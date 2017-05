Se abren siete estaciones de hidratación para niños y personal en escuelas de Madison

La Comunidad News

Madison, WI.- A finales de este año escolar, más de un tercio de las escuelas primarias Madison tendrán estaciones de recarga de botella de agua gracias al proyecto “Got Water (Tienes AGua)” , destinado a ayudar a niños a tomar decisiones saludables de bebidas, dándoles acceso fácil al agua. “Got Water (Tienes Agua)” es una iniciativa conjunta de Madison Water Utility, Healthy Kids de Collaborative Hospital de Niños de American Family, YMCA del Condado de Dane, y el Distrito Escolar Metropolitano de Madison.

Como parte del proyecto, este año, las estaciones de hidratación se están instalando en siete escuelas (Gompers, Falk, Orchard Ridge, Schenk, Glendale, Sherman Middle y Wright Middle). Los socios de “Got Water (Tienes Agua)” también se aseguraran de que cada uno de los niños como también miembros del personal puedan utilizar las estaciones a través de la entrega de más de 3,000 nuevas botellas de agua. Antes del inicio de este proyecto en 2015, ninguna escuelas primaria o secundaria en Madison tenían estaciones de recarga para botellas de agua. Después de este año, un total de 11 escuelas primarias y 2 escuelas secundarias tendrán estaciones debido al programa.

Celebraciones de la Semana para beber Agua / “Tienes Agua”

La próxima semana, el personal y los estudiantes se reunirán en las escuelas Gompers, Falk y Orchard Ridge por celebraciones “Tienes Agua”, introduciendo la vagoneta del agua de Madison Water Utility. Los eventos son parte de la celebración nacional de la Semana del Agua Potable (7-12 de Mayo), una semana destinada a poner de relieve el valor del agua potable y fiable. Estos eventos promoverán hábitos saludables a través del mensaje de la fórmula 5-2-1-0 (todos los días, los niños deben tratar de comer 5 frutas y verduras, ver 2 horas o menos de pantalla, hacer 1 hora de actividad física y beber CERO bebidas azucaradas ). Los estudiantes aprenderán acerca de donde el agua de Madison viene, por qué es importante mantenerse hidratado, y por supuesto, van a tener la oportunidad de llenar sus botellas nuevas!

Lunes por, 8 de mayo de 9 a.m.-11 a.m.: Gompers Primaria, 1502 Camino de Wyoming

Cerrado martes, 9 de mayo de 9 a.m.-11 a.m.: Falk Primaria, 6323 Woodington Camino

Cerrado miércoles, 10 de mayo de 9 a.m.-11 a.m.: Orchard Ridge Elementary, 5602 Russett Rd.