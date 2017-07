Un rotundo ¡NO! al Proyecto de Ley AB190/SB275 antiinmigrante

Por Rafael Viscarra

A iniciativa de Voces de la Frontera acerca del proyecto de Ley AB190 que la legislatura de Wisconsin está por aprobar próximamente, el miércoles 28 de junio, se realizó la concentración o marcha en el Capitolio con la presencia de un centenar de personas, representantes de American Civil Liberties Union of Wisconsin, iglesias cristianas evangélicas, propietarios de granjas y lecherías de Madison, estudiantes universitarios, Interfaith Worker Justice, Wisconsin Conference, United Church of Christ (God still speaking), First Unitarian Society, Manitomoc Human Rights Coalition (Got Milk, not without immigrants), Worker and Immigrants Right Center, All People Church de Milwaukee, Wisconsin, End Domestic Abuse Wisconsin, diputados demócratas del Congreso de Wisconsin, representantes de la prensa hablada y escrita, así como el pueblo que quiere el progreso de este Estado y de los Estados Unidos de Norte América.

Algunos representantes de las instituciones presentes en la marcha tuvieron la oportunidad de dar su discurso haciendo notar a los legisladores republicanos que, de aprobarse el proyecto de ley antiinmigrante AB/190/SB275, sería contraproducente para el Estado de Wisconsin, que se caracteriza por tener una economía muy fuerte en relación a otros estados de la Unión, porque los trabajadores de las granjas, lecherías, fábricas, restaurantes, hoteles, hostales y residencias de ancianos son inmigrantes latinos en su mayoría, que estarían en la cuerda floja de ser separados de su familia y deportados en caso de aprobarse esas leyes en el congreso de Wisconsin. Todos ellos y el público asistente dijeron a viva voz y al unísono NO a la Ley AB190/SB275.

De acuerdo con la versión de los organizadores, la finalidad de la concentración / marcha, así como la reunión en el Centro Hispano, es impedir que esta ley sea aprobada en el Senado y el Congreso de Wisconsin.

Cuatro hechos sobre la propuesta de ley antiinmigrante y discriminatoria de John Spiros.

AB190/SB275

Un proyecto de ley para que la policía y los empleados públicos actúen como agentes de inmigración

Patrocinado por Rep. Spiros, Sen. Nass, Sen. Vukmir y otros republicanos

1. La ley antiinmigrante de Spiros separaría a las familias inmigrantes, promovería el perfil racial y convertiría a la policía local en una rama de la maquinaria de deportación. AB190 prohibiría pólizas comunitarias en la seguridad pública que tienen como objetivo crear confianza entre la policía local y diversas comunidades.

2. La ley antiinmigrante de Spiros haría que los miembros de la comunidad incluyendo las víctimas y los testigos de delitos y los supervivientes de violencia doméstica – tengan miedo de denunciar los crímenes, haciendo que todo el mundo se sienta menos seguro.

3. La ley antiinmigrante de Spiros separaría a familias inmigrantes de Wisconsin, causando daños en la economía y que las personas abandonen el Estado.

4. La ley antiinmigrante de Spiros prohibiría que los gobiernos locales impidieran a sus empleados interrogar y detener a miembros de la comunidad por ser inmigrantes. AB190 quiere convertir a los empleados judiciales y a los empleados de los municipios, incluso a los maestros, en agentes de deportación.