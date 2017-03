¿Trabajó Ud. en una granja el año pasado? ¿Tiene hijos?

Puede recibir reembolso de hasta $6,200 del Crédito Tributario por Ingresos Laborales

Millones de contribuyentes que reúnen los requisitos para obtener el crédito tributario por ingresos laborales (EITC por sus siglas en inglés) pierden esta oportunidad cada año porque desconocen del beneficio o piensan que no tienen elegibilidad. Es una pena, porque el EITC puede proveer un gran beneficio fiscal a los trabajadores.

Empleados, trabajadores autónomos y agricultores que el año pasado ganaron $53,505 o menos pueden calificar para el EITC en su declaración de impuestos del 2016. Las familias elegibles con tres o más hijos que califican podrían obtener un reembolso máximo de hasta $6,269. Inclusive las personas sin hijos pueden recibir del EITC hasta $506 en su declaración de impuestos. Las personas elegibles pueden recibir el reembolso del IRS inclusive si no deben impuestos. El año pasado, más de 27 millones de trabajadores elegibles y sus familias recibieron casi $67 miles de millones ($67 billion) en reembolsos del EITC con un promedio de más de $2,455.

Los contribuyentes deben asegurarse de tener a la mano su número de seguro social, y también el de cada hijo que califique antes de preparar la declaración de impuestos (la fecha límite es el 18 de abril de 2017, para la mayoría de las personas o el 16 de octubre de 2017 para los que obtienen extensiones).

Cómo Reclamar el EITC

Para obtener el EITC, los trabajadores deben preparar su declaración de impuestos y específicamente reclamar el crédito en la declaración. Se puede obtener de manera gratis la preparación de impuestos online o a través de una organización voluntaria cercana. Las personas con derecho a recibir el EITC tienen estas opciones, entre otras:

Preparación gratis en el IRS.gov. Es un software de marca para llenar los impuestos gratuitamente que ayuda a las personas en un formato de preguntas y respuestas para preparar su declaración y reclamar todos los créditos y deducciones a los que son elegibles.

Páginas web de preparación de declaración gratis . Los trabajadores elegibles a recibir el EITC pueden encontrar miles de páginas web que ofrecen la preparación gratis a través de páginas web de Volunteer Income Tax Assistance (VITA) y Tax Counseling for the Elderly (TCE). Para encontrar la página más cercana, use la herramienta de búsqueda en IRS.gov o la aplicación móvil de IRS2go.

Independientemente de dónde se dirijan los contribuyentes para acudir por ayuda, deberán tener en su pertenencias todos los documentos e información requeridos.

Evite los Errores: Hágalo Bien

Recuerde que: Los contribuyentes son los responsables de la exactitud de su declaración de impuestos sin importar si otra persona se lo preparó. Dado que las reglas del EITC son complicadas, los contribuyentes deben de buscar ayuda si no están seguros sobre lo que están haciendo. Es importante tener cuidado de estafas que le aseguran que pueden obtener un reembolso de EITC creando hijos que califiquen de manera ficticia o aumentando el nivel de ingresos. Infringir las reglas puede crear multas a los contribuyentes.

Si usted es un individuo de bajos ingresos con problemas de auditoría fiscal o problemas con el recaudo de impuestos, es posible que sea elegible para recibir servicios gratuitos en la clínica de pagos de impuestos para personas de bajos ingresos de la Acción Legal de Wisonsin “Low Income Taxpayer Clinic of Legal Action of Wisconsin.” Llámenos al número gratis 855-502-2468 para averiguar si reúne los requisitos.