experiencia al equipo de sus amores.

Por Rafael Viscarra

¿Su nombre completo y de donde es originario?

Mi nombre es Genaro García San Luis, soy originario de Lackala, Mexico, vivo aquí alrededor de 15 a 16 años si mal no recuerdo, junto a mi familia, mis hermanos y sobrino. Como todo latino me gusta divertirme jugando futbol el fin es de semana como una forma de dejar a un lado el estrés de la semana de trabajo.

¿Por qué te gusta jugar fútbol y desde que edad lo practicas?

Desde mis 5 a 6 años he jugado fútbol tanto en la escuela como en mi barrio. Después a mis 19 años entre al ejercito y ahí jugué para esta institución por 7 a 8 años, me salida del ejercito fue a los 26 años de edad. Desde entonces sigo jugando al futbol los fines de semana como un entretenimiento.

¿Cuándo y quienes fundaron el equipo “Real San Luis”?

El equipo “Real San Luis” hemos fundado mi persona, mis hermanos Juan y Rutilio San Luis, Germán y Lucio Guerrero San Luis y mi sobrino Alfredo San Luis, hace varios años atrás cuando nos encontrábamos trabajando en Chipotle para divertirnos los domingos. Le comentamos a los dueños de la compañía que queríamos jugar futbol y si nos podía patrocinar, y ellos aceptaron y nos compraron camisetas y balones.

¿Por qué el nombre del equipo “Real San Luis”?

Porque nosotros apellidamos “San Luis”, por eso. Al principio le pusimos simple y llanamente “San Luis”, pero no nos pare cio lo adecuado. Después decidimos cambiar al de “Real San Luis”, que es similar al equipo de mi pueblo.

¿Por qué el color Guindo la camiseta del equipo en el presente torneo?

En principio el color de la camiseta del equipo fue “blanco con negro” y llevaba el logo de “Chilpocle”, de ahí en adelante el equipo tuvo diferentes colores de camisetas de Real Madrid, Real San Luis, de Wayer Múnich. Ahora este año tenemos la camiseta del equipo Roma de Italia color guindo.

¿Con cuánto integrantes cuenta el equipo “Real San Luis”?

Ahora el equipo tiene 20 jugadores y está conformado por guatemaltecos, chilenos, mexicanos y de Madison.

¿Cómo se mantiene el equipo financieramente?

Como todos queremos jugar futbol los domingos por ser fin de semana para despejarnos del estrés del trabajo, todos cooperan económicamente no solo para la inscripción y los uniformes sino también para el arbitraje y otros gastos. Así por ejemplo, si el gasto del mantenimiento del equipo asciende a $800, lo dividimos entre 20. Entonces cada uno pone $ 40 y si sucesivamente.

¿Cuanto se paga por inscripción y arbitraje del equipo a la Liga?

Me parece que este año por la inscripción del equipo a esta liga pagamos $250 y por el arbitraje $95 por partido. Si a un partido vienen 10 integrantes, el pago del arbitraje lo dividimos entre 10 y cada uno paga su parte sin excusa alguna.

¿Tienen patrocinadores para los implementos deportivos?

No tenemos patrocinadores. Para comprar las camisetas entre todos elegimos 2 o 3 uniformes y su costo, y la mayoría decide elegir el uniforme que más nos gusta y hacemos el pedido por internet a un señor que se dedica a vender uniformes aquí en Madison. El uniforme completo nos cuesta a cada uno $40 o 45, aproximadamente.

¿Qué opinas del arbitraje en esta liga?

Hasta ahorita me parece bien el desempeño de los árbitros. No serán expertos pero he visto que tratan de hacer lo mejor de su trabajo. Nosotros vamos a la cancha a jugar y no a crearles problemas a los árbitros, debemos colaborar con ellos con nuestra educación y buena conducta. Respetarles para ellos también nos respeten dentro y fuera de la cancha.

¿Como marcha la liga, alguna sugerencia?

No hace poco que comenzó esta liga y poco a poco está creciendo. Empezó con 10 equipos y ahora cuenta con más de 20 dividido en dos categorías primera y segunda. Los de la primera juegan los sábados y los de la segunda los domingos. En mi opinión personal esta liga marcha bien hasta ahora porque las reglas que tiene esta haciendo respetar. Los equipos tienen fecha límite para los registros, uniformes y los pagos pendientes, los jugadores no pueden jugar en otro equipo, etc.

¿Hay reunión de delegados y cada qué tiempo?

Antes de empezar el campeonato en esta liga el dirigente y los delegados de los equipos nos hemos reunido varias veces, y durante esta temporada hemos hecho 4 juntas o más y en esas juntas es donde analizamos lo que hace falta a la liga para mejorarla.

¿En que posesión se encuentra “Real San Luis” en este campeonato?

En esta temporada perdimos 5 partidos por lesión de varios jugadores. Los lesionados no vienen a la cancha, lo cual hace que el equipo no se complete. Pero tenemos a nuestro favor de 8 a 9 partidos ganados y tengo la certeza que vamos a clasificar para los octavos de final. Nuestra meta es ganar el campeonato.