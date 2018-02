Una llamada de atención al pueblo y un desafío para la generación del milenio

Por Hector E. Garcia

“América nunca será destruida desde el exterior. Si titubeamos y perdemos nuestras libertades, será porque nos destruimos a nosotros mismos”. Abraham Lincoln

“Grandes hombres, grandes naciones no han sido fanfarrones y bufones, sino perceptores del terror de la vida, y se han entrenado para enfrentarlo”. Ralph Waldo Emerson

El desafío para los millennials estadounidenses es reavivar la fe en los ideales de nuestra nación. El gran experimento estadounidense se ha desviado hacia la disfunción. Algunas razones de esta disfunción son la confusión sobre la globalización, el enojo por algunos de sus efectos secundarios en los EE. UU., Y la creciente desigualdad de la riqueza y el crecimiento en el número de minorías étnicas.

Los Estados Unidos y Occidente lideraron la revolución de la globalización a principios de los años noventa. El horizonte parecía prometedor: la democracia, el capitalismo ético y el comercio libre y justo se extenderían por toda América Latina y el resto del mundo en desarrollo.

La Revolución Industrial hizo posible un salto en el desarrollo humano para algunos países, que se conoció como naciones desarrolladas. A pesar de las convulsiones dramáticas, las naciones desarrolladas adquirieron niveles de vida más altos y gradualmente establecieron sistemas de leyes, trabajo y gobierno que hicieron los cambios manejables. Concedido que esas naciones, en lugar de compartir los medios para aprovechar las fuerzas que se desataron, a menudo se aprovecharon de las naciones subdesarrolladas; pero los humanos no son perfectos, y el progreso requiere un refuerzo perpetuo.

Con la globalización, la oportunidad de madurar aún más se presentó a la humanidad; aquellos que lanzaron la revolución podrían compartir con las naciones en vías de desarrollo y no desarrolladas no solo los medios tecnológicos y científicos para acceder a las oportunidades resultantes, sino los fundamentos sociopolíticos para la estabilidad, la equidad y el crecimiento: democracia, estado de derecho, honrando la dignidad y los derechos únicos de las personas. Los problemas históricos no se resolverán con teléfonos inteligentes, computadoras y armas, y no se resolverán con máquinas económicas y políticas que no requieran supervisión humana. Debemos reconocer que estos problemas son principalmente el resultado de nuestra falta de madurez, que es donde nuestra inversión de recursos se ha descubierto que falta.

La mayoría de los países y corporaciones con la capacidad de beneficiarse de las oportunidades de la globalización lo hicieron principalmente en su propio interés. Esos países, especialmente los Estados Unidos, desaprovecharon una oportunidad al crear una mayor desigualdad en cuanto a la riqueza y los ingresos, al mismo tiempo que redujeron su clase media.

La revista Fortune publicó un artículo de Erik Sherman sobre los resultados del nuevo Informe global de riqueza 2015 de Allianz, titulado “Estados Unidos es el país más rico y más desigual”.

Unos pocos gobiernos, en su propio interés ilustrado, aprovecharon las oportunidades para mejorar la movilidad ascendente y el crecimiento de las clases medias. Entre ellos, China utilizó la globalización para sacar a millones de la pobreza, mientras que Canadá aumentó la movilidad ascendente del 20% más pobre entre 2013 y 2016 en un 24% (la de los más pobres de EE. UU. Aumentó en un 16%). Estas dos naciones, con sistemas socioeconómicos y políticos muy diferentes, pero dirigidos por la planificación a largo plazo y el objetivo de promover el bien común de sus pueblos, se beneficiaron de la globalización.

Por el contrario, los efectos de la globalización observados en declaraciones, acciones y falta de acción por parte de EE. UU. Ilustran lo que Franklin Roosevelt sugirió con su afirmación de que “lo único que tenemos que temer es el miedo”. El miedo simplemente conduce a luchar-o- reacciones de vuelo, no a la reflexión, el diálogo y el progreso. Nuestras divisiones, ira y caos que prevalecen pueden contrarrestarse siguiendo los consejos de Roosevelt y el ejemplo de la generación más grande de estadounidenses que no permitió que los nazis ni la Gran Depresión los intimidaran.

Dichos efectos son una llamada de atención para los estadounidenses. Debemos reconocer que algunos en el gobierno, algunas corporaciones y algunas organizaciones de medios explotaron nuestra complacencia. Nosotros, las personas, nos sentimos con derecho a nuestro estándar de vida largamente aceptado y aceptó nuestro papel flexible como consumidores de productos y servicios más baratos, entretenimiento y información simplista y engañosa. Mientras se distraen con esta versión moderna del pan y los circos, los poderosos convirtieron un objetivo clave de la globalización original (cultivar las clases medias) en explotar a los existentes y los pobres de forma más estratégica y subrepticia.

Basándose en el éxito de la publicidad fascinante, las élites ahora afirman que los culpables de los efectos secundarios negativos de la globalización son las familias que huyen de las guerras y las desigualdades socioeconómicas, que los primeros indujeron, así como las leyes estadounidenses que los protegen.

Para hacer a nuestra nación grande de nuevo, la estrategia de las élites parece estar reafirmando el mito científicamente desacreditado de la jerarquía racial humana y el mantra de ganar-es-lo-único. La visión parece ser un olig autocrático, homogéneamente “caucásico”.