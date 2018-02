Salario de $72,814 – al año Asistente Especial / Jefe de Personal de la Universidad de Wisconsin-Madison

La UW-Madison, recientemente clasificada entre las diez mejores universidades públicas en el país por US News and World Report, está buscando un Asistente Especial / Jefe de Gabinete del Vice Rector y Director de Diversidad de la División de Diversidad, equidad y el logro educativo (DDEEA).

El Vicerrector y Director de Diversidad (VPCDO) es una extensión de la Oficina Provost que actúa como administrador superior de la universidad sobre cuestiones relativas a la diversidad, la equidad y la inclusión. El VPCDO proporciona liderazgo y la coordinación de los esfuerzos de diversidad e inclusión de la institución con responsabilidad directa de sólo un puñado de esfuerzos de todo el campus. El asistente especial servirá como asesor de la VPCDO y proporcionará apoyo operativo tanto para el VPCDO y los Asistentes Vice Provosts (AVPs) en la División de diversidad, equidad y el logro educativo, el mismo tiene responsabilidades de supervisión de seis grandes líneas de programas de reclutamiento, EEOC y la planificación de acción afirmativa y el campus de comunidades de aprendizaje que ofrece amplias experiencias de desarrollo profesional relacionados con la diversidad, la equidad y la inclusión de los profesores interesados, personal y estudiantes.

Buscamos un candidato dinámico en un área de crecimiento de mucha responsabilidad en funciones anteriores relacionadas con el apoyo y trabajo con un alto ejecutivo, específicamente en lo que se refiere a la realización de funciones diarias administrativas que abarcan ampliamente a través de un entorno de una organización muy descentralizada. Se requiere al menos cinco años de experiencia con responsabilidades que implican la coordinación con otros líderes de alto nivel dentro de una organización. El candidato debe tener una pasión y compromiso demostrado con diversidad, equidad e inclusión.

El comité de búsqueda y evaluación invita a los solicitantes a completar el proceso de solicitud en www.jobs.wisc.edu. Aquí encontrará la descripción completa de la posición y las instrucciones para aplicar en el siguiente enlace

http://jobs.hr.wisc.edu/cw/en-us/job/497315/ddeea-special-assistantchief-of-staff

Universidad de Wisconsin-Madison es una institución de igual oportunidad y acción afirmativa. Promovemos la excelencia a través de la diversidad y exhortamos a todas las personas calificadas para aplicar.

Salary $72,814 per year

DDEEA Special Assistant/Chief of Staff UW-Madison

Recently ranked among the top ten public colleges in the nation by US News and World Report, is looking for a Special Assistant/Chief of Staff for the Vice Provost and Chief Diversity Officer for the Division of Diversity, Equity and Educational Achievement (DDEEA).

The Vice Provost and Chief Diversity Officer (VPCDO) is an extension of the Provost Office serving as the university’s senior administrator on matters pertaining to diversity, equity and inclusion. The VPCDO provides leadership and coordination for the institution’s diversity and inclusion efforts while having direct purview of only a handful of campus-wide efforts. The Special Assistant will serve as an advisor to the VPCDO and provide operational support to both the VPCDO and the Assistant Vice Provosts (AVPs) in the Division of Diversity, Equity, and Educational Achievement, which has oversight responsibilities for six major pipeline recruitment programs, EEOC and Affirmative Action planning, and the campus wide learning communities that offer professional development experiences related to diversity, equity and inclusion for interested faculty, staff and students.

We seek a dynamic candidate showing an increasing amount of responsibility in previous roles related to supporting and closely working with a senior executive, specifically as it relates to carrying out day-to-day administrative functions that span broadly across a highly decentralized organizational environment. At least five years of experience with responsibilities involving liaising with other senior leaders within an organization is required. The candidate must have a passion and demonstrated commitment to diversity, equity, and inclusion.

The search and screen committee invites applicants to complete the application process at www.jobs.wisc.edu. Please find the complete description of the position and instructions to apply at the following link

http://jobs.hr.wisc.edu/cw/en-us/job/497315/ddeea-special-assistantchief-of-staff

UW-Madison is an equal opportunity/affirmative action employer. We promote excellence through diversity and encourage all qualified individuals to apply.