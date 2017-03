Sendik’s Food Markets de Milwaukee celebrará ferias de empleo

La Comunidad News

Según la prensa local, Sendik’s Food Markets dijo el lunes que espera agregar 500 empleos este año en relación con sus planes previamente anunciados de abrir cinco nuevas tiendas.

Las nuevas contrataciones traerán el número de empleados de Sendik a 2.350.

Y la expansión, si se produce como se espera, será el mayor de lejos para la cadena local de comestibles.

Con sede en Whitefish Bay y propiedad de la familia Balistreri, Sendik ha crecido a un ritmo moderado. La firma ha aumentado de una tienda a principios de 2004 a 14 hoy.

Durante ese período, nunca agregó más de dos supermercados al año.

Los planes de Sendik de seguir creciendo

Este año es diferente. El crecimiento anunciado para 2017 elevaría el número de tiendas de la compañía en más de un tercio.

Como parte de sus esfuerzos de contratación, Sendik realizará dos ferias de empleo, con entrevistas in situ, por su ubicación en The Corners of Brookfield retail y desarrollo residencial. El complejo está en construcción a lo largo de W. Blue Mound Road, justo al este de Barker Road, y está a punto de terminar.

Las ferias de empleo serán el jueves y el 7 de marzo en el Sheraton Milwaukee Brookfield Hotel, 375 S. Moorland Road.

ANUNCIO

Además de la tienda Brookfield, Sendik ha dicho que abrirá supermercados este año en Muskego y en el Meadowbrook Shopping Center en Waukesha.

Sendik también planea abrir dos nuevas tiendas de conveniencia Fresh2GO, en Greendale y Hales Corners.